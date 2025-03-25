https://ukraina.ru/20250325/1062019291.html

Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении

Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении - 25.03.2025 Украина.ру

Поддавливаем оборону ВСУ: Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются на Харьковском направлении

На Харьковском направлении продолжаются бои к северу от Купянска на западном берегу Оскола, российские войска продолжают атаковать на нескольких участках, После взятия Тополей на севере стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Каменки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-25T05:45

2025-03-25T05:45

2025-03-25T05:45

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купянск

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оскол

вс рф

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харьковская область

волчанск

купянское направление

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На Харьковском направлении продолжаются бои к северу от Купянска на западном берегу Оскола. ВС РФ продолжают атаковать на нескольких участках, однако противник тоже не сидит на месте, отметил эксперт.На севере после взятия Тополей в информационном поле возникло некоторое затишье, но сейчас стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Каменки, добавил полковник запаса."Можно предположить, что накал боев здесь будет нарастать, особенно ввиду роста активности противника в приграничных с Белгородской областью районах. Да и по мере приближения весны и появления листвы на деревьях неминуемо вырастет активность разведывательно-диверсионных действий с обеих сторон", — подчеркнул Алехин.ВС РФ поддавливают оборону ВСУ на границе Харьковской и Сумской областей. Поэтому противник стремится ударить с фланга (осуществить охват), чтобы не дать российским военным развить наступление на этих участках фронта, отметил он.Под Харьковом также продолжаются бои (Липцы, Волчанск, Слатино, Казачья Лопань), указал Алехин. Пока еще рано говорить, что ВС РФ "вот-вот возьмут Купянск", противник огрызается и пытается атаковать дронами Белгородскую область, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062011386.html

купянск

россия

оскол

харьков

харьковская область

волчанск

купянское направление

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