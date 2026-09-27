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Скромный труженик Победы. К 130-летию со дня рождения генерала армии Алексея Антонова

Скромный труженик Победы. К 130-летию со дня рождения генерала армии Алексея Антонова - 27.09.2026 Украина.ру

Скромный труженик Победы. К 130-летию со дня рождения генерала армии Алексея Антонова

27 сентября 1896 года родился Алексей Антонов – один из лучших во отечественной истории начальников Генерального штаба. Он возглавлял главную структуру армейского управления в дни разгрома гитлеровской Германии и милитаристской Японии, а позднее он стал первым начальником Штаба Объединённых вооружённых сил стран Организации Варшавского договора

2026-09-27T08:00

2026-09-27T08:00

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Антонов – единственный из всех советских полководцев удостоился Ордена "Победа", не имея маршальских погон и не будучи Героем Советского Союза.Наука управлятьВ юности Алексей Антонов, родившийся в семье артиллерийского офицера, вряд ли мечтал унаследовать профессию своего отца по причине слабого здоровья. Тем не менее, родители дали ему хорошее образование, сумели привить любовь к искусству и спорту.Решающим фактором оказалась нужда: после смерти родителей продолжение учёбы в университете стало невозможным. Чтобы заработать на жизнь Антонову пришлось поступить браковщиком на оборонное производство в пригороде Петрограда.Браковщики не подчинялись руководству предприятий поскольку являлись вольнонаёмными служащими Военного и Морского ведомств: в современной России на предприятиях ВПК аналогичные обязанности выполняют военные представители. Через должность браковщика прошли многие студенты того времени: например, контролем производства компонентов артиллерийских боеприпасов на предприятиях Екатеринослава, Юзовки и Таганрога занимался будущий известный писатель Константин Паустовский.Но весной 1916 года с сотрудников военной приёмки начали снимать бронь: сказались сильные потери младших офицеров на фронте. Поскольку браковщику приходилось много работать с технической документацией, то занимать эту должность мог только человек с достаточным уровнем образования, вполне пригодный для зачисления юнкером на ускоренный курс. Так Алексей Антонов оказался в Павловском пехотном училище, откуда был выпущен в чине прапорщика перед новым 1917 годом и направлен в действующую армию. Участвовал в Июньском наступлении в Галиции, награждён за храбрость Орденом Св. Станислава IV степени.После ранения Антонова отправили на излечение в Петроград, где, выписавшись из госпиталя, продолжил службу в запасном полку и занимался формированием частей Красной гвардии. В следующем, 1918 году становится студентом Лесотехнического института: учёбу пришлось совмещать с работой в продовольственном комитете. Но мирная жизнь продлилась недолго.Весной 1919 года начинается наступление Деникина на Москву, и Антонова призывают в Красную Армию на должность помощника начальника штаба дивизии. Боевое крещение состоялось в дни арьергардных боёв в Донбассе у высоты Острая могила на южной окраине Луганска. Позднее в биографии этого человека были взятие Ростова-на-Дону, а также ставшие легендарными битва на Каховском плацдарме и форсирование Сиваша.Организаторские способности молодого военного специалиста замечены начальством, его дважды – в 1928 и 1932 годах – отправляют учиться в Военную академию им. Фрунзе на основной и оперативный факультеты соответственно. Оба раза Алексей Антонов был выпущен с отличием, за годы учёбы свободно овладел французским языком, получив дополнительную квалификацию переводчика: ещё один язык – польский – для него был родным наравне с русским.Основная часть межвоенной службы была связана с Украиной: Антонову пришлось возглавлять штаб Могилёв-Подольского укрепрайона на границе с Румынией, руководить оперативным отделом в штабе Харьковского военного округа, и, наконец, участвовать в планировании Больших киевских манёвров 1935 года, где отрабатывалась на практике теория глубокой операции.И снова учёба: в 1936 году Алексея Антонова зачислили на ставший впоследствии "маршальским" курс Академии Генштаба. Но сидеть за партой в этот раз пришлось недолго: через несколько месяцев поручили реорганизацию штаба в Московском военном округе, а после – направили на научно-педагогическую работу.Великую Отечественную войну генерал-майор Антонов встретил заместителем начальника штаба Киевского особого военного округа. В число его обязанностей входила мобилизационная работа, и с ней он справился блестяще: нормы по призыву личного состава, а также по поставкам техники, лошадей и фуража из народного хозяйства, были выполнены в первую неделю войны. Также под его руководством провели эвакуацию ресурсов округа из угрожаемых районов и сформировали ряд резервных частей.