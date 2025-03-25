Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении - 25.03.2025 Украина.ру
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Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении
Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении - 25.03.2025 Украина.ру
Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении
На Харьковском направлении продолжаются бои к северу от Купянска на западном берегу Оскола, российские войска продолжают атаковать на нескольких участках, После взятия Тополей на севере стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Каменки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-25T05:45
2025-03-25T05:45
новости
купянск
россия
оскол
вс рф
наступление
харьков
харьковская область
волчанск
купянское направление
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На Харьковском направлении продолжаются бои к северу от Купянска на западном берегу Оскола. ВС РФ продолжают атаковать на нескольких участках, однако противник тоже не сидит на месте, отметил эксперт.На севере после взятия Тополей в информационном поле возникло некоторое затишье, но сейчас стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Каменки, добавил полковник запаса."Можно предположить, что накал боев здесь будет нарастать, особенно ввиду роста активности противника в приграничных с Белгородской областью районах. Да и по мере приближения весны и появления листвы на деревьях неминуемо вырастет активность разведывательно-диверсионных действий с обеих сторон", — подчеркнул Алехин.ВС РФ поддавливают оборону ВСУ на границе Харьковской и Сумской областей. Поэтому противник стремится ударить с фланга (осуществить охват), чтобы не дать российским военным развить наступление на этих участках фронта, отметил он.Под Харьковом также продолжаются бои (Липцы, Волчанск, Слатино, Казачья Лопань), указал Алехин. Пока еще рано говорить, что ВС РФ "вот-вот возьмут Купянск", противник огрызается и пытается атаковать дронами Белгородскую область, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250324/1062011386.html
купянск
россия
оскол
харьков
харьковская область
волчанск
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Новости
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новости, купянск, россия, оскол, вс рф, наступление, харьков, харьковская область, волчанск, купянское направление, всу, сво, спецоперация, бои
Новости, Купянск, Россия, Оскол, ВС РФ, наступление, Харьков, Харьковская область, Волчанск, Купянское направление, ВСУ, СВО, Спецоперация, бои

Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении

05:45 25.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа гаубицы "Гиацинт" Южной группировки войск
Боевая работа гаубицы Гиацинт Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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На Харьковском направлении продолжаются бои к северу от Купянска на западном берегу Оскола, российские войска продолжают атаковать на нескольких участках, После взятия Тополей на севере стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Каменки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Харьковском направлении продолжаются бои к северу от Купянска на западном берегу Оскола. ВС РФ продолжают атаковать на нескольких участках, однако противник тоже не сидит на месте, отметил эксперт.
На севере после взятия Тополей в информационном поле возникло некоторое затишье, но сейчас стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Каменки, добавил полковник запаса.
"Можно предположить, что накал боев здесь будет нарастать, особенно ввиду роста активности противника в приграничных с Белгородской областью районах. Да и по мере приближения весны и появления листвы на деревьях неминуемо вырастет активность разведывательно-диверсионных действий с обеих сторон", — подчеркнул Алехин.
ВС РФ поддавливают оборону ВСУ на границе Харьковской и Сумской областей. Поэтому противник стремится ударить с фланга (осуществить охват), чтобы не дать российским военным развить наступление на этих участках фронта, отметил он.
Под Харьковом также продолжаются бои (Липцы, Волчанск, Слатино, Казачья Лопань), указал Алехин. Пока еще рано говорить, что ВС РФ "вот-вот возьмут Купянск", противник огрызается и пытается атаковать дронами Белгородскую область, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Вчера, 16:21
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиКупянскРоссияОсколВС РФнаступлениеХарьковХарьковская областьВолчанскКупянское направлениеВСУСВОСпецоперациябои
 
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