https://ukraina.ru/20261117/nas-atakuet-vsyakaya-melyuzga-garnov-nazval-effektivnyy-sposob-zaschity-ot-bpla-1084538303.html

"Нас атакует всякая мелюзга": Гарнов назвал эффективный способ защиты от БПЛА

"Нас атакует всякая мелюзга": Гарнов назвал эффективный способ защиты от БПЛА - 17.11.2026 Украина.ру

"Нас атакует всякая мелюзга": Гарнов назвал эффективный способ защиты от БПЛА

России надо срочно переходить от эшелонированной обороны к крепостной ПВО. Это будет очень укрепленный объект, способный жестко поражать цели на подходе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, экс-командир дивизиона С-300, автор ТГ-канала "Как на самом-то деле?" Игорь Гарнов

2026-11-17T06:19

2026-11-17T06:19

2026-11-17T06:19

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Разговор о том, почему дроны ВСУ прорываются вглубь России, эксперт начал с главного: росийская система ПВО изначально создавалась под большие высотные цели."Никаких застарелых травм у нашей ПВО нет. Просто она изначально создавалась под большие скоростные высотные цели. А теперь нас атакует всякая мелюзга", – подчеркнул собеседник Украина.ру.По словам эксперта, против БПЛА старые подходы действуют "неэкономично и неэффективно".Именно поэтому необходимо внедрять концепцию ПВО-крепостей, которые будут защищать один конкретный российский объект – город и его промзону. "Для этого наша группа предлагает разработку нового комплекса "Вилюй", — добавил он.Эксперт пояснил, что существующие ЗРК не рассчитаны на такие задачи: они могут стрелять лишь в секторе до 90 градусов – туда, куда повернута антенна, – и потому способны отражать налеты только с одного направления."Повторюсь, все наши ЗРК были разработаны давно, когда о таких атаках БПЛА никто и не мог подумать. А сейчас ситуация такова, что надо срочно переходить от эшелонированной обороны к крепостной ПВО", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.Запад стремится переиграть Россию за столом переговоров с помощью странных географических манипуляций. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Юрий Светов: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли" на сайте Украина.ру.

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