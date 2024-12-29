Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться - 29.12.2024 Украина.ру
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Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться
Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться - 29.12.2024 Украина.ру
Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться
Украина всё чаще использует телефонных мошенников не только для хищения денег россиян, но и для организации терактов в России. Как государство может с этим... Украина.ру, 29.12.2024
2024-12-29T16:38
2024-12-29T16:39
украина
россия
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
мошенники
мошенничество
криминал
всу
безопасность
информационная безопасность
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Украина всё чаще использует телефонных мошенников не только для хищения денег россиян, но и для организации терактов в России. Как государство может с этим бороться и почему проблему мошенничества нельзя решить полностью? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. Коллектив мультимедийного издания Украина.ру поздравляет Ростислава Ищенко с Днём рождения. Желаем здоровья, долгих лет, успехов во всём, что Вы делаете, и, конечно же, нашей скорейшей Победы! ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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украина, россия, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, мошенники, мошенничество, криминал, всу, безопасность, информационная безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, терроризм, телефон, видео, видео
Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, мошенники, мошенничество, криминал, ВСУ, безопасность, информационная безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, терроризм, телефон, Видео

Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться

16:38 29.12.2024 (обновлено: 16:39 29.12.2024)
 
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Украина всё чаще использует телефонных мошенников не только для хищения денег россиян, но и для организации терактов в России. Как государство может с этим бороться и почему проблему мошенничества нельзя решить полностью? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Коллектив мультимедийного издания Украина.ру поздравляет Ростислава Ищенко с Днём рождения. Желаем здоровья, долгих лет, успехов во всём, что Вы делаете, и, конечно же, нашей скорейшей Победы!
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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