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После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее

После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее - 16.03.2025 Украина.ру

После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее

Самый интересный вариант развития событий после освобождения ВС РФ Курской области, это когда украинские элиты начнут выяснять отношения с Владимиром Зеленским, и российские войска пойдут в Киев

2025-03-16T07:30

2025-03-16T07:30

2025-03-16T07:30

новости

россия

курская область

владимир зеленский

киев

вооруженные силы украины

вс рф

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.По его словам, в случае такого сценария у России будет “красивый шанс занять большие территории без разрушения городов”.Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что после освобождения Курской области российские войска либо пойдут на Сумскую область, либо будут усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе. Подробности в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику УкраиныПолный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале

россия

курская область

киев

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, вс рф