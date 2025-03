https://ukraina.ru/20250311/1061710169.html

Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины

Сегодня уже очевидно, что к переговорам в Джидде между украинской и американской делегациями лучше подготовились США. Несмотря даже на то, что неонацистский режим, чтобы подчеркнуть свою силу и значимость, предпринял беспрецедентную атаку дронами на Москву, Подмосковье и ряд других российских областей.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов попытался систематизировать все обстоятельства налета и сделал вывод, что главными целями этого очередного террористического выпада против России является как раз срыв переговоров в Саудовской Аравии. Тем, Киев, мол, не просто показал свою силу в воздухе, но и может спровоцировать Россию на ответный удар, а это и положит конец перемирию. "Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений", – говорит Долгов.И с этим сложно спорить. Обвинения России в агрессивности и нежелании мира – это еще один искомый результат всех дипломатических и террористических телодвижений антироссийских сил. Для Запада это важно, чтобы нанести России репутационный удар в глазах остального мирового сообщества, особенно общественного мнения Глобального Юга, которому действительно война не нужна.Но России отделяет мух от котлет – провокации неонацистов от реальных боевых действий, во время которых Россия выигрывает войну и достигает своих целей. Долгов уверен: "Позиция России четко озвучена: мы готовы к урегулированию конфликта, но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан. Но Европа хочет спасти свой инструмент против Москвы. Им нужно перемирие, чтобы нарастить возможности ВСУ и потом вновь нас атаковать. …Лучшим же ответом на преступление ВСУ, действующих при поддержке Запада, станут успехи наших военных на поле боя. Мы даем этот ответ нашим противникам каждый день и будем продолжать это делать до достижения заявленных целей". Коротко и исчерпывающе ясно. Просто погибших москвичей жалко…Переговоры, как сообщают информагентства, уже идут. Однако США готовы к ним лучше всех, потому что, как им кажется, у них есть что предложить и Москве, и Киеву. Более того, у них есть рычаги, которым можно воздействовать на обе стороны, чтобы достичь желаемого результата. И США даже не пытаются этого скрывать, высокомерно надеясь, что смогут всё провернуть тайно и скрытно. И добиться только того, что выгодно и нужно в первую очередь им. Они всегда так действуют, не останавливаясь ни перед чем.Сегодня уже очевидно, что администрации Дональда Трампа нужны в Украине и вообще в Европе либо мир, либо даже длительное перемирие, напоминающее мир и дающее временной люфт для решения других более актуальных для США проблем. И отнюдь не только потому, что Трамп стоит на позициях здравого смысла нормального человека и – как прагматичный бизнесмен – отрицает войну, как средство решения возникающих проблем. Трамп озабочен укреплением своей власти путем окончательной победы над демократами. Он хочет сделать невозможным их реванш на выборах в Конгресс в 2026 году, и потому ему нужен мир.Демократам же, являющими сердцевиной леволиберальных и глобалистских кругов в США и Европе, нужна война. И сейчас, и в будущем. И потому их задача – если и не сорвать мирные переговоры совсем и продлить войну, то хотя бы затянуть нынешнее течение военных действий и переговоры о мире. И обвинить Трампа в невыполнении предвыборных обещаний.Вот потому-то Трамп и поставил перед своей командой задачу – если и не заставить, то уж точно заинтересовать в мире обе стороны: и Украину, и Россию. Трамп незримо присутствует в Джидде и заочно руководит процессами.И The New York Times уже приводит слова госсекретаря США Марко Рубио, который четко сформулировал метки: "…Обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году. …Самое важное, к чему мы должны прийти, — это сильное понимание, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или по крайней мере приостановить его в какой-то форме или виде".Это и есть та рамочная задача, которая стоит перед американской делегацией, которая избрана для достижения мира в Украине. Но Трамп уже практически объявил, что у него есть, чем дополнительно воздействовать и ни Киев, и на Москву.С Украиной, в принципе, все ясно. Она первой в Джидде, скорее всего, узнает, что ее ждет, если она ослушается. США просто окончательно и бесповоротно прекратят свою военную помощь Украине, переложив эту заботу на Европу, которая обязательно выдохнется.