Российская армия сжимает тиски вокруг поселка под Суджей: ВСУ пустились в бега
Украинские военнослужащие массово бегут из поселка Мирный в Суджанском районе Курской области. Об этом 10 марта сообщил Телеграм-канал "Русская весна"
Авторы публикации утверждают, что населенный пункт, который располагается рядом с Суджей, почти перешел под контроль российских военных.
"Тиски вокруг города сжимаются на глазах", — отмечается в посте.
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении трех курских сел — Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Кроме того, в воскресенье, 9 марта, российские военные паблики опубликовали кадры бегства подразделений ВСУ из Черкасского Поречного — украинские военные покинули свои позиции в районе Крестовоздвиженской церкви.
10:45Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность Командование ВСУ пообещало своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Об этом 10 марта агентству РИА Новости рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин
Тем временем глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что украинские военные перебросили две бригады под Красноармейск и на юг региона с Курского направления.
В этот же день стало известно, что ВСУ ударили ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. Эта самая ракета упала на подразделение ВСУ, пытающееся удержать Суджу.