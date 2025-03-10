https://ukraina.ru/20250310/1061668958.html

Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега

Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега - 10.03.2025 Украина.ру

Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега

Украинские военнослужащие массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. Об этом 10 марта сообщил Телеграм-канал "Русская весна"

2025-03-10T11:39

2025-03-10T11:39

2025-03-10T11:39

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Авторы публикации утверждают, что населенный пункт, который располагается рядом с Суджей, почти перешел под контроль российских военных.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении трех курских сел — Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Кроме того, в воскресенье, 9 марта, российские военные паблики опубликовали кадры бегства подразделений ВСУ из Черкасского Поречного — украинские военные покинули свои позиции в районе Крестовоздвиженской церкви.Тем временем глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что украинские военные перебросили две бригады под Красноармейск и на юг региона с Курского направления. В этот же день стало известно, что ВСУ ударили ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Эта самая ракета упала на подразделение ВСУ, пытающееся удержать Суджу.

https://ukraina.ru/20250310/1061666897.html

суджа

мирный

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новости, суджа, мирный, курская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, сво