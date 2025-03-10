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В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов

В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов - 10.03.2025 Украина.ру

В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов

В МИД России 10 марта был вызван представитель британского посольства, коллег которого накануне изобличили в шпионаже. Ему заявили решительный протест в связи с вскрывшимися фактами подачи сотрудниками дипмиссии заведомо ложных сведений при получении разрешения на въезд в Российскую Федерацию. Об этом сообщает МИД РФ.

2025-03-10T12:14

2025-03-10T12:14

2025-03-10T12:14

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Незадолго до этого ФСБ РФ сообщила об изобличении двух британских шпионов - Алкеша Одедры и Майкла Скиннера. Они работали под прикрытием британской дипмиссии в Москве.В МИД РФ британскому дипломату заявили решительный протест и сообщили о том, что аккредитация его коллег отзывается. Сделано это в связи с нарушением сотрудниками британского посольства российского законодательства, а также с учётом полученных российскими компетентными органами сведений, указывающих на принадлежность этих сотрудников к британским спецслужбам, и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.Британским дипломатам предписано в двухнедельный срок покинуть территорию Российской Федерации.Там также отмечено, что британским подданным настоятельно рекомендовано при подаче заявок на получение российской визы сообщать о себе только достоверную и полную информацию.До этого громкий шпионский скандал между Москвой и Лондоном отмечался в сентябре 2024 года – тогда из России были высланы шесть британских дипломатов, работавших в политотделе британского посольства. ФСБ уличила их в разведывательно-подрывной работе.Новости на эту тему: Шпионский скандал: в МИД РФ вызвали представителя посольства Британии

https://ukraina.ru/20250310/1061668382.html

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