https://ukraina.ru/20250304/1061517071.html

"Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта

"Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта - 04.03.2025 Украина.ру

"Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта

США приостанавливают всю военную помощь Украине. Российские военные уничтожают противника и технику. Европа призывает Зеленского "помириться" с Трампом, тот ищет любые возможности вновь понравиться американскому лидеру

2025-03-04T09:00

2025-03-04T09:00

2025-03-04T09:12

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_00fdae4995a86ecaebf427168158dab8.jpg

Телеканал Fox News информировал, что США приостанавливают всю военную помощь Украине."Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", - сообщил ведущий в эфире со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.Как уточняет телеканал, речь идет не о постоянном прекращении помощи, а лишь о временной приостановке.Позже газета Washington Post также указала, что представитель Белого дома подтвердил сообщения о решении приостановить предоставление военной помощи Украине.По данным Bloomberg, все поставки американской военного оборудования, которое в настоящее время не находится на территории Украины, будут приостановлены, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что США закрывают "свой кошелек" для Владимира Зеленского."Зеленский еще не осознал, что означает "закрытие американского кошелька" и пребывает в состоянии эйфории от поддержки ЕС. Но Европа только планирует наращивать вооружения и все равно не заменит уровень поставок из США", - сказал Белик.Провалы ВСУС утра во вторник на Украине гремят взрывы, в частности они раздавались в Харькове, Сумах, Днепропетровске.Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем телеграм-канале сообщил о нескольких сериях взрывов в городе.СМИ подтвердили, что российские военные ночью нанесли серию мощных ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Одесской области. У части жителей города пропал свет.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска продвинулись вдоль Оскольского водохранилища в Харьковской области."В результате прорыва оборонительной линии ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинутся до одного километра вдоль Оскольского водохранилища. Юго-восточнее Загрызово ВС РФ заняли лесополосу, протяженностью около полутора километров. Также занято две лесополосы западнее Лозовой, продвижение по направлению Новой Кругляковки составило порядка 600 метров", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.Марочко добавил, что северо-западнее населенного пункта Зеленый Гай заняты новые позиции по обоим берегам реки Журавка.Телеграм-канал Colonelcassad написал, что десантники на Запорожском направлении продолжают уничтожать противника и постепенно вытеснять их с позиций, наращивая преимущество в своей зоне ответственностиТам же указали, что бойцы ВС РФ взяли в плен группу солдат Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области. Минобороны РФ информацию не комментировало.Кроме прочего, дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников: 10 - над территорией Ростовской области, три – над Воронежской, два – над Самарской и по одному - над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей.Незавидное положение ЗеленскогоЕвропа уговаривает Зеленского восстановить отношения с американским лидером после перепалки в Белом доме.Так, по данным агентства Bloomberg, лидеры стран Европы считают, что президент США Дональд Трамп пытается оказать давление на Зеленского, чтобы тот извинился и подписал сделку по ресурсам. По словам собеседников агентства, Великобритания и Франция в частном порядке призывают Зеленского восстановить отношения с американским лидером.Колумнист турецкой газеты Cumhuriyet Дениз Берктай подтверждает, что страны Европы не осмеливаются бороться с Россией без США, поэтому Зеленскому был направлен месседж о необходимости "помириться" с президентом США.Турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на мнение профессора, эксперта в вопросе международных отношений Гусейна Багчи заверила, что Европе придется сотрудничать с Россией после прекращения огня на Украине.По мнению Багчи, Украина нуждается в помощи США для продолжения войны."Европейские страны могут оказать Киеву определенную поддержку, но вернуть утраченные территории Украина не сможет. К началу апреля в Германии будет сформировано правительство. Новое правительство не сможет отправить оружие на Украину. Отправит ли Германия ракеты "Таурус", способные поразить крупные города России? Попадание немецкой ракеты в Москву означало бы полномасштабную войну в Берлине, а на такой риск не пойдет ни одно правительство Германии. Британия проявляет осторожность, играя роль посредника между США и Европой. Поэтому она не выступает против Соединенных Штатов. Франция - единственная страна, обладающая ядерным оружием, и она не хочет его терять. Как ни посмотри, все дороги ведут в Вашингтон. Европейский союз еще не усвоил урок Трампа, а теперь начнет его усваивать. Европе придется сотрудничать с Россией после прекращения огня", - заверил эксперт.Издание Semafor написало, якобы в Европе Зеленскому предложили для примирения с президентом США возложить вину за разлад на кого-нибудь из украинских чиновников, например, главу Офиса Зеленского Андрея Ермака.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев полагает, что Зеленский уже ищет любые возможности вновь понравиться Трампу."В психологии, как известно, различают пять стадий принятия неизбежного: отрицание - гнев - торг - депрессия - принятие. Владимир "мир нужен как можно скорее" Зеленский после взбучки в Белом доме явно в четвертой стадии. Он судорожно ищет любые возможности вновь понравиться Трампу", - написал он в своем телеграм-канале.По мнению Косачева, осталось увидеть костюм Зеленского и "публичные слезы благодарности" за американскую помощь."Чего не сделаешь ради сохранения власти", - заключил он.В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что перепалка Трампа и Зеленского показала упрямство самого Зеленского, с которым приходится сталкиваться команде американского лидера за закрытыми дверями, ведя переговоры о мире."Зеленский не настроен на мирные переговоры. Честно говоря, было невероятно приятно наблюдать, как президент и вице-президент отстаивают интересы Америки и делают это достоянием всего мира, чтобы мир наконец увидел, с чем президент Трамп и его команда сталкиваются за закрытыми дверями, ведя переговоры о настоящем мирном соглашении с Россией, и что является проявлением упрямства со стороны Зеленского и украинцев", - сообщила она в эфире телеканала Fox News.Вице-президент США Джей-Ди Вэнс подтвердил,что Зеленский перепалкой показал явное нежелание участвовать в мирном процессе.Он указал, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.Вэнс повторил слова Трампа о том, что мирное соглашение по Украине "не сделает никого счастливым" и каждой из сторон, по мнению американского вице-президента, придется от "чего-то отказаться".В то же время советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что у Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти.Подробнее о последствиях перепалки в Белом доме - в материале Евгении Кондаковой Зеленский доогрызался: Трамп готов лишить Украину военной помощи и спешит встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250303/1061496038.html

https://ukraina.ru/20250303/1061483566.html

https://ukraina.ru/20250302/1061475531.html

украина

сша

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, вооруженные силы украины, совет федерации, европа, президент сша, андрей ермак, белый дом, взрыв, всу, вс рф