https://ukraina.ru/20250312/1061724858.html

Пожертвовать заповедниками ради борьбы с Россией. Военный форум в Париже штурмует новые высоты русофобии

Пожертвовать заповедниками ради борьбы с Россией. Военный форум в Париже штурмует новые высоты русофобии - 12.03.2025 Украина.ру

Пожертвовать заповедниками ради борьбы с Россией. Военный форум в Париже штурмует новые высоты русофобии

Во вторник, 11 марта, в Париже начался форум по обороне и стратегии. В рамках этого трехдневного мероприятия в столицу Франции съехались высокопоставленные военачальники почти всех стран НАТО и союзников. Им предстоит определиться, как дальше поддерживать Украину и продолжать войну против России

2025-03-12T00:05

2025-03-12T00:05

2025-03-12T00:05

эксклюзив

украина

россия

европа

владимир путин

владимир зеленский

нато

минобороны

франция

нидерланды

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Интеллектуальное перевооружениеОткрывали мероприятие министр обороны Франции Себастьян Лекорню, а также его коллега из Нидерландов Рубен Брекелманс.Лекорню начал с места в карьер, всячески пытаясь поднять статус съезда. Он подчеркнул, что это не аналог Мюнхенской конференции по безопасности и не выставка вооружений, встреча в Париже посвящена вопросам оборонной стратегии и дополняет собою другие похожие мероприятия.Европа нуждается в пробуждении и перевооружении, отметил министр, посетовав на недостаточное внимание к военным вопросам в последнее время.Лекорню рассказал, что сегодня мир находится на новом этапе, это уже не холодная война между Востоком и Западом, хотя элементы того противостояния можно обнаружить и сегодня. Это также и не мир "периода мирных дивидендов", когда множество мировых держав борются за влияние.Глава французского Минобороны описал нынешнее состояние Европы как ни войны, ни мира – страны региона как будто не находятся в состоянии войны, однако многие угрозы не всегда можно увидеть невооруженным глазом, например, угрозу терроризма.Далее он перешел к Украине, категорически отвергнув любую возможность демилитаризации этой страны, что является одной из основных целей российской военной спецоперации. По его словам, украинская армия должна быть важной частью архитектуры безопасности в Европе."Прочный и длительный мир в Украине требует дальнейшей военной поддержки Киева, чтобы он мог вести переговоры с позиции силы. После потребуются гарантии, чтобы российская агрессия не возобновилась. Прежде всего - сильная, модернизированная украинская армия, которая является оперативно совместимой с нашими армиями", - написал Лекорню на своей странице в соцсети Х по мотивам своего выступления.Он добавил, что это "должно сопровождаться интеллектуальным перевооружением, чтобы думать о нашей коллективной безопасности завтра"."Необходимо также задуматься о том, какой должна быть украинская армия в будущем. И потому исходить из принципа, что первой гарантией безопасности остается украинская армия, что мы откажемся от какой-либо формы демилитаризации Украины, а главная обязанность европейских вооруженных сил заключается в разработке рамок – доктринальных, мощностных и интеллектуальных, на которых украинская армия сможет базировать свои фундаментальные принципы не только на следующий год, но и на следующие пять, десять, пятнадцать лет", - заявил министр.Что касается какого-либо варианта мирного урегулирования на Украине, Лекорню не сказал почти ничего, отметив лишь, что любое прекращение огня должно быть тщательно спланировано, так как РФ будто бы в прошлом имела опыт нарушения таких договоренностей (тут французский министр явно спутал Москву и Киев).Обошел он стороной и тему отношений с Соединенными Штатами, упомянув лишь новый подход Белого дома и возможное ослабление участие США в НАТО.Глава Минобороны обозначил несколько актуальных проблем, которые встают перед вооруженными силами стран Европы: каким будет восточный фланг НАТО в ближайшие годы, что будет, если взносы стран блока на оборону будут падать, что будет, если нападающая сторона попробует обойти силы ядерного сдерживания альянса, как противодействовать кибератакам и т.д.Французский министр призвал союзников наращивать глобальное сотрудничество в сфере безопасности."