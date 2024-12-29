https://ukraina.ru/20241229/1060064891.html

Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться

Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться - 29.12.2024 Украина.ру

Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться

Украина всё чаще использует телефонных мошенников не только для хищения денег россиян, но и для организации терактов в России. Как государство может с этим... Украина.ру, 29.12.2024

2024-12-29T16:38

2024-12-29T16:38

2024-12-29T16:39

украина

россия

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

мошенники

мошенничество

криминал

всу

безопасность

информационная безопасность

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Украина всё чаще использует телефонных мошенников не только для хищения денег россиян, но и для организации терактов в России. Как государство может с этим бороться и почему проблему мошенничества нельзя решить полностью? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. Коллектив мультимедийного издания Украина.ру поздравляет Ростислава Ищенко с Днём рождения. Желаем здоровья, долгих лет, успехов во всём, что Вы делаете, и, конечно же, нашей скорейшей Победы! ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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