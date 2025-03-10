https://ukraina.ru/20250310/1061632242.html

"Это смешно": эксперт из Франции объяснил, почему Макрон грозит России ядерным оружием

"Это смешно": эксперт из Франции объяснил, почему Макрон грозит России ядерным оружием - 10.03.2025 Украина.ру

"Это смешно": эксперт из Франции объяснил, почему Макрон грозит России ядерным оружием

Неслучайно в своей речи Макрон предложил не включать оборонный бюджет в расчет государственного дефицита, который является самым большим в Европе. Сейчас Франция находится в тяжелой ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2025-03-10T19:15

2025-03-10T19:15

2025-03-10T19:15

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Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выступил с обращением к нации, в котором заявил о растущей "российской угрозе" для Европы и о готовности Франции использовать ядерное оружие во имя сохранения европейской безопасности.По мнению эксперта, заявления Макрона, как обычно, связаны с внутренней экономической ситуацией в стране. Несколько дней назад агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Франции, добавил он.По его словам, президент Франции ищет способы повторить то, что он сделал во время ковида. Тогда он получил от Центробанка ЕС 500 млрд евро, чтобы помочь европейской экономике. Сейчас Макрон боится, что Францией начнут управлять из Брюсселя, как это было в Греции 15 лет назад, указал он."Что касается ядерного оружия, то арсенал Франции состоит из 300 стратегических боезарядов (плюс 60 тактических ядерных боеприпасов). (...) Макрон заявил, что Франция может использовать ядерное оружие, если Россия будет штурмовать Прибалтику. Но это смешно, у нас уже лет 30 нет ракетных систем класса земля-земля", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250307/1061615913.html

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новости, франция, европа, россия, эммануэль макрон, ксавье моро, сергей федоров, ес, евросоюз, экономика, ядерное оружие, оборонный бюджет, греция, обращение