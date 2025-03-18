Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - Захарова - 18.03.2025 Украина.ру
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Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - Захарова
Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - Захарова - 18.03.2025 Украина.ру
Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - Захарова
Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с ФРГ. Об этом 18 марта заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-18T18:50
2025-03-18T18:50
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ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная угроза
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"Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует её в агрессивных целях", - сказала Захарова.Ранее Макрон заявлял, что французские истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году, отметило издание.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта
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новости, германия, франция, россия, эммануэль макрон, rafale, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, нато, ес
Новости, Германия, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Rafale, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, НАТО, ЕС

Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - Захарова

18:50 18.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с ФРГ. Об этом 18 марта заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует её в агрессивных целях", - сказала Захарова.
Ранее Макрон заявлял, что французские истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 году, отметило издание.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры Путина и Трампа, Киев чертит "красные линии", ВСУ несут потери. Итоги 18 марта
 
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