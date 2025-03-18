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Миссия "спасти доллар": Трамп пошел на радикальные санкционные меры

Миссия "спасти доллар": Трамп пошел на радикальные санкционные меры - 18.03.2025 Украина.ру

Миссия "спасти доллар": Трамп пошел на радикальные санкционные меры

Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть санкционную политику США, так как она подрывает роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент

2025-03-18T18:04

2025-03-18T18:04

2025-03-18T18:04

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Трамп подчеркнул, что американские санкции должны применяться строго по назначению, то есть в отношении только государств, которые действительно того заслужили. Ослабление ненужных ограничений, уверен лидер США, позволит избежать негативного эффекта для мировой экономики и доллара.Ранее Трамп предлагал другие рычаги по спасению "бакса", например, введение 100%-ых пошлин на товары из стран, которые откажутся от расчетов в долларах. В частности, угрожал глава США и объединению БРИКС, которое анонсировало переход на расчеты в национальных валютах.Бессент с мнением Трампа по ослаблению санкций не согласен, так как считает, что такие меры только снизят доверие к американской валюте и подтолкнут другие страны к поиску альтернативных способов международных расчетов.Во вторник, 18 марта, на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент России Владимир Путин отметил, что против Москвы введено больше санкций, чем против всех стран мира, а именно - 28 595. Глава РФ констатировал, что Запад не собирается стесняться, угрожает новыми санкциями и "штампует эти пакеты один за другим".Российский лидер констатировал, что не стоит рассчитывать на полную свободу торговли в мире, "как было прежде, уже не будет", он призвал российских предпринимателей не воспринимать санкции как временные меры, отметив, что даже в случае ослабления антироссийской политики Запад найдет другой способ "вставить палки в колеса".Ранее американское издание Bloomberg написало, что советники Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, "включая решение ограничить цены на продаваемую Россией нефть".В то же время Трамп не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Однако примерно неделю назад написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон может, напротив, усилить санкции против Москвы."Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто. <...> Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно", - написал лидер США.Также на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не поддерживают идею введения Европой новых санкций против России, так как это может помешать разрешению украинского конфликта.В комментарии изданию Украина.ру политический аналитик Владимир Скачко отметил, что визит спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа в Москву, состоявшийся пару дней назад, был нанесен, чтобы утрясти с Москвой противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде."Задача Уиткоффа - попытаться заинтересовать Москву соглашением о перемирии на пути к большому миру. Задача это почти невыполнимая, ведь России нужен мир и гарантии безопасности насовсем, а не на 30 дней. <...> Предстоят большие торги", - отметил Скачко.Он резюмировал, что Вашингтон может предложить России снятие санкций и запрет на конфискацию ее резервов: Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева.

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