Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности - 03.03.2025 Украина.ру
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Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности
Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности - 03.03.2025 Украина.ру
Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности
В минувшее воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит лидеров ряда стран Европы при участии руководства ЕС и НАТО. Не обошлось и без Владимира Зеленского, который прибыл в столицу Великобритании после катастрофического визита в Вашингтон
2025-03-03T12:07
2025-03-03T12:08
эксклюзив
украина
европа
великобритания
владимир зеленский
кир стармер
ес
нато
эммануэль макрон
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В ожидании худшегоНа слет в Британию под лозунгом "Обезопасим наше будущее" пригласили лидеров более десяти европейских государств. Вместе с высокопоставленными представителями НАТО и ЕС они должны были выработать общую линию действий в стремительно меняющихся реалиях, связанных в первую очередь с политикой новой американской администрации Дональда Трампа."В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с США. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине, который гарантирует их суверенитет и безопасность", - заявлял накануне мероприятия британский премьер Кир Стармер.Как рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в ходе саммита его участники имели хорошую и откровенную дискуссию, сойдясь во мнении, что Украину нужно поставить в сильную позицию. Она сравнила эту страну со "стальным дикобразом".По ее словам, речь идет не только о военном снабжении, но обеспечении безопасности энергетического сектора и проч.Глава Еврокомиссии также отметила, что второй важной темой обсуждения стала необходимость милитаризации самого ЕС."Мы действительно должны сделать значительные шаг. Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского союза", - сказала она.Концовка ее комментария и вовсе прозвучала предельно алармистски: Европе "нужно готовиться к худшему".Коалиция желающихДалее делать заявления отправился премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Какой-то конкретики от него журналисты не услышали. Из относительно свежего - некая коалиция желающих, группа стран, которая готова "защитить соглашение на Украине и гарантировать мир"."Что касается коалиции, да,&nbsp;некоторые страны уже выразили свое согласие, свое желание стать частью этого плана, над которым мы работаем", - рассказал он.Судя по всему, речь идет об отправке военного контингента на Украину."Великобритания готова поддержать это военными на земле и самолетами в воздухе", - заявил Стармер.При этом по-прежнему не понятны контуры этой коалиции и какие-либо подробности о том, как и на каких условиях она может сформировать какие-то "миротворческие силы". Тот же Стармер признал, что не все союзные страны готовы отправлять своих военных на Украину.В отличие от многих своих коллег, британский премьер пытался прикрыть антитрамповский характер саммита. Он, в частности, много говорил о необходимости сотрудничества с США и важности их поддержки."Вместе с другими Европа должна проделать тяжелую работу. Но чтобы поддержать мир на нашем континенте, эти усилия должны иметь сильную поддержку США", - сказал он.Ограниченное перемириеКое-какие подробности очередных европейских инициатив по Украине в интервью Le Figaro озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.Так, перемирию, которое гипотетически могут согласовать в двустороннем режиме Москва и Вашингтон, Макрон не доверяет и предлагает разработанный со Стармером альтернативный вариант. Он предполагает объявление перемирия на месяц, но перемирие это необычное.Речь идет о том, что боевые действия на земле продолжаются, а огонь "в воздухе, на морях и по энергетической инфраструктуре" предлагается прекратить."В случае прекращения огня было бы очень трудно проверить, соблюдается ли оно вдоль линии фронта", - пояснил французский президент.Далее следует второй пункт плана - европейские миротворцы, но тоже с оговоркой: исключительно после установления мира."В ближайшие недели никаких европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, переговоров, которые займут несколько недель. Затем, когда мир будет подписан, начнётся развертывание", - заявил Макрон.По его словам, Европа хочет мира, но не "любой ценой, без гарантий".Зеленский в отставку не собираетсяПеред отлетом из Великобритании перед журналистами выступил Владимир Зеленский. Никаких извинений за хамское поведение в Овальном кабинете, на которых настаивает администрация Трампа, от него не последовало. Напротив, лидер киевского режима продолжил гнуть свою линию. На этот раз под раздачу попал американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее призвал его уйти в отставку."Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его [мнение] как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", - прокомментировал Зеленский.Далее он снова вернулся к теме своего возможного ухода с должности президента, причем сделал он это в крайне странных выражениях, заявив, что менять его "будет не просто". Но вариант все же есть: Зеленский готов уйти в обмен на членство Украины в Североатлантическом альянсе."Что касается того, чтобы уйти с должности - менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. То есть это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной. А я сказал, что я меняю на НАТО, значит я выполнил свою задачу… Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию", - заявил он.Зеленский рассказал, что в курсе мирного плана Макрона-Стармера, но не стал высказывать свое отношение к нему. В его ответах чувствовалось, что любые разговоры о мирном разрешении конфликта вызывают у него раздражение. По его словам, до мира на Украине еще "очень-очень далеко"."Никто ещё этого не начал", - отметил он.ИтогиЕвропейская "партия войны" провела смотр своих сил. Война эта будет вестись на два фронта - "горячая" против России и "холодная" против Трампа и его команды.Зеленский все четче демонстрирует свой отказ от мирных переговоров и намерение сидеть в президентском кресле как можно дольше. При этом в США усилились разговоры о необходимости смены главы правящего на Украине режима. В этих условиях Европа делает на Зеленского свою ставку как гаранта продолжения боевых действий против РФ и своеобразное орудие против Трампа.Несмотря на это, британский саммит показал, что Европе приходится импровизировать. Куда причалит их антироссийский и антитрамповский корабль они, похоже, и сами не знают. Эту атмосферу лучше всех передал премьер Польши Дональд Туск."У всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий. И это ощущение хаоса иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали при неприглядном зрелище в Вашингтоне - чего мы все предпочли бы избежать", - сказал он.В этих условиях европейский зонтик, под который от обрушившихся на него катаклизмов спрятался Зеленский, может и не спасти.*Включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму Росфинмониторинга
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, ес, нато, эммануэль макрон
Эксклюзив, Украина, Европа, Великобритания, Владимир Зеленский, Кир Стармер, ЕС, НАТО, Эммануэль Макрон

Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности

12:07 03.03.2025 (обновлено: 12:08 03.03.2025)
 
© Фото : Офіс Президента / Telegramсаммит в Лондоне 2 марта
саммит в Лондоне 2 марта - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Офіс Президента / Telegram
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В минувшее воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит лидеров ряда стран Европы при участии руководства ЕС и НАТО. Не обошлось и без Владимира Зеленского, который прибыл в столицу Великобритании после катастрофического визита в Вашингтон
В ожидании худшего
На слет в Британию под лозунгом "Обезопасим наше будущее" пригласили лидеров более десяти европейских государств. Вместе с высокопоставленными представителями НАТО и ЕС они должны были выработать общую линию действий в стремительно меняющихся реалиях, связанных в первую очередь с политикой новой американской администрации Дональда Трампа.
"В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с США. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине, который гарантирует их суверенитет и безопасность", - заявлял накануне мероприятия британский премьер Кир Стармер.
Как рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в ходе саммита его участники имели хорошую и откровенную дискуссию, сойдясь во мнении, что Украину нужно поставить в сильную позицию. Она сравнила эту страну со "стальным дикобразом".
"Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы она имела средства для укрепления и защиты себя. Это фактически превращение Украины в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками", - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, речь идет не только о военном снабжении, но обеспечении безопасности энергетического сектора и проч.
Глава Еврокомиссии также отметила, что второй важной темой обсуждения стала необходимость милитаризации самого ЕС.
"Мы действительно должны сделать значительные шаг. Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского союза", - сказала она.
Концовка ее комментария и вовсе прозвучала предельно алармистски: Европе "нужно готовиться к худшему".
Коалиция желающих
Далее делать заявления отправился премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Какой-то конкретики от него журналисты не услышали. Из относительно свежего - некая коалиция желающих, группа стран, которая готова "защитить соглашение на Украине и гарантировать мир".
"Что касается коалиции, да, некоторые страны уже выразили свое согласие, свое желание стать частью этого плана, над которым мы работаем", - рассказал он.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Судя по всему, речь идет об отправке военного контингента на Украину.
"Великобритания готова поддержать это военными на земле и самолетами в воздухе", - заявил Стармер.
При этом по-прежнему не понятны контуры этой коалиции и какие-либо подробности о том, как и на каких условиях она может сформировать какие-то "миротворческие силы". Тот же Стармер признал, что не все союзные страны готовы отправлять своих военных на Украину.
В отличие от многих своих коллег, британский премьер пытался прикрыть антитрамповский характер саммита. Он, в частности, много говорил о необходимости сотрудничества с США и важности их поддержки.
Стоянович
07:30
Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - СтояновичВ этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович
"Вместе с другими Европа должна проделать тяжелую работу. Но чтобы поддержать мир на нашем континенте, эти усилия должны иметь сильную поддержку США", - сказал он.
Ограниченное перемирие
Кое-какие подробности очередных европейских инициатив по Украине в интервью Le Figaro озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.
