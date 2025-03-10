https://ukraina.ru/20250310/1061683638.html

Хинштейн отреагировал на информацию об отказе поставить бойцам кислородные баллоны

Хинштейн отреагировал на информацию об отказе поставить бойцам кислородные баллоны - 10.03.2025 Украина.ру

Хинштейн отреагировал на информацию об отказе поставить бойцам кислородные баллоны

Распространяемая в социальных сетях информация о "якобы отказе правительства Курской области в помощи нашим бойцам в поставке кислородных баллонов", не соответствует действительности. Об этом 10 марта в своем телеграм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн

2025-03-10T17:26

2025-03-10T17:26

2025-03-10T17:26

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дмитрий медведев

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"ахмат"

совбез

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Он пояснил, что шумиха в сетях произошла после запроса некоего Моисея, который представился оператором БПЛА спецназа "Ахмат" и попросил власти о баллонах неофициально.Ранее глава региона подтвердил использование российскими военными трубы бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.Тем временем в сети появились соответствующие снимки. в частности, журналистка Юлия Витязева разместила фот такое фото с подписью "Наши парни после выхода из трубы в Курской области".В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. В частности, американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из региона в течение двух недель.Британское издание The Telegraph сообщило, что в закрывающемся суджанском "котле" находится примерно десять тысяч украинских солдат. Газета уточнила, что столь плачевное положение дел для ВСУ на этом участке фронта - это результат остановки передачи разведданных от США. Журналисты подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.Эксперты уже назвали эту зачистку украинских террористов в Курской области самой масштабной с августа 2024 года, когда ВСУ оккупировали этот регион. Подтверждает этот факт и свежая сводка Минобороны РФ: суточные потери ВСУ под Курском составили порядка 340 военных, а за весь период СВО навсегда в этом регионе осталось более 66 тысяч украинских военных: Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском - карта.Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.Ирландский журналист Чей Боуз на фоне происходящего в Курской области напомнил Владимиру Зеленскому его циничное высказывание о событиях в этом регионе."В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой". История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является", - написал Боуз.

https://ukraina.ru/20250308/1061643335.html

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новости, россия, киев, курская область, хинштейн, дональд трамп, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, "ахмат", совбез