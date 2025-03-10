Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg - 10.03.2025 Украина.ру
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Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg
Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg - 10.03.2025 Украина.ру
Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg
Советники президента США Дональда Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники
2025-03-10T14:49
2025-03-10T14:49
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"Советники Трампа уже делают наброски вариантов смягчения санкций, наложенных на Россию из-за войны, включая решение ограничить цены на продаваемую Россией нефть", - говорится в материале агентства.Кроме того, по словам чиновников, Вашингтон на данный момент приостановил обсуждения гарантий безопасности Украине со стороны США.Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, сша, украина, минфин
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Минфин

Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg

14:49 10.03.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP / Evan Vucci
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Советники президента США Дональда Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники
"Советники Трампа уже делают наброски вариантов смягчения санкций, наложенных на Россию из-за войны, включая решение ограничить цены на продаваемую Россией нефть", - говорится в материале агентства.
Кроме того, по словам чиновников, Вашингтон на данный момент приостановил обсуждения гарантий безопасности Украине со стороны США.
Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.
Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.
 
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