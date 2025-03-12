https://ukraina.ru/20250312/1061717415.html

Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг

Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг - 12.03.2025 Украина.ру

Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг

Для любого вменяемого военачальника было видно, что группировка ВСУ в Курской области обречена. Ошибка командования ВСУ — это последовательный ввод войск в бой. Если хотите потерпеть поражение, не наносите удар кулаком, а вводите в бой войска по частям

2025-03-12T07:00

2025-03-12T07:00

2025-03-12T07:00

интервью

курская область

россия

ближний восток

башар асад

вооруженные силы украины

ввс

нато

суджа

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.- Сергей, армия России накануне освободила больше десяти населенных пунктов в Курской области и ведет бои в городской черте Суджи, а трассы снабжения ВСУ находятся под контролем наших войск. В предыдущих интервью вы говорили, что украинскую группировку под Курском ждет окружение. Что стало причиной успеха наших войск за последние дни?- Согласно военной науке, сначала должно идти нарезание группировки врага на мелкие котлы и их уничтожение. Примерно так все и происходит. Начало положило последовательное подрезание линии снабжения. То есть для любого вменяемого военачальника было видно, что группировка ВСУ обречена. Итог был ясен, когда украинская группировка не достигла ни оперативно-стратегического, ни оперативно-тактического успеха. Занятие двух-трех районов нельзя считать успехом.Ошибка командования ВСУ — это последовательный ввод войск в бой. Если хотите потерпеть поражение, не наносите удар кулаком, а вводите в бой войска по частям. Но и накопить силы им бы не дали, потому что ВСУ были постоянно под ударами авиации. Именно ВВС мы обязаны нашим успехом в Курской области. Украинцев подвело превалирование политики над здравым смыслом и военной наукой. Точно так же отрезались и уничтожались прорвавшиеся на территорию советской Средней Азии банды басмачей.- Судя по карте проекта Lostarmour, российские войска удерживают два плацдарма в Сумской области, которые как бы нависают над тылами украинской группировки в Курской области. Какую роль они играют в боевых действиях?- Это оперативно-тактическая изоляция района боевых действий, чтобы противник не двигался в ту сторону и снова не переткал на нашу территорию. Во многом характер боевых действий похож на уничтожение диверсионных и террористических группировок. Это не крупные полевые сражения, там сражаются небольшими тактическими группами. Раньше это называлось подразделения глубинной разведки, которые поддерживали три-четыре БТР и машина сопровождения. И просачиваться такими группами через оборону врага легче.Решающую роль сыграл беспрецедентный рейд спецназа по газовой трубе. Здесь сработал суворовский принцип: удивить, значит, победить. А украинская сторона действовала очень шаблонно, над чем военным НАТО следовало бы подумать. Потому что атакующие по дорогам бронегруппы уничтожаются дронами. Кстати, и преимущество в дронах у нас в 7-8 раз чего не было ранее.- Прорыв по подземным коммуникациям, уже становится фирменным почерком нашей армии, можно вспомнить подземную операцию и в время сражения за Авдеевку. Украинцы не учатся на своих ошибках?- Еще раз повторю, шаблон. В Курской области их погубили шаблонные действия. Нет творческого подхода. Упертость, их национальная черта, еще сыграет с ними злую шутку.- Какие населенные пункты имеют сейчас приоритетное значение для российской армии?- Оперативно-тактическая задача — это занять Суджу. Если Суджа падет, вся система обороны рухнет. И это деморализует не только личный состав ВСУ, но и военно-политическое руководство Украины. Уже освобождены , Ивашковский, Южный, Мартыновка, Мирный, Агроном. Сейчас ВСУ от Мирного и от Бондаревки откатываются к самой Суджу, значит, их преследуют.- Если взглянуть на ситуацию глазами украинского командования, то возможен ли прорыв из котла и деблокирующий удар?- Прорыв всегда возможен, вопрос какой ценой. Это же не Сталинград, где надо было идти многие километры по заснеженной степи до немецких позиций. Деблокирующий удар тоже возможен, но он будет фатальным для самих ВСУ, потому что уничтожение наступающих колонн на дорогах дронами и авиацией приобрело катастрофический характер.Лицо войны полностью изменилось. Исход сражения решает пехота нетривиальными действиями. Атаки бронегруппами ушли в прошлое. ВСУ тоже сейчас тоже для защиты своих колонн обтягивают дороги антидроновыми сетками, свою группировку в Курской области они снабжали именно по такому тоннелю. Но такая защита уязвима перед авиацией.Поэтому им сложно будет наносить деблокирующий удар, но прорыв малыми группами, просачивание вполне возможно. И я не уверен, что у нас хватит сил на преследование отступающих.- Куда будут переброшены освободившиеся силы нашей армии после операции в Курской области?- Я не вижу стратегического смысла в продвижении наших войск в Сумскую область. Давайте посмотрим на карту, если бы у нас были силы и средства, можно было бы ударить, сразу ударить на Сумы. То есть, какой смысл тратить войска людей, выдавливая их из этого Суджанского района, если у вас есть гигантское преимущество, и можно перейти границу и ударить широким фронтом на Сумы или Чернигов, громя все на своем пути, занимая города и села, сея хаос.Если это не произошло, значит, таких сил нет. И группировка российских войск после операции в Курской области должна будет восполнить потери и перегруппироваться. А то, что показывают в кино, когда, отбив атаку, выскакивают из окопа и бегут за противником, делать категорически запрещено боевыми уставами. Отразили наступление – сидите и зализываете раны. Потом отдельные подразделения нашей группировки будут перебрасываться на другие направления.Вообще, я считаю, что важнейшим направлением для нас является не Харьковское, а Южное. Херсон надо отбивать. Надо переправляться через Днепр, и идя вдоль правого берега двигаться на Херсон.Харьков — это второстепенная цель. Какие перспективы взять миллионный город? Сомневаюсь, что там будут вести бои.- Поговорим в заключение о ситуации на Ближнем Востоке. Новая власть в Сирии устроила резню христиан и алавитов. Ранее новая администрация США провозгласила защиту иудео-христианской цивилизации на Ближнем Востоке. Возможно ли на фоне этих событий наше возвращение в Сирию и сотрудничество с американцами?- Сотрудничество с американцами никогда не прекращалось. Даже в периоды обострения отношений. Теперь по поводу происходящего. Ахмед аш-Шараа не контролирует значительную часть своей радикальной банды. Он попытался что-то сделать, но часть запрещенного в России ХТШ* им не контролируется. Недавно двоюродный брат Асада в интервью обвинил алавитов в том, что они подняли восстание и спровоцировали этих бандитов на резню ради политической картинки и денег.Я считаю, что вся эта провокация была направлена в значительной степени против России. То есть задача была втянуть наши войска в боевые действия.Новая власть заинтересована в том, чтобы Россия присутствовала в регионе в качестве буфера между Израилем, Турцией. Сирия — это поле будущей большой войны по уничтожению Ирана. Многие забывают, что Россия — это часть Ближнего Востока, Дагестан ранее был зоной иранского влияния. Так что все это на нас отразится. Там ситуация более значимая для нас, чем Украина. Украина — это отработанный материал, надолго ее не хватит. А вот на Ближнем Востоке для нас могут быть очень серьезные неприятности в будущем.*Хайят Тахрир аш-Шам – организация запрещена в РоссииТакже о ситуации в Курской области Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, россия, ближний восток, башар асад, вооруженные силы украины, ввс, нато, суджа