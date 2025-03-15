https://ukraina.ru/20250315/1061819802.html

"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье

"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье - 15.03.2025 Украина.ру

"Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье

Иностранцы в окружении Владимира Зеленского и украинских силовых структурах обсуждают его возможную ликвидацию. Об этом сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье

2025-03-15T12:32

2025-03-15T12:32

2025-03-15T12:35

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По словам собеседника издания, если лидеры договорятся, то в качестве одного из вариантов Зеленского ждет судьба польского правительства в изгнании — он просто "исчезнет" без обвинений в чей-либо адрес. По мнению людей из окружения Зеленского, он слишком много знает и слишком много натворил, живым он никому не нужен, констатировал собеседник РИА Новости.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что США готовят замену Зеленскому для капитуляции Украины. Она допустила, что главу киевского режима попытаются убрать физически.Трампу нужен некий дипломатический прорыв к лету и смещение Зеленского, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов."США оказались в тупике, потому что у них не получается прогнуть Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки. Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского", — рассказал Поликарпов в интервью изданию Украина.ру.О том, почему курская авантюра обернулась смертельным ударом для киевского режима в материале: Для Зеленского начался обратный отсчет — Рогов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250314/1061815613.html

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новости, сша, европа, марьяна безуглая, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада, власти украины, киевский режим, украина