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Экс-депутат Рады Новинский получил гражданство Сербии
Экс-депутат Рады Новинский получил гражданство Сербии - 27.09.2026 Украина.ру
Экс-депутат Рады Новинский получил гражданство Сербии
Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский получил гражданство Сербии. Об этом сообщило официальное сербское издание "Службени гласник"
2026-09-27T10:19
2026-09-27T10:19
2026-09-27T10:19
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"Принимается в гражданство Республики Сербии Новинский Вадим Владиславович, имя отца Владислав, рождённый 3 июня 1963 года в городе Старая Русса, гражданин Украины", — говорится в сообщении.Уточняется, что решение опубликовано 24 сентября. Оснований для предоставления гражданства не указано. Само решение подписано премьер-министром Джурой Мацутом.СНБО Украины в декабре 2022 года ввёл санкции против Новинского. СБУ весной следующего года наложила арест на имущество предпринимателя. Его состояние в 2023 году оценивалось в $1,4 млрд — третье место в списке богатейших людей страны. В марте 2026 года украинский Forbes сообщал, что он вошёл в обновлённый список долларовых миллиардеров мира и занял шестую позицию с состоянием около $1,2 млрд.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сербия, россия, вадим новинский, верховная рада, снбо, сбу
Новости, Украина, Сербия, Россия, Вадим Новинский, Верховная Рада, СНБО, СБУ
Экс-депутат Рады Новинский получил гражданство Сербии
Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский получил гражданство Сербии. Об этом сообщило официальное сербское издание "Службени гласник"
"Принимается в гражданство Республики Сербии Новинский Вадим Владиславович, имя отца Владислав, рождённый 3 июня 1963 года в городе Старая Русса, гражданин Украины", — говорится в сообщении.
Уточняется, что решение опубликовано 24 сентября. Оснований для предоставления гражданства не указано. Само решение подписано премьер-министром Джурой Мацутом.
СНБО Украины в декабре 2022 года ввёл санкции против Новинского. СБУ весной следующего года наложила арест на имущество предпринимателя. Его состояние в 2023 году оценивалось в $1,4 млрд — третье место в списке богатейших людей страны.
В марте 2026 года украинский Forbes сообщал, что он вошёл в обновлённый список долларовых миллиардеров мира и занял шестую позицию с состоянием около $1,2 млрд.
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