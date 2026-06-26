Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО - 26.06.2026 Украина.ру
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Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО
Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО - 26.06.2026 Украина.ру
Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО
Город русских моряков восстановил электроснабжение после предыдущих налётов ВСУ и готов отражать новые атаки. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-26T20:19
2026-06-26T20:19
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🟥 В Севастополе вечером была объявлена воздушная тревога, вскоре последовал её отбой, сообщил губернатор Михаил Развожаев;🟥 ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин;🟦 Аэропорт "Внуково" работает без ограничений, сообщает Росавиация;🟥 Операторы БПЛА "Герань-2 Сикер" нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщает минобороны РФ. Уничтожены️ два локомотива, укрытые под автомобильным мостом в городе Запорожье, а также три локомотива, находившиеся на участке железной дороги между населенными пунктами Малиновка и Лозовая в Харьковской области.Тем временем Город-герой Севастополь восстановил электроснабжениеАктуальное интервью: Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в БелоруссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Севастополь отменил воздушную тревогу, БПЛА ВСУ не долетел до Москвы. Новости СВО

20:19 26.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Город русских моряков восстановил электроснабжение после предыдущих налётов ВСУ и готов отражать новые атаки. Об этом сообщает 26 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Севастополе вечером была объявлена воздушная тревога, вскоре последовал её отбой, сообщил губернатор Михаил Развожаев;
🟥 ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин;
🟦 Аэропорт "Внуково" работает без ограничений, сообщает Росавиация;
🟥 Операторы БПЛА "Герань-2 Сикер" нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщает минобороны РФ.
Уничтожены️ два локомотива, укрытые под автомобильным мостом в городе Запорожье, а также три локомотива, находившиеся на участке железной дороги между населенными пунктами Малиновка и Лозовая в Харьковской области.
Тем временем Город-герой Севастополь восстановил электроснабжение
Актуальное интервью: Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии
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