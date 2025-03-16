https://ukraina.ru/20250316/1061810741.html

США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский

США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский - 16.03.2025 Украина.ру

США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский

США создали риторический фон для выхода из украинского конфликта, но они хотят выйти на максимально комфортных для себя условиях. Поставки вооружения на Украину, которые Америка использует как инструмент переговоров и давления, уже обескровили ее саму

2025-03-16T05:00

2025-03-16T05:00

2025-03-16T05:00

новости

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103373/61/1033736132_0:194:1920:1274_1920x0_80_0_0_e46bb72782c93a339fc16abcc30119f4.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Он заметил, что США уже сами достаточно хорошо обескровили себя. Эксперт привел в пример Тайвань, которому поставки вооружений откладывались в связи с поставками на Украину.“Поэтому Америка такой темп войны не выдержит по логистике. И если она продолжит поставки, это не будет оказать никакого критического влияния на то, что происходит на линии фронта”, — пришел к выводу Голубовский.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что, учитывая сегодняшнюю риторику нынешнего американского лидера Дональда Трампа, ему будет трудно прийти в Конгресс, чтобы снова попросить для Киева десятки миллиардов долларов.Кашин считает, что в таком случае “он выстрелит себе в ногу”. Подробнее о том, почему США невыгодно рвать только начавшийся с Россией разговор — в интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуруПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский