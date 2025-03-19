Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов - 19.03.2025 Украина.ру
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Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов
Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов - 19.03.2025 Украина.ру
Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов
Если ВС РФ отвоюют какую-то часть Сумской области, мы создадим зону безопасности, отдалим линию фронта, но в военном плане это не даст серьезного преимущества над противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2025-03-19T04:30
2025-03-19T04:30
новости
курская область
вс рф
сумская область
сумы
атака
обстрелы
мирные жители
снабжение
логистика
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Сейчас в Курской области российская армия приближается к завершению операции по ликвидации плацдарма ВСУ. По мнению политолога, даже если ВС РФ отвоюют какую-то часть Сумской области, то в военном плане это не даст серьезного преимущества над ВСУ. Он отметил, что в военном плане ВСУ здесь не получают никаких преимуществ. Они не выводят из строя военную технику, личный состав, а только терроризируют российское население. "Да, задача армии предотвратить это. Но я говорю про военный план, потому что идет война", – указал эксперт.По его мнению, в Сумской области не получится перерезать крупные магистрали, потому что снабжение Харькова идет совсем по другой ветке, железнодорожной и автомобильной. "Сумская область, как мешок, представляет собой отдельный район. Поэтому если мы и зайдем в Сумскую область, то неглубоко, хотя Сумы и так примерно в 30 километрах от ЛБС", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
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сумская область
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новости, курская область, вс рф, сумская область, сумы, атака, обстрелы, мирные жители, снабжение, логистика, война, сво, спецоперация, всу, украина, россия
Новости, Курская область, ВС РФ, Сумская область, Сумы, атака, обстрелы, мирные жители, снабжение, логистика, война, СВО, Спецоперация, ВСУ, Украина, Россия

Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов

04:30 19.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если ВС РФ отвоюют какую-то часть Сумской области, мы создадим зону безопасности, отдалим линию фронта, но в военном плане это не даст серьезного преимущества над противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Сейчас в Курской области российская армия приближается к завершению операции по ликвидации плацдарма ВСУ. По мнению политолога, даже если ВС РФ отвоюют какую-то часть Сумской области, то в военном плане это не даст серьезного преимущества над ВСУ.
"Да, мы создадим зону безопасности, отдалим линию фронта, тем самым уменьшим возможность массовых ударов БПЛА по нашей территории. Не надо воспринимать мои слова цинично, потому что украинская сторона бьет по гражданским объектам, не нанося нам военного ущерба", – подчеркнул Самойлов.
Он отметил, что в военном плане ВСУ здесь не получают никаких преимуществ. Они не выводят из строя военную технику, личный состав, а только терроризируют российское население. "Да, задача армии предотвратить это. Но я говорю про военный план, потому что идет война", – указал эксперт.
По его мнению, в Сумской области не получится перерезать крупные магистрали, потому что снабжение Харькова идет совсем по другой ветке, железнодорожной и автомобильной.
"Сумская область, как мешок, представляет собой отдельный район. Поэтому если мы и зайдем в Сумскую область, то неглубоко, хотя Сумы и так примерно в 30 километрах от ЛБС", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вчера, 17:16
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиковЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
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