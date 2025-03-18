После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь - 18.03.2025 Украина.ру
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После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь
После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь - 18.03.2025 Украина.ру
После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь
Можно сколько угодно говорить о панике в рядах ВСУ, но пока они продолжают вести под Курском арьергардные бои. Ринуться вперед российские войска тоже не могут, потому что в тылах остаются разрозненные украинские банды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-03-18T20:30
2025-03-18T20:30
новости
россия
сумская область
киев
курская область
курск
сво
спецоперация
война
юнаковка
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Быстрее всего Курскую группировку войск можно перебросить под Глухов через Рыльск, чтобы хотя бы обозначить прямую угрозу Киеву, считает эксперт. Гипотетически, эту группировку можно перебросить и под Купянск, добавил он.Можно сколько угодно говорить о панике в рядах врага, но пока ВСУ продолжают вести арьергардные бои, указал он. И ринуться вперед российские войска тоже не могут, потому что в тылах остаются разрозненные украинские банды, указал он.В любом случае ВС РФ нужна некая оперативная пауза, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы. Потому что ВС РФ освободили за короткий срок огромное количество территорий, отметил Кутырь."Причем даже в "Операции Труба" все было 50 на 50, получится/не получится. У нас уже нет эффекта внезапности. Бежать куда-то на плечах отступающего противника – это такой риск. Но если мы быстро прорвемся к Юнаковке, ВСУ побегут дальше. Так что здесь вопрос времени – кто быстрее чей маневр разгадает", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского конфликта – в материале Александра Чаленко "Пять условий "Вечного мира" России с Украиной" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250318/1061880048.html
россия
сумская область
киев
курская область
курск
юнаковка
глухов
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новости, россия, сумская область, киев, курская область, курск, сво, спецоперация, война, юнаковка, глухов, купянск, резервы
Новости, Россия, Сумская область, Киев, Курская область, Курск, СВО, Спецоперация, война, Юнаковка, Глухов, Купянск, резервы

После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь

20:30 18.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Можно сколько угодно говорить о панике в рядах ВСУ, но пока они продолжают вести под Курском арьергардные бои. Ринуться вперед российские войска тоже не могут, потому что в тылах остаются разрозненные украинские банды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Быстрее всего Курскую группировку войск можно перебросить под Глухов через Рыльск, чтобы хотя бы обозначить прямую угрозу Киеву, считает эксперт. Гипотетически, эту группировку можно перебросить и под Купянск, добавил он.
"Но у нас в целом логистика медленнее, потому что ВСУ снабжаются по внутренним операционным линиям, а мы – по внешним. Тем более, давайте не забывать, что мы пока еще полностью не освободили Курскую область", – подчеркнул Кутырь.
Можно сколько угодно говорить о панике в рядах врага, но пока ВСУ продолжают вести арьергардные бои, указал он. И ринуться вперед российские войска тоже не могут, потому что в тылах остаются разрозненные украинские банды, указал он.
В любом случае ВС РФ нужна некая оперативная пауза, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы. Потому что ВС РФ освободили за короткий срок огромное количество территорий, отметил Кутырь.
"Причем даже в "Операции Труба" все было 50 на 50, получится/не получится. У нас уже нет эффекта внезапности. Бежать куда-то на плечах отступающего противника – это такой риск. Но если мы быстро прорвемся к Юнаковке, ВСУ побегут дальше. Так что здесь вопрос времени – кто быстрее чей маневр разгадает", – подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского конфликта – в материале Александра Чаленко "Пять условий "Вечного мира" России с Украиной" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
17:16
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиковЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиРоссияСумская областьКиевКурская областьКурскСВОСпецоперациявойнаЮнаковкаГлуховКупянскрезервы
 
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Заголовок открываемого материала
20:55Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом
20:54Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
20:30После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь
20:15"Я бы пошел на Глухов": военный эксперт о том, где ВС РФ могут устроить ВСУ новую "бахмутскую мясорубку"
20:07Российский суд вынес приговор наемнику из США
20:00Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ
19:47Разговор Путина с Трампом завершился – Белый дом
19:45"Есть мотивация и кураж": Линин о том, как боевой настрой российских военных влияет на переговоры
19:40"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам
19:30Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка
19:03Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампа
18:50Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - Захарова
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