https://ukraina.ru/20260927/lvovskie-studenty-pomogayut-rossiyskoy-armii-tayvan-skupaet-prikarpate-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1083446763.html

Львовские студенты помогают российской армии, Тайвань скупает Прикарпатье. Западная Украина за неделю

Львовские студенты помогают российской армии, Тайвань скупает Прикарпатье. Западная Украина за неделю - 27.09.2026 Украина.ру

Львовские студенты помогают российской армии, Тайвань скупает Прикарпатье. Западная Украина за неделю

На прошлой неделе во Львове и Луцке задержаны несколько молодых людей, которые зарегистрировали десятки терминалов Starlink для нужд российской армии. Оплата была незначительной, поэтому не исключено, что речь идет об идеологической мотивации

2026-09-27T07:32

2026-09-27T07:32

2026-09-27T07:32

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украина

львов

луцк

борис филатов

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сбу

верховная рада

западная украина

starlink

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В регионе регистрируют терминалы Starlink для РоссииВ суд передали дело 18-летнего жителя Луцка, обвиняемого в пособничестве государству-агрессору, сообщила 25 сентября Волынская областная прокуратура. По данным следствия, молодой человек в мессенджере Telegram согласился сотрудничать с Россией и регистрировать для неё терминалы спутниковой связи Starlink."Его задачей было решить критическую проблему российских военных – обеспечить им доступ к высокоскоростному спутниковому интернету, в котором они остро нуждались в связи между военными подразделениями, передаче разведывательной информации, управлении личным составом, а также наведение ракетного вооружения по военным и гражданским объектам на территории Украины", – сказано в сообщении.За каждый зарегистрированный в "белом списке" терминал Starlink юноша получал 100 долларов США. Подтверждением выполненного заказа служили скриншоты записей о регистрации. Всего обвиняемый зарегистрировал семь терминалов. Ныне он находится под стражей без права внесения залога.Прокуроры Волынской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины – "пособничество государству-агрессору". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и конфискацией имущества.А во Львове 22 сентября были задержаны два человека, которые, по данным следствия, незаконно зарегистрировали 14 терминалов Starlink для военных РФ. Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области. По данным украинской спецслужбы, россияне завербовали львовского студента, искавшего заработка в Telegram-каналах. В свою очередь, он привлёк безработного знакомого из Львова, который подыскивал лиц для регистрации терминалов Starlink."Для реализации плана злоумышленники обманом привлекли 14 человек и использовали паспортные данные для верификации терминалов в пользу раоссиян. После активации интернет-устройств они направляли соответствующие реквизиты российскому куратору в обмен на деньги", – говорится в сообщении. Сумма гонорара, в отличие от Волыни, не указана.Сотрудники СБУ задержали обоих мужчин во Львове. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, из которых они, как установили правоохранители, координировали свои действия с россиянами. Оба уже находятся под стражей без права на внесение залога, им объявлено в подозрении по той же статье, что и жителю Луцка.Спецслужба сообщила, что уже заблокировала все незаконно зарегистрированные системы Starlink. Также в СБУ проверяют информацию о возможной незаконной регистрации львовянами ещё более 40 терминалов спутниковой связи.Как известно, с начала февраля 2026 правительство Украины приняло постановление о внедрении "белого списка" для Starlink. Согласно ему, на территории Украины работают только проверенные и зарегистрированные терминалы, остальные отключили. Однако с 2022 года в Украину было ввезено более 200 тысяч терминалов Starlink, в основном физическими лицами, и этот процесс продолжается. Поскольку большая часть терминалов в результате используется для военных нужд, усложнить их регистрацию киевские власти не могут, чем и пользуются посредники типа задержанных во Львове и Луцке.Тайваньцы хотят приобрести "Ивано-Франковскцемент"Тайваньская промышленная группа TCC Group Holdings заключила соглашение о приобретении 100% акций украинской группы компаний "Ивано-Франковскцемент" (IFCEM). Об этом 23 сентября сообщило издание Focus Taiwan со ссылкой на решение внеочередного заседания совета директоров TCC Group Holdings и брифинг на Тайваньской фондовой бирже.TCC Group Holdings Co., Ltd. – промышленная группа из Тайваня, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей цемента. Группа имеет более 40 производственных площадок, совокупные мощности по производству цемента превышают 112 млн. тонн в год, а количество работников – 13 800 человек. TCC имеет значительное международное присутствие, в частности, в Португалии, Турции, Испании, Великобритании, Нидерландах, Франции и Италии.По условиям сделки, которую планирует провести компания, она также получит ещё три предприятия: производителя кровельных материалов, предприятие по выпуску гипсовых изделий и производителя сухих строительных смесей. Председатель совета директоров TCC Нельсон Чанг лично посещал Прикарпатье в первой половине 2026 для инспекции операций на месте. Оценочная стоимость сделки – до €750 млн.