Мы находимся в момент, когда мы должны рассуждать не только на региональном и континентальном уровнях, но на самом деле поддерживать уровень мышления, который является глобальным", - заявил он.Лекорню посетовал, что на уровне оборонных ведомств стран НАТО обсуждается конфликт России и Украины, однако поднимать другие темы бывает тяжело. В своем выступлении министр особенно напирал на Иран, который будто бы угрожает Европе.Кто стучится в дверь ко мнеНа контрасте с более-менее сдержанным обращением Лекорню выступил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Его речь изобиловала откровенно пропагандистскими пассажами, например о Владимире Путине, который якобы готовится "постучать в наши двери на других фронтах, то ли в странах Балтии, то ли в Молдове, то ли в Грузии".Министр не пожалел времени, чтобы описать, как может произойти такое "вторжение", "почва" для которого уже готовится, уверяет он."Наша военная разведка подсчитала, что России понадобится всего год, чтобы перебросить значительное количество войск. Поэтому представьте себе, что через год после заключения мирного соглашения или прекращения огня в Украине Россия перебрасывает сотни тысяч своих войск к границе со странами Балтии. Например, чтобы провести там крупные военные учения. И мы знаем по нашему опыту с Украиной, что только через неделю мы узнаем, это просто учения или подготовка к широкомасштабной атаке", - заявил Брекельманс.Он не поскупился на громкие фразы в отношении России и Владимира Путина: "поход к имперскому прошлому", "захватнические усилия", "мечта о восстановлении Русского мира" и т.д.По его словам, РФ при сохранении нынешних темпов понадобится 300 лет, чтобы захватить Украину (сомнительное утверждение, т.к. такая цель на нынешнем историческом этапе никогда и не ставилась).Представитель Нидерландов оказался более словоохотливым в отношении США, подчеркнув, что Вашингтон дал понять, что их поддержку Киеву нельзя более считать чем-то само собой разумеющейся, поэтому Европа должна укрепить свою безопасность."Мы должны достичь мира с помощью силы, жизнестойкости и партнерских отношений", - заявил министр.Начать он решил с последнего пункта. В качестве примера он привел создание НАТО в 1949 году для "предотвращение будущих войн" при помощи коллективной силы."И сегодня, когда мы идем ко входу в штаб-квартиру НАТО, мы проходим мимо большого куска Берлинской стены с левой стороны, это символ окончания холодной войны, с правой стороны мы видим искореженный и изуродованный кусок стали от башен-близнецов, напоминание об 11 сентября и напоминание о влиянии терроризма", - сказал Брекельманс.Глава Министерства обороны заявил, что не может не задаваться вопросом, какие реликвии будут стоять рядом с этими в будущем, предположив, что таким предметом почему-то может стать кусок интернет-кабеля, протянутого через Северное море.Однако, уверен он, следующие дни и недели станут решающими в формировании будущего на ближайшие годы.По его мнению, Владимиру Зеленскому не стоит соглашаться на сделку, которая установит перемирие, когда на горизонте якобы "маячит" российская "агрессия", вместо этого Киев должен вести переговоры с позиции силы."И позвольте мне немного рассказать о том, как я вижу мир через силу. Европа может быть сильнее, чем мы иногда думаем. Мы не должны преуменьшать нашу значимость в нынешней геополитической перестановке сил. Европа может быть силой, с которой нужно считаться – экономически, морально, культурно, но в том числе и в военном отношении", - отметил Брекельманс.Далее последовала откровенная бравада и обещания закидать всех врагов шапками."Давайте не будем слишком скромничать. Европейский союз состоит из 27 государств - членов, каждое из которых имеет свою культуру и историю. И все же мы все решили двигаться в одном направлении. В совокупности мы тратим больше на финансовые и военные цели, а также на гуманитарную помощь для Украины, чем Соединенные Штаты. <…> В Европейском союзе проживает почти 450 млн человек, а в России - около 140 млн. Наш совокупный ВВП в пять раз больше, чем у России. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно предложила потратить 800 млрд инвестиций в оборону в течение следующего десятилетия. Мы должны преодолеть свой комплекс неполноценности. Мы более могущественны, чем думаем", - сказал министр.