https://ukraina.ru/20260626/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-kinzhaly-snova-pugayut-pvo-vsu-novosti-svo-1080703993.html

Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО

Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО - 26.06.2026 Украина.ру

Беспилотная опасность в Крыму, "Кинжалы" снова пугают ПВО ВСУ. Новости СВО

Пять ударов за сутки нанесли ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре, используемой ВСУ. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-26T19:32

2026-06-26T19:32

2026-06-26T19:32

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Беспилотники "Герань-2 Сикер" попали по двум поездам, укрытым под автомобильным мостом в Запорожье. Поражение получили также три локомотива, находившиеся на участке между населёнными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области.Другие новости к этому часу:🟥 Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым;🟦 Отбой ракетной опасности объявлен в Суджанском районе Курской области;🟦 Аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. До этого в районе аэропорта вводились ограничения на использование воздушного пространства;🟥 Ещё одну автозаправку сожгли "Ланцетами" на окраине Сум;🟥 В Харькове тоже горит заправка. Местный градоначальник сообщил, что удар нанесён по АЗС в Дзержинском (укр. — Шевченковском) районе города;🟥 В подконтрольном ВСУ Запорожье зафиксирован ещё один эффективный удар🟥 На всей территории Украины воздушная тревога из-за взлёта российского носителя "Кинжалов" МиГ-31К;🟥 Российская 47-я танковая дивизия 1-й танковой армии ВС РФ продвигается севернее Купянска в Харьковской области, сообщает военный обозреватель Анатолий Радов;🟦 Российские военнослужащие, возвращенные с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились со своими родными и близкими.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть Сергея Иванова, праворадикал из Киева и попытка теракта в США. Итоги 26 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Пять ударов за сутки нанесли наши бойцы по железнодорожной инфраструктуре, используемой ВСУ Пять ударов за сутки нанесли наши бойцы по железнодорожной инфраструктуре, используемой ВСУ 2026-06-26T19:32 true PT1S

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