США не поддерживают санкции Евросоюза против России — госсекретарь Рубио - 15.03.2025 Украина.ру
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США не поддерживают санкции Евросоюза против России — госсекретарь Рубио
США не поддерживают санкции Евросоюза против России — госсекретарь Рубио - 15.03.2025 Украина.ру
США не поддерживают санкции Евросоюза против России — госсекретарь Рубио
США не поддерживают идею введения Европой новых санкций против России. Такое заявление госсекретарь США Марко Рубио сделал на итоговой пресс-конференции министров иностранных дел стран "большой семерки" (G7)
2025-03-15T10:12
2025-03-15T10:13
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Вашингтон не поддерживает введение Европой новых санкций против Москвы, заявил Рубио.Он отметил, что Соединенные Штаты не могут контролировать действия Европы, но Вашингтон надеется на понимание среди европейских союзников для скорейшего прекращения огня.По итогам встречи в пятницу, 14 марта, главы МИД стран "большой семерки" опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они обсудили введение санкций и других мер против России в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута.Страны G7 призвали Москву согласиться на режим прекращения огня с Киевом "на равных условиях" и выполнять их. Среди возможных мер в случае, если Россия не пойдет на это, — установление ограничений цен на нефть и дополнительная поддержка Украины.Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщил о готовности значительно ужесточить санкции в отношении России, если это будет необходимо для урегулирования конфликта на Украине."Если взять шкалу от нуля до десяти, я думаю, санкции администрации [экс-президента США Джо] Байдена против России тянули на три балла, к концу их срока они подняли их до шести. &lt;...&gt; Мы без колебаний поднимем их до десяти", — сообщил он в интервью CNBC.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливать Запад. В Москве отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.Также на тему санкционного давления Запада: Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось?
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новости, россия, сша, украина, марко рубио, ес, мид, минфин, санкции, запад, экономика, g7, финансы
Новости, Россия, США, Украина, Марко Рубио, ЕС, МИД, Минфин, санкции, Запад, экономика, G7, финансы

США не поддерживают санкции Евросоюза против России — госсекретарь Рубио

10:12 15.03.2025 (обновлено: 10:13 15.03.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP / Alex Brandon
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США не поддерживают идею введения Европой новых санкций против России. Такое заявление госсекретарь США Марко Рубио сделал на итоговой пресс-конференции министров иностранных дел стран "большой семерки" (G7)
Вашингтон не поддерживает введение Европой новых санкций против Москвы, заявил Рубио.
"Президент [США Дональд] Трамп дал понять, что у нас есть такие варианты, но сейчас не время для этого, потому что необходимо привлечь обе стороны (Россию и Украину. — Ред.) к мирным переговорам", — заявил госсекретарь США в беседе с журналистами.
Он отметил, что Соединенные Штаты не могут контролировать действия Европы, но Вашингтон надеется на понимание среди европейских союзников для скорейшего прекращения огня.
По итогам встречи в пятницу, 14 марта, главы МИД стран "большой семерки" опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они обсудили введение санкций и других мер против России в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута.
Страны G7 призвали Москву согласиться на режим прекращения огня с Киевом "на равных условиях" и выполнять их. Среди возможных мер в случае, если Россия не пойдет на это, — установление ограничений цен на нефть и дополнительная поддержка Украины.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщил о готовности значительно ужесточить санкции в отношении России, если это будет необходимо для урегулирования конфликта на Украине.
"Если взять шкалу от нуля до десяти, я думаю, санкции администрации [экс-президента США Джо] Байдена против России тянули на три балла, к концу их срока они подняли их до шести. <...> Мы без колебаний поднимем их до десяти", — сообщил он в интервью CNBC.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливать Запад. В Москве отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
Также на тему санкционного давления Запада: Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось?
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
13 марта, 12:02
Песков призвал отменить незаконные антироссийские санкцииРоссия считает незаконными введенные против нее санкции. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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Заголовок открываемого материала
10:12США не поддерживают санкции Евросоюза против России — госсекретарь Рубио
09:42Путин ответил Трампу, у Киева "ещё есть шанс". Главное на Украине на утро 15 марта
09:36Силы ПВО уничтожили 126 беспилотников на шестью регионами России – Минобороны
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