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Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg

Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg - 10.03.2025 Украина.ру

Советники Трампа пытаются смягчить антироссийские санкции - Bloomberg

Советники президента США Дональда Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники

2025-03-10T14:49

2025-03-10T14:49

2025-03-10T14:49

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"Советники Трампа уже делают наброски вариантов смягчения санкций, наложенных на Россию из-за войны, включая решение ограничить цены на продаваемую Россией нефть", - говорится в материале агентства.Кроме того, по словам чиновников, Вашингтон на данный момент приостановил обсуждения гарантий безопасности Украине со стороны США.Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения по Украине. Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.Подробнее о перспективах отмены санкций - в материале США скоро могут снять с России санкции – FT на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, сша, украина, минфин