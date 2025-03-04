https://ukraina.ru/20250304/1061511120.html

Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья

Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья - 04.03.2025 Украина.ру

Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья

ВСУ по всей линии фронта по-прежнему обладают небольшим численным преимуществом над ВС РФ. У киевского режима есть излишек личного состава, который в любой момент можно бросить на новую авантюру, считает российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-03-04T07:00

2025-03-04T07:00

2025-03-04T07:00

интервью

россия

украина

белоруссия

дональд трамп

вооруженные силы украины

впк

минобороны

сво

курская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее один из высокопоставленных командиров белорусских коллаборационистов в рядах украинской армии заявил, что Белоруссия фактически превратилась в "оружейный цех Кремля". Он отметил, что знаменитый Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) работает в три смены и что руководство республики планирует вывести свою оборонку на производственный пик к 2028 году.- Александр Леонидович, за что еще, не выдавая военных секретов, можем похвалить друзей-сябров? А то как-то неправильно получается, когда наше телеграм-сообщество грезит об иранских беспилотниках и северокорейской артиллерии, а к тому, что уже и так делается для нужд СВО, относится как к должному.- По официальным данным, за три года СВО объем продаж белорусского ВПК в Россию оценивается в миллиард долларов. Много это или мало – не знаю. Во-первых, структура поставок засекречена. Во-вторых, все познается в сравнении. Литва, например, продала оружие Украине примерно на такую же сумму.Что касается МЗКТ, то он выпускает колесную базу для крупной российской ракетной техники. Если в России растет производство ракет, ей нужны шасси, чтобы эти ракеты возить. Ей нужны белорусские многоножки. Поэтому нечего удивляться, что завод выпускает больше машин и работает в три смены. Этому можно только порадоваться.В целом белорусская оборонка – это около 150 предприятий, которые занимаются выпуском военной продукции и продукции двойного назначения. 67 из них сертифицированы и входят в систему белорусского военпрома (официальные производители техники и вооружений).Предприятия "Тетраэдр", "Агат" и "БСТ" были построены еще в советское время. Они занимались производством оптики, высокоточной электроники и того, что сейчас принято называть РЭБом. Сейчас они работают в хорошем промышленном режиме, сборочные линии двигаются. Их продукция не только уходит в Россию. Она широко поставляется на экспорт в другие страны и пополняет арсеналы Республики Беларусь.При этом белорусский ВПК не является локомотивом белорусской экономики. В составе белорусского ВВП, который составляет около 70 миллиардов долларов, миллиард за три года – это немного. Но хорошо, что эта отрасль загружена. Там не только сохранились старые кадры. Туда приходят молодые специалисты, которые перенимают опыт своих предшественников и используют новые технологии. Пока она живо себя чувствует.- Если СВО затянется еще на пару лет, в какой степени белорусский ВПК может стать для нас подспорьем?- Особенность белорусского военпрома состоит в том, что он производит не конечную продукцию, а компоненты. Поэтому все будет зависеть от того, как будет работать российский конвейер войны.Повторюсь, Республика Беларусь в чистом виде вооружение не производит. Там не делают танки, пушки, самолеты и стрелковое оружие. Снарядов там тоже не делают. Производство патронов только начинается (пока оно касается в основном спортивных боеприпасов). А элементы многокомпонентных поставок, которые требуются для российского ВПК, будут производится в тех объемах, в которых их будет заказывать Москва.- Как вы сейчас оцениваете возможности Украины осуществить Брянско-Гомельскую авантюру, учитывая, что у противника сейчас происходит под Курском?- Все равно надо дождаться, чем закончится Курская авантюра.Дело в том, что ВСУ по всей линии фронта по-прежнему обладают численным преимуществом над ВС РФ примерно 6к5 ("полтора землекопа" на одного). То есть у киевского режима есть излишек личного состава, который при желании или от отчаяния можно бросить на Белорусское направление.Прямо сейчас я по-прежнему не вижу попыток организовать скопление крупных украинских группировок, которые с юга могут ударить на Беларусь.Да, белорусские коллаборационисты говорили, что у них планировался некий рейд на Малориту (Брестская область) с территории Волыни. Не могу сказать, чтобы этот рейд был материально обеспечен (это больше походило на пиар-выброс). С другой стороны, если этот план был, то кто-то под него рассчитывал вооружение, боеприпасы и людей.И эти планы в любой момент могут быть материально насыщены. Именно потому, что у Украины есть излишек личного состава.- При каких условиях это соотношение в "полтора землекопа" может измениться в нашу сторону?