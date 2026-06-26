https://ukraina.ru/20260626/kogda-u-putina-lopnet-terpenie-i-chem-zakonchatsya-napadki-zelenskogo-na-belorussiyu--gasparyan-1080704357.html

Когда у Путина лопнет терпение и чем закончатся нападки Зеленского на Белоруссию – Гаспарян

Когда у Путина лопнет терпение и чем закончатся нападки Зеленского на Белоруссию – Гаспарян - 26.06.2026 Украина.ру

Когда у Путина лопнет терпение и чем закончатся нападки Зеленского на Белоруссию – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 - Зеленский Украина.ру, 26.06.2026

2026-06-26T19:37

2026-06-26T19:37

2026-06-26T19:38

видео

россия

сша

армен гаспарян

владимир зеленский

общественная палата

сбу

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 - Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию по оказанию влияния на Россию. Насколько это серьёзно? 06:59 - Кибервойна США против России: как ответить России? 13:48 - Нападки Зеленского на Белоруссию: что это было? 21:38 - Режим чрезвычайной ситуации в Крыму и в Севастополе: что делать в других регионах России? *В интервью упоминается Украинская повстанческая армия, деятельность которой признана запрещённой и запрещена в РоссииАрмен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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видео, россия, сша, армен гаспарян, владимир зеленский, общественная палата, сбу, видео