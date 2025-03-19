https://ukraina.ru/20250319/1061887829.html

Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов

Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов - 19.03.2025 Украина.ру

Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов

Если ВС РФ отвоюют какую-то часть Сумской области, мы создадим зону безопасности, отдалим линию фронта, но в военном плане это не даст серьезного преимущества над противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2025-03-19T04:30

2025-03-19T04:30

2025-03-19T04:30

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снабжение

логистика

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Сейчас в Курской области российская армия приближается к завершению операции по ликвидации плацдарма ВСУ. По мнению политолога, даже если ВС РФ отвоюют какую-то часть Сумской области, то в военном плане это не даст серьезного преимущества над ВСУ. Он отметил, что в военном плане ВСУ здесь не получают никаких преимуществ. Они не выводят из строя военную технику, личный состав, а только терроризируют российское население. "Да, задача армии предотвратить это. Но я говорю про военный план, потому что идет война", – указал эксперт.По его мнению, в Сумской области не получится перерезать крупные магистрали, потому что снабжение Харькова идет совсем по другой ветке, железнодорожной и автомобильной. "Сумская область, как мешок, представляет собой отдельный район. Поэтому если мы и зайдем в Сумскую область, то неглубоко, хотя Сумы и так примерно в 30 километрах от ЛБС", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250318/1061880048.html

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