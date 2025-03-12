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Россия и Белоруссия синхронизируют учебники истории - Мединский

Россия и Белоруссия синхронизируют учебники истории - Мединский - 12.03.2025 Украина.ру

Россия и Белоруссия синхронизируют учебники истории - Мединский

РФ и Белоруссия взаимодействуют при разработке учебников по истории. Об этом 12 марта в Минске заявил председатель российского Союза писателей, помощник президента РФ Владимир Мединский.

2025-03-12T15:41

2025-03-12T15:41

2025-03-12T15:41

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"У нас идет плотное взаимодействие по синхронизации учебников истории для школ России, Белоруссии", - заявил Мединский журналистам на полях Минской международной книжной выставки-ярмарки.Он рассказал о работе над единым учебником истории в России, в ходе которой главы, касающиеся событий, происходивших на территории Белоруссии, либо с участием исторических деятелей, рожденных в Белоруссии, отравлялись в Институт истории Национальной академии наук Белоруссии.Он выразил надежду, что такой взаимный процесс будет продолжаться, сообщает РИА Новости."История должна объединять. Надо не искать трещины, поводы для обид, надо искать общее. Слава богу, между Россией и Белоруссией столько общего, что оторвать их друг от друга непросто. Надеюсь, ни у кого и не получится", - добавил Мединский.Издание Sputnik также обратило внимание на заявление Мединского о том, что российская сторона согласовывает с белорусской некоторые главы своего единого учебника истории. Согласования касаются глав, связанных с событиями, происходившими на территории современной Белоруссии, либо историческими деятелями, рожденными в Белоруссии.В декабре 2024 года Союзное государство России и Белоруссии отметило знаменательную дату - 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Согласно договору, у государственного образования должны быть полноценный союзный парламент и валюта, основной закон и органы исполнительной власти, осуществляющие в том числе политику в гуманитарной сфере. Подробности в публикации Лукашенко: "25 лет мы пытаемся создать Союзное государство"

https://ukraina.ru/20240407/1054264049.html

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