Возобновление военной помощи Киеву со стороны Вашингтона во многом будет зависеть от итогов проходящей 11 марта встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио еще за день до переговоров.На борту самолета во время следования к саудитам Рубио сказал при журналистах газеты The Daily Telegraph: "Думаю, вопрос о помощи мы, как я надеюсь, в целом сможем решить. Очевидно, что ключевой составляющей этого будет то, что произойдет завтра (то бишь сегодня, 11 марта 2025 года – Авт.)".А несколькими часами ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф обозначил еще одну болевую точку украинцев – доступ к американским космическим разведданным, позволяющим оперативно и успешно руководить ВСУ. Украинцы своим дроновым налетом по многим российским областям хотели показать, что справляются с ударами по России и без американской наводки. Однако Уиткофф откровенно все расставил по местам и сообщил, США не приостанавливали передачу Киеву той разведывательной информации, которая, по версии Вашингтона, необходима "для оборонных нужд украинцев". И что перспективы возобновления предоставления Вашингтоном Киеву разведданных в полном объеме станут одной из тем обсуждения в Джидде.При этом Уиткофф фактически признал: президент Трамп таки заявил в воскресенье, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных и потому украинцы так порезвились в ночь на 11 марта, запустив крайне адресно, но не очень успешно несколько сот дронов по России, убив трех человек и ранив несколько десятков.А вот стимулом для участия России в успешных мирных переговорах, по Трампу, может стать смягчение санкционного режима против нее. Дескать, мир в обмен на снятие санкций. Несколько дней назад в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Россия "разносит" ВСУ на поле боя. И что по этой причине он готов либо пересмотреть и ослабить санкции, если Россия согласится на мир, либо усилить их, если с миром не сложится. "Исходя из того, что Россия "разносит" Украину на поле боя прямо сейчас, я рассматриваю в качестве варианта давления масштабные банковские санкции и тарифы против России до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение о мире", — написал Трамп.По его мнению, Москва и Киев просто обязаны сесть за стол переговоров и прекратить огонь, пока, по его словам, "не стало слишком поздно".И это только подтверждает, что Трамп – никакой не друг России, а ее ситуативный союзник: пока Вашингтону выгодна или нужна Москва, он с нею сотрудничает. А если изменятся обстоятельства, то Трамп будет готов воевать и дальше с Россией. И поддерживать если и не Украину, которая может исчезнуть в нынешних разборках, то любой другой восточноевропейский инструмент, доставляющий неудобства России, например, воюющий с нею, – Польшу, Румынию, страны Прибалтики или Скандинавии.Как уже было замечено многим наблюдателями, именно этой цели – иметь инструмент давления, который не жалко, про запас – и посвящены возможная передислокация американских войск из Германии в Польшу (а это около 100 тыс человек), размещение там американского же оружия вплоть для ядерного под эгидой той же НАТО.Означает это только одно – в случае обострения стороны опять встанут друг против друга в непосредственной близости. И тогда могут быть нивелированы любые гарантии безопасности России, которых она добивается сегодня, проводя СВО в Украине.Но это в будущем. А сегодня начались переговоры, результатом которых точно может быть изменение образа финальной победы над Россией, который был нарисован коллективным Западом перед собой и перед Украиной. В 2022 году неонацистам Владимира Зеленского "нарезали задачу" – нанести стратегическое поражение России. К задаче радостно присоединились правящие полудебильные в своей воинственности элиты Европы.Сейчас прошло более 3 лет боевых действий, и образ победы кардинально изменился: закончить войну так, чтобы мир не выглядел победой России, чтобы никто и не подумал, что Россия победила.Согласитесь, это разные образы победы. Но Зеленскому не привыкать к подменам. Недавно он опять позорно отличился: желая понравиться, он вручил Трампу пояс украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика. Дескать, украинцы готовы побеждать и делиться своими успехами с лучшими своим союзниками, помощниками и хозяевами.Красиво все выглядело и символично. Вот только пояс оказался… ненастоящий. Как передало потом украинское издание "Обозреватель", сам Усик сказал: "Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу".Да, в принципе, и не надо ничего говорить, все и так ясно: какая страна – такой у нее и президент. И такие у него победы и подарки…Больше на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "В ожидании удара доской по носу. Западные мулы изнывают от страха и русофобии"

