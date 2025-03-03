https://ukraina.ru/20250303/1061491843.html

Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности

Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности - 03.03.2025 Украина.ру

Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности

В минувшее воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит лидеров ряда стран Европы при участии руководства ЕС и НАТО. Не обошлось и без Владимира Зеленского, который прибыл в столицу Великобритании после катастрофического визита в Вашингтон

2025-03-03T12:07

2025-03-03T12:07

2025-03-03T12:08

эксклюзив

украина

европа

великобритания

владимир зеленский

кир стармер

ес

нато

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/02/1061478379_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_6cd11dfbc7c10c8b6a2c4063b5540db2.jpg

В ожидании худшегоНа слет в Британию под лозунгом "Обезопасим наше будущее" пригласили лидеров более десяти европейских государств. Вместе с высокопоставленными представителями НАТО и ЕС они должны были выработать общую линию действий в стремительно меняющихся реалиях, связанных в первую очередь с политикой новой американской администрации Дональда Трампа."В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с США. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине, который гарантирует их суверенитет и безопасность", - заявлял накануне мероприятия британский премьер Кир Стармер.Как рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в ходе саммита его участники имели хорошую и откровенную дискуссию, сойдясь во мнении, что Украину нужно поставить в сильную позицию. Она сравнила эту страну со "стальным дикобразом".По ее словам, речь идет не только о военном снабжении, но обеспечении безопасности энергетического сектора и проч.Глава Еврокомиссии также отметила, что второй важной темой обсуждения стала необходимость милитаризации самого ЕС."Мы действительно должны сделать значительные шаг. Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского союза", - сказала она.Концовка ее комментария и вовсе прозвучала предельно алармистски: Европе "нужно готовиться к худшему".Коалиция желающихДалее делать заявления отправился премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Какой-то конкретики от него журналисты не услышали. Из относительно свежего - некая коалиция желающих, группа стран, которая готова "защитить соглашение на Украине и гарантировать мир"."Что касается коалиции, да, некоторые страны уже выразили свое согласие, свое желание стать частью этого плана, над которым мы работаем", - рассказал он.Судя по всему, речь идет об отправке военного контингента на Украину."Великобритания готова поддержать это военными на земле и самолетами в воздухе", - заявил Стармер.При этом по-прежнему не понятны контуры этой коалиции и какие-либо подробности о том, как и на каких условиях она может сформировать какие-то "миротворческие силы". Тот же Стармер признал, что не все союзные страны готовы отправлять своих военных на Украину.В отличие от многих своих коллег, британский премьер пытался прикрыть антитрамповский характер саммита. Он, в частности, много говорил о необходимости сотрудничества с США и важности их поддержки."Вместе с другими Европа должна проделать тяжелую работу. Но чтобы поддержать мир на нашем континенте, эти усилия должны иметь сильную поддержку США", - сказал он.Ограниченное перемириеКое-какие подробности очередных европейских инициатив по Украине в интервью Le Figaro озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.Так, перемирию, которое гипотетически могут согласовать в двустороннем режиме Москва и Вашингтон, Макрон не доверяет и предлагает разработанный со Стармером альтернативный вариант. Он предполагает объявление перемирия на месяц, но перемирие это необычное.Речь идет о том, что боевые действия на земле продолжаются, а огонь "в воздухе, на морях и по энергетической инфраструктуре" предлагается прекратить."В случае прекращения огня было бы очень трудно проверить, соблюдается ли оно вдоль линии фронта", - пояснил французский президент.Далее следует второй пункт плана - европейские миротворцы, но тоже с оговоркой: исключительно после установления мира."В ближайшие недели никаких европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, переговоров, которые займут несколько недель. Затем, когда мир будет подписан, начнётся развертывание", - заявил Макрон.По его словам, Европа хочет мира, но не "любой ценой, без гарантий".Зеленский в отставку не собираетсяПеред отлетом из Великобритании перед журналистами выступил Владимир Зеленский. Никаких извинений за хамское поведение в Овальном кабинете, на которых настаивает администрация Трампа, от него не последовало. Напротив, лидер киевского режима продолжил гнуть свою линию. На этот раз под раздачу попал американский сенатор Линдси Грэм*, который ранее призвал его уйти в отставку."Я могу дать [Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его [мнение] как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", - прокомментировал Зеленский.Далее он снова вернулся к теме своего возможного ухода с должности президента, причем сделал он это в крайне странных выражениях, заявив, что менять его "будет не просто". Но вариант все же есть: Зеленский готов уйти в обмен на членство Украины в Североатлантическом альянсе."Что касается того, чтобы уйти с должности - менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. То есть это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной. А я сказал, что я меняю на НАТО, значит я выполнил свою задачу… Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию", - заявил он.Зеленский рассказал, что в курсе мирного плана Макрона-Стармера, но не стал высказывать свое отношение к нему. В его ответах чувствовалось, что любые разговоры о мирном разрешении конфликта вызывают у него раздражение. По его словам, до мира на Украине еще "очень-очень далеко"."Никто ещё этого не начал", - отметил он.ИтогиЕвропейская "партия войны" провела смотр своих сил. Война эта будет вестись на два фронта - "горячая" против России и "холодная" против Трампа и его команды.Зеленский все четче демонстрирует свой отказ от мирных переговоров и намерение сидеть в президентском кресле как можно дольше. При этом в США усилились разговоры о необходимости смены главы правящего на Украине режима. В этих условиях Европа делает на Зеленского свою ставку как гаранта продолжения боевых действий против РФ и своеобразное орудие против Трампа.Несмотря на это, британский саммит показал, что Европе приходится импровизировать. Куда причалит их антироссийский и антитрамповский корабль они, похоже, и сами не знают. Эту атмосферу лучше всех передал премьер Польши Дональд Туск."У всех нас возникает ощущение, что ни у кого нет плана действий. И это ощущение хаоса иногда вызывает эмоции, подобные тем, что мы наблюдали при неприглядном зрелище в Вашингтоне - чего мы все предпочли бы избежать", - сказал он.В этих условиях европейский зонтик, под который от обрушившихся на него катаклизмов спрятался Зеленский, может и не спасти.*Включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20250303/1061480989.html

украина

европа

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, европа, великобритания, владимир зеленский, кир стармер, ес, нато, эммануэль макрон