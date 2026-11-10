https://ukraina.ru/20261110/iz-za-vdv-kirkorova-pochti-otmetili-za-staruyu-shutku-1084395753.html

Из-за ВДВ: Киркорова почти отметили за старую шутку

Из-за ВДВ: Киркорова почти отметили за старую шутку - 10.11.2026 Украина.ру

Из-за ВДВ: Киркорова почти отметили за старую шутку

Власти Ярославля, где должно состояться выступление Филиппа Киркорова, отказались отменять мероприятие, несмотря на многочисленные жалобы

2026-11-10T14:22

2026-11-10T14:22

2026-11-10T14:22

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Обращения пришли сразу от нескольких организаций — от поисковиков и Комитета семей воинов Отечества до Русской общины.Причиной такого внимания к Киркорову стал ролик артиста, который был опубликован еще в 2020 году. Тогда певец на так называемой второй волне популярности предстал перед публикой в весьма неожиданном образе: ролик начинается с того, что Киркоров сидит в тельняшке с гитарой в руках, изображая десантника. В песне пелось о карантине и заработке. Ближе к концу видео Киркоров внезапно перестаёт исполнять песню, разрывает на себе тельняшку и заявляет, что подобных выступлений от него можно больше не ждать: мол, ни за какие деньги петь я такое больше не буду. Разыгранный артистом спектакль был показан в скандальном юмористическом скетче для проекта "Вмаскешоу" на телеканале СТС. Уже тогда видеоролик вызвал негативную реакцию со стороны ветеранов и бывших командующих ВДВ. На днях же это видео стало поводом обращения к властям города. Общественники сочли подобный перфоманс продвижением западных ценностей и дискредитацией тех, кто сейчас на передовой. Власти Ярославской области, впрочем, отреагировали на жалобы весьма холодно, переложив ответственность на организаторов концерта. По их словам, "деятельность частных компаний — вне компетенций исполнительных властей".Среди подписантов оказался руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, известный своими инициативами для ограничения вывода средств за границу звездами российского шоу-бизнеса. Неделей ранее Бородин предложил убрать пиццу из меню буфетов учебных заведений, назвав её "мягкой силой в картонной коробке". По его логике, это блюдо входит в культурный код недружественной России стране, а значит не может быть представлено на полках буфета в школах и университетах. Заменить пиццу Бородин предложил традиционной русской выпечкой. Позднее с ним согласились советник президента Елена Ямпольская и глава комитета Госдумы Нина Останина. Ещё одна инициатива общественника касалась секс-шопов. Бородин выдвинул предложение о создании в России единого государственного реестра посетителей секс-шопов, который сам назвал "реестром извращенцев", и о полном запрете таких магазинов в будущем.Подробнее о том, что происходит в первый день переговоров, — в ежедневном обзоре Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября.

https://ukraina.ru/20261110/nazvano-novoe-neobychnoe-mesto-gde-zelenskiy-gotov-razgovarivat-s-putinym-1084387195.html

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новости, певец, артист, российские артисты, россия, общественники