Производство IFCEM расположено в селе Ямница Ивано-Франковской области. Группа производит более 300 наименований продукции, основные направления из которых – цемент, шифер и гипс. Предприятие официально признано крупнейшим налогоплательщиком в Ивано-Франковской области и цементной отрасли Украины по итогам 2025 года.IFCEM является вторым по величине производителем цемента в Украине с долей рынка около 36%. Завод не прекращал производство и сбыт во время СВО, никаких ударов по нему не было. Судя по всему, тайваньские инвесторы рассчитывают, что так будет и дальше, и им удастся заработать на обеспечении будущих потребностей Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры.Ивано-Франковскцемент с 1988 года возглавляет Николай Круць, которого впервые избрала директором завода конференция трудового коллектива во времена перестройки. Он трижды являлся депутатом Верховной Рады Украины от блока Виктора Ющенко. Круць до сих пор является одной из самых влиятельных персон в Ивано-Франковской области, от него зависели все губернаторы, особенно после 2014 года.Уже несколько лет Николай Круць пытается пойти на заслуженный отдых и "выйти в кэш". В октябре 2021 года азербайджанская NEQSOL Holding почти приобрела "Ивано-Франковскцемент" за $300-400 млн. Стороны ударили по рукам и подали заявку в АМКУ, однако из-за начала СВО соглашение не закрыли.Не исключено, что соглашение с тайваньцами ожидает такая же участь."Завершение соглашения зависит от получения необходимых разрешений в сфере антимонопольного законодательства и других регуляторных согласований в соответствующих юрисдикциях, а также выполнения стандартных условий закрытия", – говорится в пресс-релизе IFCEM. При этом местные комментаторы утверждают, что ныне Круць готов заплатить Киеву любую "комиссию" за необходимые разрешения."Схрон" мэра ДнепраГрадоначальник Днепропетровска Борис Филатов*, позиционирующий себя пламенным патриотом родного города, готовит роскошный "схрон" в горной буковинской деревне Долишний Шепит Вижницкого района Черновицкой области – на самой границе с Румынией.Провластные киевские блоггеры, а затем украинские СМИ сообщили о том, что Филатов* задекларировал жилой дом и земельный участок в Черновицкой области. Площадь дома составляет 27,2 квадратных метра, его указанная стоимость – 400 тыс. грн. Земельный участок площадью 14 соток стоит по документам 470 тыс. грн.Журналисты львовского издания ZAXID.NET пытались получить комментарий Филатова*. Сначала он отказался, а затем добавил, что сможет прокомментировать этот вопрос через полгода. Это выглядело логично, ведь упомянутый в декларации дом – старый, находится в заброшенном состоянии, и очевидно предназначен для сноса и сооружения на его месте нового, более просторного здания.Однако, скорее всего, дело в том, что градоначальник прифронтового города до сих пор не выработал медиа-стратегии по тем объектам, которые он и его родственники купили и строят в приграничье, –скандалов вокруг них было немало.Ещё в июне 2026 года журналисты-расследователи обнаружили там же семь объектов недвижимости, принадлежащих родственникам Филатова* и связанным лицам. Среди них – бывшая гостиница "Ковчег" на горе Мегура в семи километрах от границы с Румынией. Владеющее ею ООО "Мегура" является собственностью Валерия Молочкова и Арины Сапожниковой – это зять и племянница днепровского головы. Гостиница сейчас закрыта, на территории идёт строительство.Основной участок под гостиницей "Ковчег" площадью в 2 гектара относится к особо защищенной "Изумрудной сети" Карпат, однако в 2024 году земля была передана в частную собственность, сейчас по этому поводу идёт расследование.Но и это не всё. В самом селе Долишний Шепит компания "Мегура" арендует коммунальный земельный участок с самовольной застройкой, которую хочет узаконить. Недвижимости там немало: большой дачный дом и хозяйственные постройки. Признает ли суд право собственности – неизвестно, но важно заметить, что спорный участок является нефтегазоносным.Журналисты нашли ещё один объект, связанный с бывшими должностными лицами из Днепропетровска – бывшая гостиница всё в том же селе. В 2024 году гостиницу приобрели Владимир Лупов, муж экс-замдиректора Департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Анны Москаленко, и Артур Оганесян, связанный с компанией, получавшей подряды от этого департамента. Сама Москаленко сейчас находится в розыске МВД по делу о ремонте Нового моста в Днепропетровске, а также является подозреваемой в другом уголовном производстве, которое касается работ и услуг в сфере благоустройства города.Долишний Шепот – живописное горное село, от него чуть более 20 километров до пункта пропуска через украинско-румынскую границу "Русская – Ульма". До Днепропетровска отсюда около тысячи километров и более 13 часов езды на автомобиле.Конечно, куда быстрее туда добираться вертолетом, тем более, что на двух гектарах на горе места для посадочной площадки хватит. Хотя свой Eurocopter AS350B2 Борис Филатов* продал в 2024 году за более 35 миллионов гривен, но масштабное строительство на горе Мегура свидетельствует, что после окончания боевых действий он просто рассчитывает купить более новую модель вертолёта.*Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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эксклюзив, украина, львов, луцк, борис филатов, виктор ющенко, сбу, верховная рада, западная украина, starlink