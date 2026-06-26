Когда у Путина лопнет терпение и чем закончатся нападки Зеленского на Белоруссию – Гаспарян
19:37 26.06.2026 (обновлено: 19:38 26.06.2026)
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:23 - Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на Россию. Насколько это серьёзно?
06:59 - Кибервойна США против России: как ответить России?
13:48 - Нападки Зеленского на Белоруссию: что это было?
21:38 - Режим чрезвычайной ситуации в Крыму и в Севастополе: что делать в других регионах России?
*В интервью упоминается Украинская повстанческая армия, деятельность которой признана запрещённой и запрещена в России
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:23 - Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на Россию. Насколько это серьёзно?
06:59 - Кибервойна США против России: как ответить России?
13:48 - Нападки Зеленского на Белоруссию: что это было?
21:38 - Режим чрезвычайной ситуации в Крыму и в Севастополе: что делать в других регионах России?
*В интервью упоминается Украинская повстанческая армия, деятельность которой признана запрещённой и запрещена в России
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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