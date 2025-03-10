https://ukraina.ru/20250310/1061670011.html
В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов
В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов - 10.03.2025 Украина.ру
В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов
В МИД России 10 марта был вызван представитель британского посольства, коллег которого накануне изобличили в шпионаже. Ему заявили решительный протест в связи с вскрывшимися фактами подачи сотрудниками дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Российскую Федерацию. Об этом сообщает МИД РФ.
2025-03-10T12:14
2025-03-10T12:14
2025-03-10T12:14
новости
россия
москва
лондон
фсб
шпионы
шпионаж
дипломатические отношения
дипломатия
дипломаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061669108_0:0:1097:618_1920x0_80_0_0_695e083142670bd7f53ccd994cc61882.jpg
Незадолго до этого ФСБ РФ сообщила об изобличении двух британских шпионов - Алкеша Одедры и Майкла Скиннера. Они работали под прикрытием британской дипмиссии в Москве.В МИД РФ британскому дипломату заявили решительный протест и сообщили о том, что аккредитация его коллег отзывается. Сделано это в связи с нарушением сотрудниками британского посольства российского законодательства, а также с учётом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к британским спецслужбам, и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Британским дипломатам предписано в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации.Там также отмечено, что британским подданным настоятельно рекомендовано при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию.До этого громкий шпионский скандал между Москвой и Лондоном отмечался в сентябре 2024 года – тогда из России были высланы шесть британских дипломатов, работавших в политотделе британского посольства. ФСБ уличила их в разведывательно-подрывной работе.Новости на эту тему: Шпионский скандал: в МИД РФ вызвали представителя посольства Британии
https://ukraina.ru/20250310/1061668382.html
россия
москва
лондон
британия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061669108_99:0:955:642_1920x0_80_0_0_f08cdde9b81cb5e058d476c9d9d00277.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, лондон, фсб, шпионы, шпионаж, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, международные отношения, международное право, международная политика, мид рф, скандал, британия, разведка, разведчик
Новости, Россия, Москва, Лондон, ФСБ, шпионы, шпионаж, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, международные отношения, международное право, Международная политика, МИД РФ, скандал, Британия, разведка, разведчик
В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов
В МИД России 10 марта был вызван представитель британского посольства, коллег которого накануне изобличили в шпионаже. Ему заявили решительный протест в связи с вскрывшимися фактами подачи сотрудниками дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Российскую Федерацию. Об этом сообщает МИД РФ.
Незадолго до этого ФСБ РФ сообщила об изобличении двух британских шпионов - Алкеша Одедры и Майкла Скиннера. Они работали под прикрытием британской дипмиссии в Москве.
В МИД РФ британскому дипломату заявили решительный протест и сообщили о том, что аккредитация его коллег отзывается. Сделано это в связи с нарушением сотрудниками британского посольства российского законодательства, а также с учётом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к британским спецслужбам, и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Британским дипломатам предписано в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации.
"Вновь подчёркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб и что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что британским подданным настоятельно рекомендовано при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию.
"Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный "зеркальный" ответ", - сообщили в МИД РФ.
До этого громкий шпионский скандал между Москвой и Лондоном отмечался в сентябре 2024 года – тогда из России были высланы шесть британских дипломатов, работавших в политотделе британского посольства. ФСБ уличила их в разведывательно-подрывной работе.