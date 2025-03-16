После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Самый интересный вариант развития событий после освобождения ВС РФ Курской области, это когда украинские элиты начнут выяснять отношения с Владимиром Зеленским, и российские войска пойдут в Киев
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
По его словам, в случае такого сценария у России будет “красивый шанс занять большие территории без разрушения городов”.
“Давайте скажем честно, что Артемовск и Дзержинск серьезно пострадали. И дело тут не только в гуманизме. Полуразрушенный город — это еще более прочная крепость, чем целый. Потому что тебе приходится вести бои в лабиринте из кирпича, щебня и бетона, где ты зачастую не видишь противника. Этого нужно избегать”, — объяснил свою позицию Поликарпов.
Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что после освобождения Курской области российские войска либо пойдут на Сумскую область, либо будут усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. Подробности в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины