США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский - 16.03.2025 Украина.ру
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США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский
США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский - 16.03.2025 Украина.ру
США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский
США создали риторический фон для выхода из украинского конфликта, но они хотят выйти на максимально комфортных для себя условиях. Поставки вооружения на Украину, которые Америка использует как инструмент переговоров и давления, уже обескровили ее саму
2025-03-16T05:00
2025-03-16T05:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Он заметил, что США уже сами достаточно хорошо обескровили себя. Эксперт привел в пример Тайвань, которому поставки вооружений откладывались в связи с поставками на Украину.“Поэтому Америка такой темп войны не выдержит по логистике. И если она продолжит поставки, это не будет оказать никакого критического влияния на то, что происходит на линии фронта”, — пришел к выводу Голубовский.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что, учитывая сегодняшнюю риторику нынешнего американского лидера Дональда Трампа, ему будет трудно прийти в Конгресс, чтобы снова попросить для Киева десятки миллиардов долларов.Кашин считает, что в таком случае “он выстрелит себе в ногу”. Подробнее о том, почему США невыгодно рвать только начавшийся с Россией разговор — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуруПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский

05:00 16.03.2025
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
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США создали риторический фон для выхода из украинского конфликта, но они хотят выйти на максимально комфортных для себя условиях. Поставки вооружения на Украину, которые Америка использует как инструмент переговоров и давления, уже обескровили ее саму
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
“США уже создали риторический фон для выхода из украинского конфликта, но они хотят выйти на максимально комфортных для себя условиях. Поставки вооружения они используют как инструмент переговоров, как инструмент давления. Нам важно от любых половинчатых сценариев отказываться и показывать, что мы этому давлению не поддаемся”, — заявил собеседник издания.
Он заметил, что США уже сами достаточно хорошо обескровили себя. Эксперт привел в пример Тайвань, которому поставки вооружений откладывались в связи с поставками на Украину.
“Поэтому Америка такой темп войны не выдержит по логистике. И если она продолжит поставки, это не будет оказать никакого критического влияния на то, что происходит на линии фронта”, — пришел к выводу Голубовский.
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что, учитывая сегодняшнюю риторику нынешнего американского лидера Дональда Трампа, ему будет трудно прийти в Конгресс, чтобы снова попросить для Киева десятки миллиардов долларов.
Кашин считает, что в таком случае “он выстрелит себе в ногу”. Подробнее о том, почему США невыгодно рвать только начавшийся с Россией разговор — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией
 
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