Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега - 10.03.2025 Украина.ру
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Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега
Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега - 10.03.2025 Украина.ру
Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега
Украинские военнослужащие массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. Об этом 10 марта сообщил Телеграм-канал "Русская весна"
2025-03-10T11:39
2025-03-10T11:39
новости
суджа
мирный
курская область
вооруженные силы украины
всу
вс рф
сво
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Авторы публикации утверждают, что населенный пункт, который располагается рядом с Суджей, почти перешел под контроль российских военных.Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении трех курских сел — Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Кроме того, в воскресенье, 9 марта, российские военные паблики опубликовали кадры бегства подразделений ВСУ из Черкасского Поречного — украинские военные покинули свои позиции в районе Крестовоздвиженской церкви.Тем временем глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что украинские военные перебросили две бригады под Красноармейск и на юг региона с Курского направления. В этот же день стало известно, что ВСУ ударили ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Эта самая ракета упала на подразделение ВСУ, пытающееся удержать Суджу.
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новости, суджа, мирный, курская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, сво
Новости, Суджа, Мирный, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, СВО

Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега

11:39 10.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинские военнослужащие массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. Об этом 10 марта сообщил Телеграм-канал "Русская весна"
Авторы публикации утверждают, что населенный пункт, который располагается рядом с Суджей, почти перешел под контроль российских военных.
"Тиски вокруг города сжимаются на глазах", — отмечается в посте.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении трех курских сел — Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Кроме того, в воскресенье, 9 марта, российские военные паблики опубликовали кадры бегства подразделений ВСУ из Черкасского Поречного — украинские военные покинули свои позиции в районе Крестовоздвиженской церкви.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10:45
Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность Командование ВСУ пообещало своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Об этом 10 марта агентству РИА Новости рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин
Тем временем глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что украинские военные перебросили две бригады под Красноармейск и на юг региона с Курского направления.
В этот же день стало известно, что ВСУ ударили ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Эта самая ракета упала на подразделение ВСУ, пытающееся удержать Суджу.
 
НовостиСуджаМирныйКурская областьВооруженные силы УкраиныВСУВС РФСВО
 
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