В августе 1941 года Алексею Антонову поручили возглавить штаб Южного фронта, на правом фланге которого после катастрофы под Уманью сложилась угрожающая обстановка. Непосредственно в этой должности он находился до конца июля 1942 года, а с учётом последующего руководства штабами фронтов и оперативных групп на южном направлении – до начала декабря. С этим периодом связаны Донбасская оборонительная операция (в его честь названы улицы многих городов ДНР и ЛНР), первое освобождение Ростова-на-Дону, зимнее наступление под Лозовой и оборона Кавказа: здесь Антонов показал себя как блестящий мастер стратегического планирования и нетривиальных решений.Кредо – системностьТем временем Оперативное управление Генерального штаба пребывало в кризисе: с конца весны 1942 года в кабинете начальника управления сменилось семь человек, и каждый из них находился в должности менее одного месяца. Понятно, что такая кадровая чехарда никак не добавляла качества управлению войсками, хотя в это время катастрофические события разворачивались в Придонцовье и на Крымском полуострове, гитлеровцы рвались к Волге и Кавказу.Причина такой текучести кадров заключалась в том, что далеко не всякий командир обладает нужным набором качеств: штабной работник – это не только полноценная воинская профессия, но и призвание. Поэтому назначение Антонова не было гладким: несмотря на отличные характеристики, Сталин долго сомневался при принятии решения. В качестве экзамена вступившему в должность поручили наладить взаимодействие командующих армиями на Брянском фронте, но результаты этой командировки подтвердили правильность сделанного выбора. Небезынтересно что в годы войны Антонов бывал у Сталина с докладами без малого 240 раз – чаще, чем любой другой военачальник*.Алексей Антонов обладал не только высокой эрудицией, аналитическими способностями и умением убеждать, не повышая голоса. Знавшие его отмечали такие черты характера, как педантизм и пунктуальность. Поэтому первое с чего начал новый начальник Оперативного управления – это наведение порядка в деле систематизации поступающих в Генштаб сведений. Отныне надо было чертить карты по единому образцу, а цвета и символы подверглись унификации: это снимало бывшую достаточно острой проблему разночтения графической информации. Следующий шаг – соблюдение времени подачи сводок с мест: раньше нередки были запоздания, но Антонов развернул борьбу с этим явлением. Получение свежей информации и представление её в удобном для понимания виде сильно облегчили задачу не только планирования операций, но и прогнозирования стратегической обстановки.Если учесть, что катастрофы лета 1942 года вызваны неудачным прогнозом направления активности противника, то Антонову и его подчинённым удалось избежать повторения такой ситуации. Курская дуга была определена ими как главное направление вражеского контрнаступления, также удалось спланировать процесс перехвата инициативы у противника.В 1944 году при непосредственном участии Антонова была подготовлена операция "Багратион", окончившаяся разгромом гитлеровской группировки в Белоруссии. План действий советских войск отличали не только изящество замысла, но и грамотно выбранное направление: противник ожидал наступления на Западной Украине и сосредоточил все силы там, а внезапно потребовавшаяся переброска резервов через леса и болота Волыни и Полесья была сорвана партизанами.Открытие Второго фронта в Европе поставило задачу выстраивания взаимодействия между ранее разрозненными театрами военных действий. Также требовалось подготовить Вооружённые силы СССР к участию в разгроме Японии: в преддверии Ялтинской конференции Алексею Антонову удалось определить, что переброска всего необходимого для успешного наступления на Дальнем Востоке займёт около трёх месяцев. Именно этот срок назвал Сталин Рузвельту и Черчиллю в Ливадийском дворце как необходимый для подготовки к выполнению союзнических обязательств.Звёздный час для Алексея Антонова наступил 18 февраля 1945 года: в то день он возглавил Генеральный штаб и находился в должности 13 месяцев. Планирование Берлинской операции, которым он занимался с лета 1944 года – его заслуга: за неё он был удостоен высшей полководческой награды – ордена "Победа". Не менее важным делом оказался перевод армии в режим мирного времени: вооружённые силы были сокращены почти в два с половиной раза – до пяти миллионов человек, многие воинские формирования были расформированы или их штаты подверглись сильному сокращению.Последняя служба генерала Антонова связана с созданной в мае 1955 года Организацией Варшавского договора: ему доверили создание Штаба Объединённых вооружённых сил стран ОВД и дальнейшее руководство им. Работы оказалось много: армии стран социалистического содружества имели собственные военные традиции, поэтому требовалось приведение норм и стандартов работы к общему знаменателю, но с сохранением имеющихся наработок и использованием накопленного опыта на благо всех участников военного блока. В этой должности Алексей Антонов прослужил вплоть до своей смерти летом 1962 года.* У Антонова был талант объяснять военные реалии понятным Верховному языком. Сталин ему полностью доверял. – Ред.

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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