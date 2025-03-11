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Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы

Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы - 11.03.2025 Украина.ру

Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы

Переговоры американской и украинской делегаций в Джедде(Саудовская Аравия) завершены, они длились девять часов. По итогам выпущено совместное заявление, пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт ответила на вопросы журналистов, выступил госсекретарь США Марко Рубио

2025-03-11T22:03

2025-03-11T22:03

2025-03-11T22:14

эксклюзив

украина

киев

москва

марко рубио

владимир зеленский

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США возобновят обмен разведданными с Украиной и помощь в сфере безопасности. Обе стороны, как заявили в Госдепе США, предприняли важные шаги на пути к восстановлению прочного мира на Украине. Украинским властям предложили незамедлительно ввести режим прекращения огня на 30 дней.Кроме этого, стороны договорились заключить соглашение о разработке полезных ископаемых на Украине. Вашингтон и Киев сформируют группы переговорщиков, которые немедленно начнут работу.Украина предложения Вашингтона примет, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, "мяч теперь на стороне России". Рубио надеется, что Москва ответит взаимностью."Мы собираемся сказать им, что вот что обсуждается: Украина готова прекратить стрельбу и начать переговоры. И теперь им придется сказать "да" или "нет". Я надеюсь, что они ответят "да", и если так, то я думаю, что мы добились большого прогресса", - сказал он.Однако Рубио считает, что если Россия согласится, это будет жестом доброй воли, благодаря которому стороны смогут перейти ко второй фазе переговоров - "настоящих, а не бесконечный разговор". Согласие Москвы, по его словам, должно выразиться в поддержке предложения Киева.Зеленский, который только минувшей ночью посещал Саудовскую Аравию, но на переговорах замечен не был, опубликовал видеообращение из своего рабочего кабинета в Киеве. Неизвестно достоверно, было ли оно записано ранее, но оно опубликовано после переговоров.По словам Зеленского, он только что заслушал доклад от членов украинской делегации. Предложения Киева были таковы:"Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты должны убедить Россию сделать это (прекращение огня на 30 дней. - Ред.). То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся – в тот момент тишина заработает. Важным элементом разговора сегодня является готовность Америки восстановить оборонную помощь Украине, а также помощь разведданными. Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Настало время для полной правды", - заявил Зеленский.Официально"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон и которое подлежит принятию и одновременному выполнению Российской Федерацией. Соединенные Штаты сообщат России, что российская взаимность является ключом к достижению мира", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента США. Украинская и американская делегации также обсудили важность оказания гуманитарной помощи в рамках мирного процесса, "особенно во время вышеупомянутого прекращения огня", обмен военнопленными, освобождение гражданских заключенных и... ... "возвращение принудительно перемещенных украинских детей". США обязались обсудить эти вопросы с представителями России. Украина заявила об участии в мирном процессе "европейских партнеров". "Наконец, президенты обеих стран согласились заключить как можно скорее всеобъемлющее соглашение о разработке критически важных минеральных ресурсов Украины для расширения экономики Украины и обеспечения долгосрочного процветания и безопасности Украины", - говорится в заявлении.

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