Если ВС РФ заберут часть Сумской области, это не даст большого преимущества над ВСУ – Самойлов
Если ВС РФ отвоюют какую-то часть Сумской области, мы создадим зону безопасности, отдалим линию фронта, но в военном плане это не даст серьезного преимущества над противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Сейчас в Курской области российская армия приближается к завершению операции по ликвидации плацдарма ВСУ. По мнению политолога, даже если ВС РФ отвоюют какую-то часть Сумской области, то в военном плане это не даст серьезного преимущества над ВСУ.
"Да, мы создадим зону безопасности, отдалим линию фронта, тем самым уменьшим возможность массовых ударов БПЛА по нашей территории. Не надо воспринимать мои слова цинично, потому что украинская сторона бьет по гражданским объектам, не нанося нам военного ущерба", – подчеркнул Самойлов.
Он отметил, что в военном плане ВСУ здесь не получают никаких преимуществ. Они не выводят из строя военную технику, личный состав, а только терроризируют российское население. "Да, задача армии предотвратить это. Но я говорю про военный план, потому что идет война", – указал эксперт.
По его мнению, в Сумской области не получится перерезать крупные магистрали, потому что снабжение Харькова идет совсем по другой ветке, железнодорожной и автомобильной.
"Сумская область, как мешок, представляет собой отдельный район. Поэтому если мы и зайдем в Сумскую область, то неглубоко, хотя Сумы и так примерно в 30 километрах от ЛБС", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.