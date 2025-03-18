https://ukraina.ru/20250318/1061884532.html

После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь

После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь - 18.03.2025 Украина.ру

После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь

Можно сколько угодно говорить о панике в рядах ВСУ, но пока они продолжают вести под Курском арьергардные бои. Ринуться вперед российские войска тоже не могут, потому что в тылах остаются разрозненные украинские банды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-03-18T20:30

2025-03-18T20:30

2025-03-18T20:30

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Быстрее всего Курскую группировку войск можно перебросить под Глухов через Рыльск, чтобы хотя бы обозначить прямую угрозу Киеву, считает эксперт. Гипотетически, эту группировку можно перебросить и под Купянск, добавил он.Можно сколько угодно говорить о панике в рядах врага, но пока ВСУ продолжают вести арьергардные бои, указал он. И ринуться вперед российские войска тоже не могут, потому что в тылах остаются разрозненные украинские банды, указал он.В любом случае ВС РФ нужна некая оперативная пауза, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы. Потому что ВС РФ освободили за короткий срок огромное количество территорий, отметил Кутырь."Причем даже в "Операции Труба" все было 50 на 50, получится/не получится. У нас уже нет эффекта внезапности. Бежать куда-то на плечах отступающего противника – это такой риск. Но если мы быстро прорвемся к Юнаковке, ВСУ побегут дальше. Так что здесь вопрос времени – кто быстрее чей маневр разгадает", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского конфликта – в материале Александра Чаленко "Пять условий "Вечного мира" России с Украиной" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250318/1061880048.html

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новости, россия, сумская область, киев, курская область, курск, сво, спецоперация, война, юнаковка, глухов, купянск, резервы