В своей речи Брекельманс воспроизвел практически все известные антироссийские штампы: про Киев за три дня, военных из КНДР, экономику на грани жизни и смерти и прочее. Что ни пассаж, то перл. Вот один из примеров:"Вместе мы поддерживаем Украину в борьбе за свободу. Чтобы они могли жить в условиях открытой демократии, верховенства закона и свободы выражения мнений" - сказал он про страну, которая уже не первый год фактически живет в режиме тоталитаризма, с отмененной свободой слова, вероисповедания и выборами.Далее речь посланца Нидерландов окончательно превратилась в набор примитивных пропагандистских клише."Но какой бы жестокой ни стала эта война, украинцев невозможно заставить замолчать. Их невозможно заставить подчиниться. Украинцы сражаются на передовой за нашу свободу и безопасность против тирании и агрессии русских", - сказал он.Министр напомнил, что его страна выделила Украине 10,5 млрд долларов и к следующему году добавит еще 3,5 млрд.По его словам, Франция и Нидерланды якобы живут сейчас в серой зоне между войной и миром, подвергаясь кибератакам, диверсиям, находятся под воздействием дезинформации от "российских троллей"."Может, мы и не воюем с Россией, но Россия воюет с нами. Гибридная война. И мы знаем, что гибридный автомобиль, в конце концов, это автомобиль. То же самое верно и для гибридной войны", - сказал Брекельманс.Он пошел еще дальше, потребовав не только роста расходов на оборону, но и мобилизации всего общества, чтобы противостоять всем угрозам."Мы должны будем быть более устойчивыми к разрушительному воздействию современных угроз, например, перебои в работе интернета, перебои с электроснабжением и взлом наших систем питьевого водоснабжения. Это включает в себя повышение самостоятельности в первые часы кризиса и, возможно, даже в первые дни кризиса. Это справедливо как для отдельных домохозяйств, но также и для компаний и других организаций. Это не только практический вопрос, но и психологический аспект. Гражданские лица должны быть способны реагировать на любой кризис с упорством, а не с паникой", - заявил глава Минобороны Нидерландов.Неслыханное дело, Брекельманс покусился ради борьбы с Россией даже на святое, а именно на зеленую повестку.Окончательно впав в антироссийский раж, нидерландский министр даже заглянул в космические дали, где также разглядел происки России."Нам необходимо инвестировать и внедрять инновации во всех областях, включая космос. В этой области мы являемся свидетелями многих случаев маскировки, которую проводят российские военные <…>. Мы видим подделку, глушение, случайные взрывы и столкновения", - заявив он, не уточнив, что за инциденты такие он имеет ввиду.ВыводСтоль подробный пересказ этих речей приведен здесь не случайно. Казалось бы, такое мы видели за последнее время уже не раз. Очередные европейские временщики вскарабкались на арену, чтобы обрушить на Россию поток своего бреда. Однако в выступлениях Лекорню и особенно Брекельманса красной нитью проходит относительно свежая идея - никаких перемирий для Украины, так как борьба за свободу, демократию и спокойствие Европы не терпит пауз. Да, эти выступления произошли до того, как стало известно о результатах переговоров в Саудовской Аравии, в ходе которых украинская сторона согласилась на полное перемирие по крайней мере на ближайший месяц. Британский премьер Кир Стармер, ранее активно продвигавший европейские идеи по эскалации войны, поздравил Украину и США с такими "прорывными" результатами. Возможно, дальнейшая работа форума в Париже пойдет уже в русле этой линии и некоторые европейские страны вздохнут свободно, так как перспектива впрягаться за киевский режим не только на словах, но и на деле улыбается далеко не всем. При этом все может сложиться и наоборот. Любое перемирие легко прекращается, тем более, если его подписывает Украина, киевский режим в этом смысле всегда выступал настоящим хозяином своего слова: захотел дал, захотел забрал назад. Поэтому переговоры переговорами, перемирия перемириями, а парижские военные мудрецы свою работу наверняка продолжат: старое правило о подготовке к войне при желании мира еще никто не отменял. Подробнее о результатах переговоров США и Украины - в материале издания Украина.ру Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, европа, владимир путин, владимир зеленский, нато, минобороны, франция, нидерланды