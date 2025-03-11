Российские войска зачистили промышленную зону Суджи - 11.03.2025 Украина.ру
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Российские войска зачистили промышленную зону Суджи
Российские войска зачистили промышленную зону Суджи - 11.03.2025 Украина.ру
Российские войска зачистили промышленную зону Суджи
Российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Добровольческого корпуса
2025-03-11T11:41
2025-03-11T11:41
новости
курская область
суджа
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
сергей полетаев
вооруженные силы украины
"ахмат"
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"Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе", - говорится в комментарии корпуса.Там также добавили, что противник, неся серьезные потери, хаотично отходит к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа", а ВС РФ продолжают выдавливать противника, вводя новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.Ранее стало известно, что более 800 добровольцев и военнослужащих использовали трубу бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. В частности, американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из региона в течение двух недель.Британское издание The Telegraph сообщило, что в закрывающемся суджанском "котле" находится примерно десять тысяч украинских солдат. Газета уточнила, что столь плачевное положение дел для ВСУ на этом участке фронта - это результат остановки передачи разведданных от США. Журналисты подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.Эксперты уже назвали эту зачистку украинских террористов в Курской области самой масштабной с августа 2024 года, когда ВСУ оккупировали этот регион. Подтверждает этот факт и свежая сводка Минобороны РФ: суточные потери ВСУ под Курском составили порядка 340 военных, а за весь период СВО навсегда в этом регионе осталось более 66 тысяч украинских военных.Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
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новости, курская область, суджа, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, сергей полетаев , вооруженные силы украины, "ахмат"
Новости, Курская область, Суджа, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, "Ахмат"

Российские войска зачистили промышленную зону Суджи

11:41 11.03.2025
 
© Фото Добровольческого корпуса / Перейти в фотобанкВС РФ освободили промышленную зону в Судже
ВС РФ освободили промышленную зону в Судже
© Фото Добровольческого корпуса
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Российские вооруженные силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Добровольческого корпуса
"Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе", - говорится в комментарии корпуса.
Там также добавили, что противник, неся серьезные потери, хаотично отходит к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа", а ВС РФ продолжают выдавливать противника, вводя новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.
Ранее стало известно, что более 800 добровольцев и военнослужащих использовали трубу бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.
© соцсети
© соцсети
В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. В частности, американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из региона в течение двух недель.
Британское издание The Telegraph сообщило, что в закрывающемся суджанском "котле" находится примерно десять тысяч украинских солдат. Газета уточнила, что столь плачевное положение дел для ВСУ на этом участке фронта - это результат остановки передачи разведданных от США. Журналисты подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.
Эксперты уже назвали эту зачистку украинских террористов в Курской области самой масштабной с августа 2024 года, когда ВСУ оккупировали этот регион. Подтверждает этот факт и свежая сводка Минобороны РФ: суточные потери ВСУ под Курском составили порядка 340 военных, а за весь период СВО навсегда в этом регионе осталось более 66 тысяч украинских военных.
Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
 
НовостиКурская областьСуджаРоссияДональд ТрампДмитрий МедведевСергей ПолетаевВооруженные силы Украины"Ахмат"
 
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