- Это зависит от того, какой с какой скоростью будет идти убыль личного состава Украины. Тем более, ее людские ресурсы еще не исчерпаны, потому что в ход еще не пошла мобилизация 18-25 летних. Тотальной мобилизации там еще нет. У них еще гуляют 700 тысяч человек, которые могут составить резерв для ВСУ. И России придется как-то реагировать, если вражеской армии будет резкий приток живой силы: или в виде мобилизации, или в виде увеличения выплат контрактникам.- По поводу Курской области мы с вами спорим относительно того, удастся ли нам там организовать котел для ВСУ. Как вы в связи с этим оцениваете нашу попытку отрезать противника от снабжения в Сумской области ударом на Юнаковку?- Для нас выход на территории Сумской области – это очень важный моральный успех ВС РФ.Что касается той части, где почти окружены украинские силы вторжения, то там осталось мало путей снабжения противника. Я у себя в телеграм-канале делал карту на эту тему. На момент, пока я ее готовил, у Украины было четыре-пять переходов, где мог проехать транспорт. Понятно, что пешком можно носить ящиков и бутылок с водой еще долго и много, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения. Но как только у них закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать.И каждый из этих сценариев несет для ВСУ большие потери.Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество.- Освобождение Малой Локни может поменять этот ваш прогноз?- Освобождение Малой Локни станет крупным шагом к уничтожению Курской группировки ВСУ, но не окончательным. Оно будет иметь важное символическое значение, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения. Там довольно долго держался русский гарнизон, когда несколько десятков человек противостояли крупным украинским силам.Я уже говорил, что как только мы выбиваем ВСУ даже из одноэтажной застройки сельского типа, где негде прятаться, у них резко начинает падать воля к сопротивлению.- Также поступают сообщения о нашем продвижении на участке между Работино и Великой Новоселкой. Минобороны подтвердило освобождение поселков с запоминающимися названиями Скудное и Бурлацкое, а военкоры теперь чертят стрелочки на карте в направлении Комара и Шевченко (того самого, где крупные запасы лития). Удастся ли нам в ходе этого наступления уничтожить крупные силы противника и освободить значительную территорию?- У нас там действительно есть успехи. Но поскольку у нас нет преимущества в живой силе, мы не можем развить эти успехи в виде прорывов на большую глубину. Так что мы продолжим оттеснять противника от населенных пунктов в Запорожскую степь. С каждым таким шагом обороноспособность ВСУ будет снижаться, и у нас будет больше успехов.- Вы несколько раз за время интервью сказали, что у нас нет преимущество в живой силе над противником. А что бы оно нам дало, если все боестолкновения в условиях СВО происходят на уровне "отделение-взвод-рота"?- Мы могли бы маневрировать личным составом вдоль фронта. А сейчас, если мы хотим усилить какой-то участок, нам приходится или присылать пополнение из глубины страны, или снимать их с более спокойных участков. А поскольку все это видно с беспилотников и спутников, наше движение будет обнаружено и позволит Украине на истончившейся линии фронта провести нечто вроде Курской авантюры.Образно говоря, если мы попробуем что-то устроить в Черниговской области, противник попытается отбить Курахово. Потеря Курахово была бы для нас болезненным ударом, потому что на его освобождение было затрачено много силТо есть небольшое преимущество Украины по личному составу не позволяет нам планировать эффектные операции.А на уровне "отделение-взвод-рота" борьба ведется примерно так. Раньше для удержания населенного пункта в нем должен был зарыться взвод (закапывал три БМП, расставлял снайперов и гранатометчиков), а сейчас этот же кусок земли могут удержать человек пять. Почему? Потому что на них наступают два-три человека.То же самое касается Украины. С их стороны в контратаки ходят максимум десять человек с какой-то "железякой".- Помимо отсутствия превосходства в личном составе, говорят, что нашему продвижению мешают проблемы с логистикой в период распутицы, когда мы месяц тратим на взятие населенного пункта, а еще месяц – на ее перестройку. Что нам нужно, чтобы найти способ побыстрее ее обезопасить?- Сейчас поменялась сама структура логистики. Сейчас не надо немедленно подавать колонны с боеприпасами на линию фронта, потому что там нет такого количества орудий. Вся логистика состоит в том, как обеспечить боеприпасами, водой и едой маленькие группы по два, три, пять человек, которые уже вклинились в оборону противника и сидят там по нескольку суток.Сейчас эта доставка сопряжена с огромным риском. Когда начнется пресловутое "земля оттает, грязь засохнет", начнут ездить мотоциклы и квадроциклы. Пока же это делается либо на плечах специальных солдат-носильщиков, которые, рискуя жизнью, по ночам, в снег и в туман (чтобы их не было видно) пытаются доставить снабжение на передовую, либо с помощью коптеров, у которых ограниченная нагрузка.Еще раз. Пять человек сидят на передовой и удерживают захваченную позицию. Им надо минимум полтора литра воды в день. Пять бутылок с водой не каждый коптер поднимет. Поэтому приходится организовывать воздушный мост из нескольких БПЛА.- А когда грязь засохнет, вы ожидаете нашей активизации?