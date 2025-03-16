После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее - 16.03.2025 Украина.ру
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После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее
После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее - 16.03.2025 Украина.ру
После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее
Самый интересный вариант развития событий после освобождения ВС РФ Курской области, это когда украинские элиты начнут выяснять отношения с Владимиром Зеленским, и российские войска пойдут в Киев
2025-03-16T07:30
2025-03-16T07:30
новости
россия
курская область
владимир зеленский
киев
вооруженные силы украины
вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.По его словам, в случае такого сценария у России будет “красивый шанс занять большие территории без разрушения городов”.Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что после освобождения Курской области российские войска либо пойдут на Сумскую область, либо будут усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. Подробности в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику УкраиныПолный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее

07:30 16.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Самый интересный вариант развития событий после освобождения ВС РФ Курской области, это когда украинские элиты начнут выяснять отношения с Владимиром Зеленским, и российские войска пойдут в Киев
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
По его словам, в случае такого сценария у России будет “красивый шанс занять большие территории без разрушения городов”.
“Давайте скажем честно, что Артемовск и Дзержинск серьезно пострадали. И дело тут не только в гуманизме. Полуразрушенный город — это еще более прочная крепость, чем целый. Потому что тебе приходится вести бои в лабиринте из кирпича, щебня и бетона, где ты зачастую не видишь противника. Этого нужно избегать”, — объяснил свою позицию Поликарпов.
Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что после освобождения Курской области российские войска либо пойдут на Сумскую область, либо будут усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. Подробности в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
 
НовостиРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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