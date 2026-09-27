Зеленскому нужна выжженная земля вместо Украины: эксперты о будущем страны - 27.09.2026 Украина.ру
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Зеленскому нужна выжженная земля вместо Украины: эксперты о будущем страны
Зеленскому нужна выжженная земля вместо Украины: эксперты о будущем страны - 27.09.2026 Украина.ру
Зеленскому нужна выжженная земля вместо Украины: эксперты о будущем страны
В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько серьезный урон нанесен промышленному потенциалу страны, и не останется ли уже скоро страна без связи, а люди – без средств к существованию
2026-09-27T06:04
2026-09-27T06:04
эксклюзив
украина
россия
киев
владимир зеленский
александр дубинский
владимир путин
верховная рада
ес
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Каждый украинец должен требовать: "Остановите войну!"После ударов ВС РФ по киевским дата-центрам на Украине снова заговорили о реальной перспективы "Руины" – теперь цифровом смысле. От "цифры" сегодня зависит очень многое: в Киеве уже перебои с интернетом, а в Минцифры Украины советуют гражданам снимать наличные."Пока Зеленский затягивает вопрос мирного трека, страна погружается в хаос", – констатирует популярный на Украине Telegram-канал "Резидент". Авторы публикации предполагают, что далее ВС РФ будут обстреливать центры обработки данных и на Западной Украине. Словом, считают они, не будет не только связи, но и начнутся перебои с интернетом.Пока этого не произошло, тг-канал призывает украинцев не молчать и хотя бы "писать в социальных сетях, что нужно остановить войну!".Находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем блоге тоже буквально каждый день подчеркивает, что это остановка войны – "должно быть требованием каждого украинца"."В Украине больше нет сталелитейной промышленности, уничтожено уже 40% складских помещений, стоимость топлива превысила 100 грн за литр, остановлено судоходство в Черном море, уничтожено 80% парка локомотивов, наносятся удары по логистическим маршрутам на границах с Румынией, Молдовой и Польшей, выбиваются АЗС", – подводит он итоги "операции Зеленского по принуждению РФ к миру".По мнению опального нардепа, уже можно видеть сроки коллапса отдельных отраслей украинской экономики."Железнодорожная логистика такими темпами будет остановлена к весне 2027-го года. За этот период будут уничтожены еще около 600 АЗС, добита складская инфраструктура, уничтожена энергетика, кроме АЭС. Это означает, что уже к осени 2027 года, если Украина до нее "достоит", денег в бюджете просто не будет", – предсказывает Дубинский.По его словам, тогда "у Зеленского останется два пути – капитуляция или провокация ядерного удара". И что тот выберет? Политик полагает, что выберет последнее.Дубинский считает, что вероятность применения ядерного оружия вовсе не так призрачна, как многие считают, поскольку противостояние Украины – РФ и Ирана – США показало, что "статус ядерной державы в современном мире крайне девальвировался". И ядерные сверхдержавы могут считать, что такое положение вещей требует "нормализации" – со всеми вытекающими…А пока Зеленский обещает "прилететь в Москву на ракете", но в то же время Киев выражает согласие на полное прекращение огня, будто бы даже без всяких условий.Кому выгодно перемирие?Однако, если говорить о предлагаемых и предполагаемых энергетических и иных перемириях, то можно отметить, что далеко не все в это верят.Удары России – ответные, сказал журналистам президент РФ Владимир Путин на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. По его словам, противник должен эти удары почувствовать и понять, что никакое нагнетание обстановки к нужному для него результату не приведёт, только ухудшит его положение.Украинский юрист и политик Денис Невядомский напомнил, что предыдущие зерновые перемирия "заканчивались для России плохо… потому что Украина использовала те коридоры, которые были согласованы, для беспилотных катеров, которые наносили потом удары по российским портам".Поэтому сегодня Москву интересуют не перемирия, а "заключение полномасштабного мира с достижением тех требований, которые Россия выдвигает".Эксперт добавил, что задачи Киева меняются: от призывов "закончить войну в Москве" пришли к тому, что Зеленский сегодня даже не говорит о каких-то уступках со стороны России – "он готов на безусловное прекращение войны по линии соприкосновения".Запад пытается соблюсти собственные интересы, добиться, чтобы его танкеры не атаковали. Остальное вообще не интересует – "вы там, пожалуйста, себя убивайте друг друга внутри вашей цивилизации, а наши интересы соблюдайте, кровью не забрызгайте, пожалуйста…", - описал ситуацию Невядомский в эфире канала UkrLifeTV.Все жертвы – напрасныПо его словам, сегодняшняя Украина максимально завязана на глобалистов, полностью зависит от Британии и от ЕС. При этом "Европа демонстрирует, что Украина не является частью европейского сообщества", все майданы ради пути "в Европу", война с РФ – напрасны, европейская идея оказалась иллюзией, призванной просто организовать в чужой цивилизации междоусобную войну.Что Западу и удалось.Покинувший страну депутат Верховной Рады Артем Дмитрук отметил в своем блоге ответ Зеленского на приглашение Москвы приехать и договариваться о мире. Тот, как известно, сказал, что прилетит только "на ракете…"."Для меня этот ответ абсолютно логичен и закономерен. Он полностью соответствует той позиции, которую Зеленский демонстрирует на протяжении последних лет.Но, возможно, ещё оставались люди, которые надеялись, что Зеленский действительно готов к прямым переговорам с Путиным, к поиску политического решения и прекращению войны", – написал политик.По его мнению, ответ Зеленского ставит все на свои места. Нардеп также заявил, что "продолжение войны при нынешнем режиме приведёт нас исключительно к выжженной земле". И это, подчеркнул Дмитрук, полностью устраивает Зеленского.
https://ukraina.ru/20260926/vot-za-eto-zelenskogo-zhestoko-nakazhut-luchshie-druzya-on-udaril-po-samomu-dorogomu-1083439215.html
https://ukraina.ru/20260926/server-nedostupen-k-chemu-privedut-udary-vs-rf-po-ukrainskim-data-tsentram-1083430881.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, верховная рада, ес
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада, ЕС

Зеленскому нужна выжженная земля вместо Украины: эксперты о будущем страны

06:04 27.09.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© REUTERS / Stringer
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Андрей Лубенский
Автор Украина.РУ
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В украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько серьезный урон нанесен промышленному потенциалу страны, и не останется ли уже скоро страна без связи, а люди – без средств к существованию
Каждый украинец должен требовать: "Остановите войну!"
После ударов ВС РФ по киевским дата-центрам на Украине снова заговорили о реальной перспективы "Руины" – теперь цифровом смысле. От "цифры" сегодня зависит очень многое: в Киеве уже перебои с интернетом, а в Минцифры Украины советуют гражданам снимать наличные.
"Пока Зеленский затягивает вопрос мирного трека, страна погружается в хаос", – констатирует популярный на Украине Telegram-канал "Резидент".
Авторы публикации предполагают, что далее ВС РФ будут обстреливать центры обработки данных и на Западной Украине. Словом, считают они, не будет не только связи, но и начнутся перебои с интернетом.
Пока этого не произошло, тг-канал призывает украинцев не молчать и хотя бы "писать в социальных сетях, что нужно остановить войну!".
Находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем блоге тоже буквально каждый день подчеркивает, что это остановка войны – "должно быть требованием каждого украинца".
"В Украине больше нет сталелитейной промышленности, уничтожено уже 40% складских помещений, стоимость топлива превысила 100 грн за литр, остановлено судоходство в Черном море, уничтожено 80% парка локомотивов, наносятся удары по логистическим маршрутам на границах с Румынией, Молдовой и Польшей, выбиваются АЗС", – подводит он итоги "операции Зеленского по принуждению РФ к миру".
По мнению опального нардепа, уже можно видеть сроки коллапса отдельных отраслей украинской экономики.
"Железнодорожная логистика такими темпами будет остановлена к весне 2027-го года. За этот период будут уничтожены еще около 600 АЗС, добита складская инфраструктура, уничтожена энергетика, кроме АЭС. Это означает, что уже к осени 2027 года, если Украина до нее "достоит", денег в бюджете просто не будет", – предсказывает Дубинский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
Вчера, 08:27
Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогомуНесмотря на то, что мы привыкли читать о том, что вот одна страна выделила Зеленскому столько-то денег, вот другая, вот Евросоюз отправил очередной спасительный транш, денег в личных карманах западных официальных лиц для Украины нет – это все не их деньги.
По его словам, тогда "у Зеленского останется два пути – капитуляция или провокация ядерного удара". И что тот выберет? Политик полагает, что выберет последнее.
Дубинский считает, что вероятность применения ядерного оружия вовсе не так призрачна, как многие считают, поскольку противостояние Украины – РФ и Ирана – США показало, что "статус ядерной державы в современном мире крайне девальвировался". И ядерные сверхдержавы могут считать, что такое положение вещей требует "нормализации" – со всеми вытекающими…
А пока Зеленский обещает "прилететь в Москву на ракете", но в то же время Киев выражает согласие на полное прекращение огня, будто бы даже без всяких условий.
Кому выгодно перемирие?
Однако, если говорить о предлагаемых и предполагаемых энергетических и иных перемириях, то можно отметить, что далеко не все в это верят.
Удары России – ответные, сказал журналистам президент РФ Владимир Путин на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. По его словам, противник должен эти удары почувствовать и понять, что никакое нагнетание обстановки к нужному для него результату не приведёт, только ухудшит его положение.
Украинский юрист и политик Денис Невядомский напомнил, что предыдущие зерновые перемирия "заканчивались для России плохо… потому что Украина использовала те коридоры, которые были согласованы, для беспилотных катеров, которые наносили потом удары по российским портам".
Поэтому сегодня Москву интересуют не перемирия, а "заключение полномасштабного мира с достижением тех требований, которые Россия выдвигает".
Эксперт добавил, что задачи Киева меняются: от призывов "закончить войну в Москве" пришли к тому, что Зеленский сегодня даже не говорит о каких-то уступках со стороны России – "он готов на безусловное прекращение войны по линии соприкосновения".
Запад пытается соблюсти собственные интересы, добиться, чтобы его танкеры не атаковали. Остальное вообще не интересует – "вы там, пожалуйста, себя убивайте друг друга внутри вашей цивилизации, а наши интересы соблюдайте, кровью не забрызгайте, пожалуйста…", - описал ситуацию Невядомский в эфире канала UkrLifeTV.
Все жертвы – напрасны
По его словам, сегодняшняя Украина максимально завязана на глобалистов, полностью зависит от Британии и от ЕС. При этом "Европа демонстрирует, что Украина не является частью европейского сообщества", все майданы ради пути "в Европу", война с РФ – напрасны, европейская идея оказалась иллюзией, призванной просто организовать в чужой цивилизации междоусобную войну.
Что Западу и удалось.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2026
Вчера, 07:24
Сервер недоступен: к чему приведут удары ВС РФ по украинским дата-центрамСередина сентября стала важной вехой в части российских ударов по украинской инфраструктуре: целью для них впервые с начала СВО стали дата-центры.
Покинувший страну депутат Верховной Рады Артем Дмитрук отметил в своем блоге ответ Зеленского на приглашение Москвы приехать и договариваться о мире. Тот, как известно, сказал, что прилетит только "на ракете…".
"Для меня этот ответ абсолютно логичен и закономерен. Он полностью соответствует той позиции, которую Зеленский демонстрирует на протяжении последних лет.
Но, возможно, ещё оставались люди, которые надеялись, что Зеленский действительно готов к прямым переговорам с Путиным, к поиску политического решения и прекращению войны", – написал политик.
По его мнению, ответ Зеленского ставит все на свои места. Нардеп также заявил, что "продолжение войны при нынешнем режиме приведёт нас исключительно к выжженной земле". И это, подчеркнул Дмитрук, полностью устраивает Зеленского.
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