Так, перемирию, которое гипотетически могут согласовать в двустороннем режиме Москва и Вашингтон, Макрон не доверяет и предлагает разработанный со Стармером альтернативный вариант. Он предполагает объявление перемирия на месяц, но перемирие это необычное.
Речь идет о том, что боевые действия на земле продолжаются, а огонь "в воздухе, на морях и по энергетической инфраструктуре" предлагается прекратить.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
"В случае прекращения огня было бы очень трудно проверить, соблюдается ли оно вдоль линии фронта", - пояснил французский президент.
Далее следует второй пункт плана - европейские миротворцы, но тоже с оговоркой: исключительно после установления мира.
"В ближайшие недели никаких европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, переговоров, которые займут несколько недель. Затем, когда мир будет подписан, начнётся развертывание", - заявил Макрон.
По его словам, Европа хочет мира, но не "любой ценой, без гарантий".
Зеленский в отставку не собирается
Перед отлетом из Великобритании перед журналистами выступил Владимир Зеленский. Никаких извинений за хамское поведение в Овальном кабинете, на которых настаивает администрация Трампа, от него не последовало. Напротив, лидер киевского режима продолжил гнуть свою линию. На этот раз под раздачу попал американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее призвал его уйти в отставку.
"Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его [мнение] как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", - прокомментировал Зеленский.
Далее он снова вернулся к теме своего возможного ухода с должности президента, причем сделал он это в крайне странных выражениях, заявив, что менять его "будет не просто". Но вариант все же есть: Зеленский готов уйти в обмен на членство Украины в Североатлантическом альянсе.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
"Что касается того, чтобы уйти с должности - менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. То есть это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной. А я сказал, что я меняю на НАТО, значит я выполнил свою задачу… Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию", - заявил он.
Зеленский рассказал, что в курсе мирного плана Макрона-Стармера, но не стал высказывать свое отношение к нему. В его ответах чувствовалось, что любые разговоры о мирном разрешении конфликта вызывают у него раздражение. По его словам, до мира на Украине еще "очень-очень далеко".
"Никто ещё этого не начал", - отметил он.
Итоги
Европейская "партия войны" провела смотр своих сил. Война эта будет вестись на два фронта - "горячая" против России и "холодная" против Трампа и его команды.
Зеленский все четче демонстрирует свой отказ от мирных переговоров и намерение сидеть в президентском кресле как можно дольше. При этом в США усилились разговоры о необходимости смены главы правящего на Украине режима. В этих условиях Европа делает на Зеленского свою ставку как гаранта продолжения боевых действий против РФ и своеобразное орудие против Трампа.
Несмотря на это, британский саммит показал, что Европе приходится импровизировать. Куда причалит их антироссийский и антитрамповский корабль они, похоже, и сами не знают. Эту атмосферу лучше всех передал премьер Польши Дональд Туск.
"У всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий. И это ощущение хаоса иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали при неприглядном зрелище в Вашингтоне - чего мы все предпочли бы избежать", - сказал он.
В этих условиях европейский зонтик, под который от обрушившихся на него катаклизмов спрятался Зеленский, может и не спасти.
*Включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму Росфинмониторинга
 
ЭксклюзивУкраинаЕвропаВеликобританияВладимир ЗеленскийКир СтармерЕСНАТОЭммануэль Макрон
 
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