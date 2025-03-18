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Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - Захарова

Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - Захарова - 18.03.2025 Украина.ру

Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - Захарова

Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с ФРГ. Об этом 18 марта заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-18T18:50

2025-03-18T18:50

2025-03-18T18:50

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"Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует её в агрессивных целях", - сказала Захарова.Ранее Макрон заявлял, что французские истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году, отметило издание.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта

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новости, германия, франция, россия, эммануэль макрон, rafale, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, нато, ес