В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов - 10.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250310/1061670011.html
В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов
В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов - 10.03.2025 Украина.ру
В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов
В МИД России 10 марта был вызван представитель британского посольства, коллег которого накануне изобличили в шпионаже. Ему заявили решительный протест в связи с вскрывшимися фактами подачи сотрудниками дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Российскую Федерацию. Об этом сообщает МИД РФ.
2025-03-10T12:14
2025-03-10T12:14
новости
россия
москва
лондон
фсб
шпионы
шпионаж
дипломатические отношения
дипломатия
дипломаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061669108_0:0:1097:618_1920x0_80_0_0_695e083142670bd7f53ccd994cc61882.jpg
Незадолго до этого ФСБ РФ сообщила об изобличении двух британских шпионов - Алкеша Одедры и Майкла Скиннера. Они работали под прикрытием британской дипмиссии в Москве.В МИД РФ британскому дипломату заявили решительный протест и сообщили о том, что аккредитация его коллег отзывается. Сделано это в связи с нарушением сотрудниками британского посольства российского законодательства, а также с учётом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к британским спецслужбам, и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Британским дипломатам предписано в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации.Там также отмечено, что британским подданным настоятельно рекомендовано при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию.До этого громкий шпионский скандал между Москвой и Лондоном отмечался в сентябре 2024 года – тогда из России были высланы шесть британских дипломатов, работавших в политотделе британского посольства. ФСБ уличила их в разведывательно-подрывной работе.Новости на эту тему: Шпионский скандал: в МИД РФ вызвали представителя посольства Британии
https://ukraina.ru/20250310/1061668382.html
россия
москва
лондон
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061669108_99:0:955:642_1920x0_80_0_0_f08cdde9b81cb5e058d476c9d9d00277.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, лондон, фсб, шпионы, шпионаж, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, международные отношения, международное право, международная политика, мид рф, скандал, британия, разведка, разведчик
Новости, Россия, Москва, Лондон, ФСБ, шпионы, шпионаж, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, международные отношения, международное право, Международная политика, МИД РФ, скандал, Британия, разведка, разведчик

В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов

12:14 10.03.2025
 
© скриншот видео МИД России
© скриншот видео МИД России
Читать в
ДзенTelegram
В МИД России 10 марта был вызван представитель британского посольства, коллег которого накануне изобличили в шпионаже. Ему заявили решительный протест в связи с вскрывшимися фактами подачи сотрудниками дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Российскую Федерацию. Об этом сообщает МИД РФ.
Незадолго до этого ФСБ РФ сообщила об изобличении двух британских шпионов - Алкеша Одедры и Майкла Скиннера. Они работали под прикрытием британской дипмиссии в Москве.
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
11:29
Британские дипломаты в Москве погорели на разведывательно-подрывной работеВ ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием национального посольства в Москве. Об этом 10 марта сообщила Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
В МИД РФ британскому дипломату заявили решительный протест и сообщили о том, что аккредитация его коллег отзывается. Сделано это в связи с нарушением сотрудниками британского посольства российского законодательства, а также с учётом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к британским спецслужбам, и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Британским дипломатам предписано в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации.
"Вновь подчёркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб и что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что британским подданным настоятельно рекомендовано при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию.
"Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный "зеркальный" ответ", - сообщили в МИД РФ.
До этого громкий шпионский скандал между Москвой и Лондоном отмечался в сентябре 2024 года – тогда из России были высланы шесть британских дипломатов, работавших в политотделе британского посольства. ФСБ уличила их в разведывательно-подрывной работе.
Новости на эту тему: Шпионский скандал: в МИД РФ вызвали представителя посольства Британии
 
НовостиРоссияМоскваЛондонФСБшпионышпионаждипломатические отношениядипломатиядипломатымеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикаМИД РФскандалБританияразведкаразведчик
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
13:32Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
13:28"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области
13:27Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
13:21"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке
13:12Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть
13:10"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского
13:10СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ
13:06Черниговские актрисы играют мужчин: в нескольких театрах города остались только женщины
13:03"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана
13:00Никакого второго шанса и "заманчивое" предложение, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 10 марта
12:52США закрывают 83% программ USAID – Госдеп
12:47Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье
12:46"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото
12:38Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии
12:29ВСУ "ослепли" под Курском: в США оценили последствия заморозки передачи разведданных Киеву
12:24Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине
12:22Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова
12:14В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов
12:08Кого прогнули, а кто ещё держится, каковы конечные цели Европы на Украине и что дальше - Трухачёв
Лента новостейМолния