- Мы и так активны. На всех участках фронта мы ведем наступательные действия. Просто их массовость невелика. Когда мы слышим, что "армия России наступает под Белогоровкой или севернее Купянска", это означает, что продвигаются те же пять-десять человек на два-три километра фронта. Тем, кто сидит вдалеке, это вообще непонятно. А на земле продвижение идет метра за метром, пока в сводках Минобороны не появляется сообщение, что "за неделю ВС РФ освободили 120 квадратных километров". Такова мера успеха.Это не вина солдат или командования. Просто изменились подходы к военному искусству. Задача остается прежней (подавить, прорваться, окружить), но ресурсов на это нет. Точнее, как их решать с наличными ресурсами пока никто не додумался.Когда-нибудь, до этого додумаются. Просто сейчас все очень напуганы фактором БПЛА. На него удобно все списать: "Почему не наступаете? Там дроны. Почему не удержали позицию? У них же дроны". Конечно, беспилотники – это удобная штука, которая помогает и нам, и врагу. Но не надо на них все списывать.- Вы иронизируете над фактором БПЛА. При этом у себя в телеграм-канале писали, что нельзя недооценивать украинскую затею с "линейкой дронов", которые могут создать "зону смерти" на 15 километров?- Про "зону смерти" я не говорил.Украина планирует создать зону сплошного контроля, где любое движение малых тактических групп будет легко обнаруживаемо. Это не значит, что как только они пройдут 500 метров по этой "зоне смерти", то сразу будут убиты. Просто за ними начнется охота. Другое дело, что наши бойцы умеют выживать в таких условиях. Мы их для этого тренируем.Тем не менее, это создаст определенные сложности для наступающей стороны. Если мы знаем, что где-то собрались 15-20 человек, мы понимаем, что именно там противник пойдет на прорыв. Это известно всем: от командира отделения до начальника Генштаба. Вопрос в том, есть ли у нас ресурсы, чтобы помешать этому прорыву.Другое дело, что в Газе у Израиля уже была сплошная зона контроля. Он контролировал этот периметр Газы и воздушными средствами, и оптикой, и колокольчики они вешали, чтобы услышать, как кто-то ночью ползет. Там чуть ли не тушканчик попрыгал, а весь ЦАХАЛ уже на ушах стоит. Но она не сработала, когда "хамасовцы" пошли на прорыв.То есть сам этот украинский проект с 15-километровой зоной – хороший. Нам этим тоже надо заниматься. А вот насколько он реализуем – зависит от количества и качества дронов, а также от количества и качества операторов.- Еще по поводу ФАБов есть оценки, что мы их стали меньше применять в том числе из-за работы вражеской РЭБ, когда упала их точность попадания. Это серьезная проблема? Или она надуманная?- Конечно, проблема есть. Украина должна была до этого додуматься. Если наши корректируемые авиабомбы доставляли противнику столько проблем, он должен был искать способ от них защититься. Но дело не только в этом. А еще и в том, что постепенно исчезают объекты, которые надо бомбить.Возьмем тот же Красноармейск (Покровск). Там еще достаточно украинских сил, которые окопались в жилой застройке. Без ФАБов мы их оттуда не выкурим. А если война переходит на территорию, где от хутора к хутору на три хаты – 15 километров, то ФАБы по ним работать не будут.Повторюсь, по Часов Яру и Славянско-Краматорской агломерации ФАБами работать надо. А в полях надо работать тем, что у нас есть из наличных средств: артиллерия или БПЛА. Надо будет сломать что-то серьезное – бомбы прилетят.- Сейчас весь вал новостей по поводу переговорного процесса вокруг Украины сводится к одному: "Изменилось все, но не изменилось ничего". Что должно произойти, чтобы мы ушли от этого восприятия?- Уже извините за банальность, но "не читайте до обеда советских газет". Потому что тут работает эффект, который мы перебить не можем.Трамп – это шоумен с 40-летним стажем. У него мощность информационного потока гораздо больше, чем у нас. Образно говоря, Трамп – это взорванная плотина Каховской ГЭС. Он дорвался до власти и у него это хлынуло сплошным потоком. А мы – Северо-Крымский канал. У нас идет регулируемый ручей информации в канале со шлюзами. Поэтому мы не можем быстро реагировать на каждое его заявление или запись в соцсетях.И потом, российское руководство привыкло общаться в серьезной манере. Телефонный разговор – понятно. Встреча дипломатов – понятно. Обмен документами – тоже понятно. А как реагировать на твит Трампа? Лайк ему поставить, нажать на "палец вниз" или жесткий комментарий написать? (смеется).Более того, интерес к миру в России не меньше, чем в Америке. А если интерес к миру присутствует, наши СМИ будут давать аудитории материалы на эту тему.Наверное, тут должно быть решение сверху, чтобы отрегулировать способы реакции на разные инициативы Трампа. Надо принимать их во внимание, но делать их главным гвоздем программы для своей собственной аудитории не надо. Кто-то должен прийти и сказать, как это уже было не раз: "Он несет пургу. Не надо его слушать. Сворачивайте этот балаган, продолжайте освещать СВО".Также о взаимосвязи переговрного процесса и хода СВО - в интервью Сергея Полетаева: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции

https://ukraina.ru/20241213/1059642677.html

https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, белоруссия, дональд трамп, вооруженные силы украины, впк, минобороны, сво, курская область, дроны, авиабомбы