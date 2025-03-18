После Курской операции армии нужно взять паузу, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы – Кутырь
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Можно сколько угодно говорить о панике в рядах ВСУ, но пока они продолжают вести под Курском арьергардные бои. Ринуться вперед российские войска тоже не могут, потому что в тылах остаются разрозненные украинские банды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
"Но у нас в целом логистика медленнее, потому что ВСУ снабжаются по внутренним операционным линиям, а мы – по внешним. Тем более, давайте не забывать, что мы пока еще полностью не освободили Курскую область", – подчеркнул Кутырь.
Можно сколько угодно говорить о панике в рядах врага, но пока ВСУ продолжают вести арьергардные бои, указал он. И ринуться вперед российские войска тоже не могут, потому что в тылах остаются разрозненные украинские банды, указал он.
В любом случае ВС РФ нужна некая оперативная пауза, чтобы провести зачистку и подтянуть резервы. Потому что ВС РФ освободили за короткий срок огромное количество территорий, отметил Кутырь.
"Причем даже в "Операции Труба" все было 50 на 50, получится/не получится. У нас уже нет эффекта внезапности. Бежать куда-то на плечах отступающего противника – это такой риск. Но если мы быстро прорвемся к Юнаковке, ВСУ побегут дальше. Так что здесь вопрос времени – кто быстрее чей маневр разгадает", – подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского конфликта – в материале Александра Чаленко "Пять условий "Вечного мира" России с Украиной" на сайте Украина.ру.