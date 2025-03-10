Хинштейн отреагировал на информацию об отказе поставить бойцам кислородные баллоны - 10.03.2025 Украина.ру
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Хинштейн отреагировал на информацию об отказе поставить бойцам кислородные баллоны
Хинштейн отреагировал на информацию об отказе поставить бойцам кислородные баллоны - 10.03.2025 Украина.ру
Хинштейн отреагировал на информацию об отказе поставить бойцам кислородные баллоны
Распространяемая в социальных сетях информация о "якобы отказе правительства Курской области в помощи нашим бойцам в поставке кислородных баллонов", не соответствует действительности. Об этом 10 марта в своем телеграм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
2025-03-10T17:26
2025-03-10T17:26
новости
россия
киев
курская область
хинштейн
дональд трамп
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
"ахмат"
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Он пояснил, что шумиха в сетях произошла после запроса некоего Моисея, который представился оператором БПЛА спецназа "Ахмат" и попросил власти о баллонах неофициально.Ранее глава региона подтвердил использование российскими военными трубы бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.Тем временем в сети появились соответствующие снимки. в частности, журналистка Юлия Витязева разместила фот такое фото с подписью "Наши парни после выхода из трубы в Курской области".В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. В частности, американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из региона в течение двух недель.Британское издание The Telegraph сообщило, что в закрывающемся суджанском "котле" находится примерно десять тысяч украинских солдат. Газета уточнила, что столь плачевное положение дел для ВСУ на этом участке фронта - это результат остановки передачи разведданных от США. Журналисты подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.Эксперты уже назвали эту зачистку украинских террористов в Курской области самой масштабной с августа 2024 года, когда ВСУ оккупировали этот регион. Подтверждает этот факт и свежая сводка Минобороны РФ: суточные потери ВСУ под Курском составили порядка 340 военных, а за весь период СВО навсегда в этом регионе осталось более 66 тысяч украинских военных: Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском - карта.Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.Ирландский журналист Чей Боуз на фоне происходящего в Курской области напомнил Владимиру Зеленскому его циничное высказывание о событиях в этом регионе."В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой". История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является", - написал Боуз.
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новости, россия, киев, курская область, хинштейн, дональд трамп, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, "ахмат", совбез
Новости, Россия, Киев, Курская область, Хинштейн, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", Совбез

Хинштейн отреагировал на информацию об отказе поставить бойцам кислородные баллоны

17:26 10.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
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Распространяемая в социальных сетях информация о "якобы отказе правительства Курской области в помощи нашим бойцам в поставке кислородных баллонов", не соответствует действительности. Об этом 10 марта в своем телеграм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
Он пояснил, что шумиха в сетях произошла после запроса некоего Моисея, который представился оператором БПЛА спецназа "Ахмат" и попросил власти о баллонах неофициально.
"Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем", - пояснил Хинштейн.
Ранее глава региона подтвердил использование российскими военными трубы бывшего магистрального газопровода для переброски войск в районе Суджи с целью прорыва позиций ВСУ.
Тем временем в сети появились соответствующие снимки. в частности, журналистка Юлия Витязева разместила фот такое фото с подписью "Наши парни после выхода из трубы в Курской области".
© соцсети
© соцсети
В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. В частности, американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из региона в течение двух недель.
Британское издание The Telegraph сообщило, что в закрывающемся суджанском "котле" находится примерно десять тысяч украинских солдат. Газета уточнила, что столь плачевное положение дел для ВСУ на этом участке фронта - это результат остановки передачи разведданных от США. Журналисты подчеркнули, что это решение Трампа привело к "полному блэкауту" украинских войск, которые "ослепнув", не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ.
Эксперты уже назвали эту зачистку украинских террористов в Курской области самой масштабной с августа 2024 года, когда ВСУ оккупировали этот регион. Подтверждает этот факт и свежая сводка Минобороны РФ: суточные потери ВСУ под Курском составили порядка 340 военных, а за весь период СВО навсегда в этом регионе осталось более 66 тысяч украинских военных: Что на данный момент известно о прорыве ВС РФ под Курском - карта.
Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
Ирландский журналист Чей Боуз на фоне происходящего в Курской области напомнил Владимиру Зеленскому его циничное высказывание о событиях в этом регионе.
"В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей "величайшей победой". История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является", - написал Боуз.
Фото: Зеленский
8 марта, 17:28
"История рассудит этого отвратительного человека": Зеленскому напомнили его глумление над КурскомНа фоне захлопывающегося суджанского "котла" под Курском, где по примерным оценкам мировых СМИ находится около десяти тысяч украинских военных, ирландский журналист Чей Боуз напомнил Владимиру Зеленскому его циничное высказывание о событиях в этом регионе. Соответствующий пост Боуз разместил в своих соцсетях
 
НовостиРоссияКиевКурская областьХинштейнДональд ТрампДмитрий МедведевВооруженные силы Украины"Ахмат"Совбез
 
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