Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО - 26.06.2026 Украина.ру
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Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО
Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО - 26.06.2026 Украина.ру
Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО
Пять ударов за сутки нанесли ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре, используемой ВСУ. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T19:32
2026-06-26T19:32
спецоперация
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Беспилотники "Герань-2 Сикер" попали по двум поездам, укрытым под автомобильным мостом в Запорожье. Поражение получили также три локомотива, находившиеся на участке между населёнными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области.Другие новости к этому часу:🟥 Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым;🟦 Отбой ракетной опасности объявлен в Суджанском районе Курской области;🟦 Аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. До этого в районе аэропорта вводились ограничения на использование воздушного пространства;🟥 Ещё одну автозаправку сожгли "Ланцетами" на окраине Сум;🟥 В Харькове тоже горит заправка. Местный градоначальник сообщил, что удар нанесён по АЗС в Дзержинском (укр. — Шевченковском) районе города;🟥 В подконтрольном ВСУ Запорожье зафиксирован ещё один эффективный удар🟥 На всей территории Украины воздушная тревога из-за взлёта российского носителя "Кинжалов" МиГ-31К;🟥 Российская 47-я танковая дивизия 1-й танковой армии ВС РФ продвигается севернее Купянска в Харьковской области, сообщает военный обозреватель Анатолий Радов;🟦 Российские военнослужащие, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились со своими родными и близкими.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
60
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Пять ударов за сутки нанесли наши бойцы по железнодорожной инфраструктуре, используемой ВСУ
Пять ударов за сутки нанесли наши бойцы по железнодорожной инфраструктуре, используемой ВСУ
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спецоперация, сво, новости сво россия, сводка сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, запорожье, харьковская область, вооруженные силы украины, внуково, росавиация, видео
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Запорожье, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Внуково, Росавиация
Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО
Пять ударов за сутки нанесли ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре, используемой ВСУ. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T19:32
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Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО

19:32 26.06.2026
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Пять ударов за сутки нанесли ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре, используемой ВСУ. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
Беспилотники "Герань-2 Сикер" попали по двум поездам, укрытым под автомобильным мостом в Запорожье. Поражение получили также три локомотива, находившиеся на участке между населёнными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области.
Другие новости к этому часу:
🟥 Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым;
🟦 Отбой ракетной опасности объявлен в Суджанском районе Курской области;
🟦 Аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. До этого в районе аэропорта вводились ограничения на использование воздушного пространства;
🟥 Ещё одну автозаправку сожгли "Ланцетами" на окраине Сум;
🟥 В Харькове тоже горит заправка. Местный градоначальник сообщил, что удар нанесён по АЗС в Дзержинском (укр. — Шевченковском) районе города;
🟥 В подконтрольном ВСУ Запорожье зафиксирован ещё один эффективный удар
🟥 На всей территории Украины воздушная тревога из-за взлёта российского носителя "Кинжалов" МиГ-31К;
🟥 Российская 47-я танковая дивизия 1-й танковой армии ВС РФ продвигается севернее Купянска в Харьковской области, сообщает военный обозреватель Анатолий Радов;
🟦 Российские военнослужащие, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились со своими родными и близкими.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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