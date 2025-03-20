https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику - 20.03.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-03-20T16:53
2025-03-20T16:53
2025-03-20T16:53
эксклюзив
сумская область
россия
белгородская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
минобороны
бронетехника
дроны
спецоперация
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ВСУ не оставляют попыток прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Третьи сутки подряд противник атакует возле населенных пунктов Графовка-Демидовка-Прилесье, расположенных в нескольких километрах от стыка границ Белгородской, Курской и Сумской областями. Всего киевский режим бросил в прорыв два подразделения ротного звена (общая численность до 250 бойцов) с приданной боевой техникой (танки, бронетранспортеры), инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования.В частности, их инженерным машинам удалось сдвинуть "зубы дракона" в районе Демидовки, однако подразделения группировки войск "Север" успешно отбросили противника на границу, нанося удары дронами, артиллерией, миномётами и ПТУРами.По данным Минобороны, за сутки было ликвидировано 60 украинских военнослужащих, уничтожен один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. При этом кадры объективного контроля подтверждают уничтожение УР-77 и германской машины заграждения Wisent 1MC.Ближе к утру ВСУ снова попытались контратаковать на четырех бронемашинах, но наши подразделения плотно по ним отработали, поразив две единицы техники. Сейчас противник пытаются закрепиться, отмечаются стрелковые бои в лесополосах рядом с границей. Кроме того, ночью на другом участке враг из района Марьино (Сумская область) попытался проскочить на багги, квадроциклах, двух танках и нескольких ББМ, но также безуспешно.Тем не менее, Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино, чтобы снова попытаться вклиниться на нашу территорию. Потерпев поражение под Суджей, враг пытается предотвратить фланговые удары ВС РФ в сторону Сумской группировки и северо-западнее Харькова.Под контролем украинских формирований остаются лесистые участки местности вдоль границы. Противник может попытаться расширить зону вклинения, бросив дополнительные силы. По вскрытым местам скопления личного состава и резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери.Харьковское направление самым тесным образом связано с событиями на стыке границы с Белгородской и Сумской областями. Основные усилия группировки российских войск "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении правобережных плацдармов вдоль реки Оскол и продвижении в глубину обороны ВСУ. Это означает активное продвижение на северном фланге Купянского участка фронта с целью создания сухопутного коридора из Белгородской области. Поэтому ВСУ осуществляют сплошное минирование дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых полевых и даже лесных восточнее и севернее Харькова, в том числе, по направлению к Сумской области.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250319/1061913883.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, сумская область, россия, белгородская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, минобороны, бронетехника, дроны, спецоперация
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
ВСУ не оставляют попыток прорваться в Краснояружский район Белгородской области.
Третьи сутки подряд противник атакует возле населенных пунктов Графовка-Демидовка-Прилесье, расположенных в нескольких километрах от стыка границ Белгородской, Курской и Сумской областями. Всего киевский режим бросил в прорыв два подразделения ротного звена (общая численность до 250 бойцов) с приданной боевой техникой (танки, бронетранспортеры), инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования.
В частности, их инженерным машинам удалось сдвинуть "зубы дракона" в районе Демидовки, однако подразделения группировки войск "Север" успешно отбросили противника на границу, нанося удары дронами, артиллерией, миномётами и ПТУРами.
По данным Минобороны
, за сутки было ликвидировано 60 украинских военнослужащих, уничтожен один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. При этом кадры объективного контроля подтверждают уничтожение УР-77 и германской машины заграждения Wisent 1MC.
Ближе к утру ВСУ снова попытались контратаковать на четырех бронемашинах, но наши подразделения плотно по ним отработали, поразив две единицы техники. Сейчас противник пытаются закрепиться, отмечаются стрелковые бои в лесополосах рядом с границей. Кроме того, ночью на другом участке враг из района Марьино (Сумская область) попытался проскочить на багги, квадроциклах, двух танках и нескольких ББМ, но также безуспешно.
Тем не менее, Украина
продолжает перебрасывать силы к Марьино, чтобы снова попытаться вклиниться на нашу территорию. Потерпев поражение под Суджей
, враг пытается предотвратить фланговые удары ВС РФ в сторону Сумской группировки и северо-западнее Харькова
.
Под контролем украинских формирований остаются лесистые участки местности вдоль границы. Противник может попытаться расширить зону вклинения, бросив дополнительные силы. По вскрытым местам скопления личного состава и резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери.
Харьковское направление самым тесным образом связано с событиями на стыке границы с Белгородской и Сумской областями. Основные усилия группировки российских войск "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении правобережных плацдармов вдоль реки Оскол
и продвижении в глубину обороны ВСУ. Это означает активное продвижение на северном фланге Купянского участка фронта с целью создания сухопутного коридора из Белгородской области. Поэтому ВСУ осуществляют сплошное минирование дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых полевых и даже лесных восточнее и севернее Харькова, в том числе, по направлению к Сумской области.