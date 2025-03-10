https://ukraina.ru/20250310/1061673594.html

Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале

Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале - 10.03.2025 Украина.ру

Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале

Еще три дня назад никто же не мог предсказать, что после прохода русского спецназа по газовой трубе произойдет такой резкий обвал Курского выступа. Надеюсь, наши командиры придумают еще что-нибудь интересное, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-10T13:27

2025-03-10T13:27

2025-03-10T13:27

интервью

вооруженные силы украины

донбасс

курская область

владимир зеленский

суджа

газ

труба

сумская область

бригада

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Михаил Аркадьевич, понятное дело, что в Курской области мы хорошо пристрелялись по основным трассам снабжения украинской группировки и что противник перебросил оттуда часть сил в Донбасс. Но мало кто мог прогнозировать, что армия России сможет нанести такой концентрированный удар, который за прошедшие выходные позволил ей освободить основные проблемные точки на карте (Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка). Это была тщательно проработанная операция? Или хорошо подготовленный экспромт?- Это была тщательно спланированная операция, которая позволила нам за два дня освободить восемь населенных пунктов. Это очень высокий темп продвижения. Более того, сегодня утром стали поступать сообщения о взятии Махновки (пригород Суджи к югу от нее). Почему это стало возможным?Первое. Мы смогли частично парализовать украинские коммуникации, взяв под огневой контроль две дороги (через Юнаковку и через Гуево).Второе. Мы неожиданно смогли осуществить невероятный бросок по газовой трубе в тыл противника, что навело шороху в рядах противника. ВСУ просто-напросто были в панике. Когда у тебя в тылу появляется враг, тебе кажется, что тебя окружили. Понятно, что батальон по трубе ты не переправишь. Но взвод нашего спецназа туда прошел и навел очень много шума.Третье. Насколько я понимаю, незадолго перед нашим наступлением ВСУ в ходе ротации вывели из-под Курска опытную 82-ю десантно-штурмовую бригаду, а ей на смену пришла какая-то сборная солянка. То есть киевскому режиму пришлось перебрасывать войска в Донбасс, где они ввязались в контрнаступление под Дзержинском и жесткое бодание на границе с Днепропетровской областью.Повторюсь, боеспособных частей у ВСУ на весь фронт не хватает. Поэтому им пришлось оголить какой-то участок в Курской области, чтобы их пожарные команды не пропустили нас в Донбассе.Кстати, у гитлеровцев в 1943-1944 годах в качестве пожарных команд выступали танковые дивизии, но со временем они сильно истощились. Пожарная команда – это вообще не очень хорошо для фронта. Как минимум они теряют матчасть, пока носятся от одного участка к другому. А у ВСУ в роли пожарных команд выступают спецназ, десантура и хорошо оснащенные бригады.- Почему ВСУ раз за разом пропускают нашу тактику с проходами по трубам в тыл укрепрайонам?- Во-первых, проход по трубе на 15 километров кажется настолько невероятным, что в него тяжело поверить. Во-вторых, когда СВО только начиналась, у них же была серьезная паника, что наши диверсанты якобы прорвались в центр Киева. И, похоже, разговоры отдельных солдат и офицеров о нашем проходе по газопроводу украинское командование пресекало как панические слухи.Еще раз. Вы можете себе представить, что по подземным тоннелям в метро в центр Москвы могут пробраться какие-то диверсанты? Нет, это только на уровне баек и слухов. Но когда эти варианты из области фантастики оказываются реальностью, вы не сможете с этим ничего сделать.- А есть общее понимание, как мы это провернули? Ведь спецназовцы шли по этой трубе пять дней.- Прежде всего, мы прогнали эту трубу воздухом, чтобы очистить ее от остатков газа. Если мы прекратили транзит, это не значит, что в трубе ничего не осталось. О других деталях я тоже слышал, но предлагаю их публично не обсуждать.Во-первых, сейчас все детали этой операции, которые попадают в публичное пространство, могут быть в качестве дезинформации противника. Во-вторых, наиболее важные детали операции нельзя озвучивать, потому что война еще не закончилась. Нам сейчас надо напустить как можно больше тумана вокруг этих событий.Как бы там ни было, это была классная операция.В годы Второй мировой войны у англичан была часть, которую прозвали "крысами пустыни". Казалось бы, как можно гордиться таким названием? А можно было. Потому что у Роммеля, за которым они гонялись в Северной Африке, было прозвище "лис пустыни", а лис пустыни – это на самом деле фенек (маленькая симпатичная лиса с большими ушами). То есть крысы, которые гоняются за лисом – это прикольно.И если у наших спецназовцев сейчас появится какое-нибудь смешное прозвище, к этому надо отнестись с уважением. Причем я даже не знаю, как их можно было бы теперь назвать.- Если их тоже назовут крысами, в этом ничего зазорного нет, потому что крысы умеют проходить по канализационным трубам.- Главное, чтобы их не прозвали "сантехниками", потому что это слово у нас до сих пор ассоциируется с немецкими фильмами определенного содержания (смеется).- Насколько я понимаю, теперь ВСУ будут выстраивать оборону по линии "Казачья Локня-Заолешенка-Суджа-Замостье". Как будем с ней разбираться?- Если мы будем еще сильнее долбить по трассе "Сумы-Курск", даже не перерезав ее физически (хотя мы в Сумской области освободили Новенькое и ведем бои за Басовку), украинскому командованию придется выводить войска из Курской области, о чем они сейчас активно рассуждают.Хотя я не думаю, что противник пойдет на полный выход даже в случае оставления Суджи. Дело в том, что в самой южной части этого плацдарма есть населенный пункт Горналь, куда Украина отведет войска, чтобы показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию.Но, как бы там ни было, мы уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории.- Попыток большого деблокирующего удара ВСУ вы ожидаете?- Мы же не знаем, какие у них там есть ресурсы. Мне кажется, что ударного кулака у киевского режима в Сумской области все-таки нет. Противник действительно перебрасывает войска в Донбасс, где он достигает некоторых тактических успехов в отбивании наших позиций. Повторюсь, их пожарные команды уехали на восток.- Насколько удобен район Горналя для обороны?- Все зависит от того, сможем ли мы перерезать им коммуникации. Может быть, ВСУ попытаются устроить там второе символическое сидение в Крынках. Но, как показала практика, сейчас давать краткосрочные прогнозы мы не в состоянии. Еще три дня назад никто же не мог предсказать, что после нашего прохода по трубе произойдет такой резкий обвал Курского выступа. Надеюсь, наши командиры придумают еще что-нибудь интересное.- Когда мы полностью освободим Курскую область, мы пойдем на Сумы? или будем решать приземленные задачи вроде Волчанска и Купянска? Вам какой вариант больше нравится?- Мне больше нравится вариант, когда украинские элиты начнут выяснять отношения с Зеленским, и войска пойдут в Киев. В этом случае мы получим красивый шанс занять большие территории без разрушения городов.Давайте скажем честно, что Артемовск и Дзержинск серьезно пострадали. И дело тут не только в гуманизме. Полуразрушенный город – это еще более прочная крепость, чем целый. Потому что тебе приходится вести бои в лабиринте из кирпича, щебня и бетона, где ты зачастую не видишь противника. Этого нужно избегать.Часов Яру, конечно, уже не повезло. Но надеюсь, что освобождение Славянска и Краматорска произойдет без уличных боев.Также по теме - в материале Егора Леева: Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20250309/1061653111.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, вооруженные силы украины, донбасс, курская область, владимир зеленский, суджа, газ, труба, сумская область, бригада, спецназ