https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику - 20.03.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-03-20T16:53

2025-03-20T16:53

2025-03-20T16:53

эксклюзив

сумская область

россия

белгородская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

минобороны

бронетехника

дроны

спецоперация

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ВСУ не оставляют попыток прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Третьи сутки подряд противник атакует возле населенных пунктов Графовка-Демидовка-Прилесье, расположенных в нескольких километрах от стыка границ Белгородской, Курской и Сумской областями. Всего киевский режим бросил в прорыв два подразделения ротного звена (общая численность до 250 бойцов) с приданной боевой техникой (танки, бронетранспортеры), инженерными машинами разграждения, установками разминирования (УР-77) и системами дистанционного минирования.В частности, их инженерным машинам удалось сдвинуть "зубы дракона" в районе Демидовки, однако подразделения группировки войск "Север" успешно отбросили противника на границу, нанося удары дронами, артиллерией, миномётами и ПТУРами.По данным Минобороны, за сутки было ликвидировано 60 украинских военнослужащих, уничтожен один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. При этом кадры объективного контроля подтверждают уничтожение УР-77 и германской машины заграждения Wisent 1MC.Ближе к утру ВСУ снова попытались контратаковать на четырех бронемашинах, но наши подразделения плотно по ним отработали, поразив две единицы техники. Сейчас противник пытаются закрепиться, отмечаются стрелковые бои в лесополосах рядом с границей. Кроме того, ночью на другом участке враг из района Марьино (Сумская область) попытался проскочить на багги, квадроциклах, двух танках и нескольких ББМ, но также безуспешно.Тем не менее, Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино, чтобы снова попытаться вклиниться на нашу территорию. Потерпев поражение под Суджей, враг пытается предотвратить фланговые удары ВС РФ в сторону Сумской группировки и северо-западнее Харькова.Под контролем украинских формирований остаются лесистые участки местности вдоль границы. Противник может попытаться расширить зону вклинения, бросив дополнительные силы. По вскрытым местам скопления личного состава и резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери.Харьковское направление самым тесным образом связано с событиями на стыке границы с Белгородской и Сумской областями. Основные усилия группировки российских войск "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении правобережных плацдармов вдоль реки Оскол и продвижении в глубину обороны ВСУ. Это означает активное продвижение на северном фланге Купянского участка фронта с целью создания сухопутного коридора из Белгородской области. Поэтому ВСУ осуществляют сплошное минирование дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых полевых и даже лесных восточнее и севернее Харькова, в том числе, по направлению к Сумской области.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250319/1061913883.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, сумская область, россия, белгородская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, минобороны, бронетехника, дроны, спецоперация