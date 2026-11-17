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Самолёты ВКС РФ "нарушили" воздушное пространство Японии и зону ПВО Южной Кореи

Самолёты ВКС РФ "нарушили" воздушное пространство Японии и зону ПВО Южной Кореи - 17.11.2026 Украина.ру

Самолёты ВКС РФ "нарушили" воздушное пространство Японии и зону ПВО Южной Кореи

Токио обвинило Россию в нарушении её военными самолётами воздушного пространства Японии в Цусимском проливе в районе острова Окиносима в префектуре Фукуока. Об этом утром 17 ноября заявили Силы самообороны Японии

2026-11-17T06:28

2026-11-17T06:28

2026-11-17T06:37

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Отмечается, что истребители западных сил противовоздушной обороны страны восходящего солнца были подняты в воздух "для передачи предупреждений и уведомлений"."7 ноября 2026 года (вторник) было подтверждено, что в период приблизительно с 4:07 до 4:10 утра один предположительно российский самолёт нарушил воздушное пространство над территориальными водами к северо-западу от острова Окиносима в префектуре Фукуока", — говорится в заявлении.По утверждению военного ведомства, второй российский самолёт совершил нарушение в том же районе "в период приблизительно с 4:09 до 4:12 утра".Также заявлено, что предполагаемый российский самолёт пролетел через Цусимский пролив, затем между островом Йонагуни и Тайванем и достиг Тихого океана.В Сеуле тем временем сообщили о входе российских самолётов в так называемую "опознавательную зону" ПВО Южной Кореи. Как сообщает агентство Yonhap, Вооружённые силы Южной Кореи подняли свою авиацию "на случай непредвиденного развития событий".В Объединенном комитете начальников штабов уточнили, что самолёты покинули зону опознавания без нарушения воздушного пространства страны. Агентство отмечает, что Россия и Китай не признают южнокорейскую зону ПВО из-за отсутствия оснований в международном праве. Предыдущий заход российских самолётов в эту зону над Японским морем произошёл около трёх месяцев назад.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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