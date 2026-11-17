https://ukraina.ru/20261117/nas-atakuet-vsyakaya-melyuzga-garnov-nazval-effektivnyy-sposob-zaschity-ot-bpla-1084538303.html
"Нас атакует всякая мелюзга": Гарнов назвал эффективный способ защиты от БПЛА
"Нас атакует всякая мелюзга": Гарнов назвал эффективный способ защиты от БПЛА - 17.11.2026 Украина.ру
"Нас атакует всякая мелюзга": Гарнов назвал эффективный способ защиты от БПЛА
России надо срочно переходить от эшелонированной обороны к крепостной ПВО. Это будет очень укрепленный объект, способный жестко поражать цели на подходе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, экс-командир дивизиона С-300, автор ТГ-канала "Как на самом-то деле?" Игорь Гарнов
2026-11-17T06:19
2026-11-17T06:19
2026-11-17T06:19
новости
россия
запад
киев
украина.ру
с-300
пво
сво
дзен сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084458218_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_937b5ab3b1b51882030414a9be92a696.jpg
Разговор о том, почему дроны ВСУ прорываются вглубь России, эксперт начал с главного: росийская система ПВО изначально создавалась под большие высотные цели."Никаких застарелых травм у нашей ПВО нет. Просто она изначально создавалась под большие скоростные высотные цели. А теперь нас атакует всякая мелюзга", – подчеркнул собеседник Украина.ру.По словам эксперта, против БПЛА старые подходы действуют "неэкономично и неэффективно".Именно поэтому необходимо внедрять концепцию ПВО-крепостей, которые будут защищать один конкретный российский объект – город и его промзону. "Для этого наша группа предлагает разработку нового комплекса "Вилюй", — добавил он.Эксперт пояснил, что существующие ЗРК не рассчитаны на такие задачи: они могут стрелять лишь в секторе до 90 градусов – туда, куда повернута антенна, – и потому способны отражать налеты только с одного направления."Повторюсь, все наши ЗРК были разработаны давно, когда о таких атаках БПЛА никто и не мог подумать. А сейчас ситуация такова, что надо срочно переходить от эшелонированной обороны к крепостной ПВО", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.Запад стремится переиграть Россию за столом переговоров с помощью странных географических манипуляций. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Юрий Светов: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли" на сайте Украина.ру.
россия
запад
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084458218_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a787ccd19858cece000700eefa89863e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, киев, украина.ру, с-300, пво, сво, дзен сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, главные новости, главное, война, война на украине, аналитика, аналитики, дроны, удары дронами, бпла, атака бпла
Новости, Россия, Запад, Киев, Украина.ру, С-300, ПВО, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, Главные новости, главное, война, война на Украине, Аналитика, аналитики, дроны, Удары дронами, БПЛА, атака БПЛА
"Нас атакует всякая мелюзга": Гарнов назвал эффективный способ защиты от БПЛА
России надо срочно переходить от эшелонированной обороны к крепостной ПВО. Это будет очень укрепленный объект, способный жестко поражать цели на подходе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, экс-командир дивизиона С-300, автор ТГ-канала "Как на самом-то деле?" Игорь Гарнов
Разговор о том, почему дроны ВСУ прорываются вглубь России, эксперт начал с главного: росийская система ПВО изначально создавалась под большие высотные цели.
"Никаких застарелых травм у нашей ПВО нет. Просто она изначально создавалась под большие скоростные высотные цели. А теперь нас атакует всякая мелюзга", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, против БПЛА старые подходы действуют "неэкономично и неэффективно".
Именно поэтому необходимо внедрять концепцию ПВО-крепостей, которые будут защищать один конкретный российский объект – город и его промзону. "Для этого наша группа предлагает разработку нового комплекса "Вилюй", — добавил он.
Эксперт пояснил, что существующие ЗРК не рассчитаны на такие задачи: они могут стрелять лишь в секторе до 90 градусов – туда, куда повернута антенна, – и потому способны отражать налеты только с одного направления.
"Повторюсь, все наши ЗРК были разработаны давно, когда о таких атаках БПЛА никто и не мог подумать. А сейчас ситуация такова, что надо срочно переходить от эшелонированной обороны к крепостной ПВО", – резюмировал собеседник издания.
Запад стремится переиграть Россию за столом переговоров с помощью странных географических манипуляций. Подробнее об этом и многом другом — в материале "Юрий Светов: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли" на сайте Украина.ру.