Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом - 04.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250304/1061528100.html
Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом
Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом - 04.03.2025 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом
Украинство заразно, а мир пока что не готов к большим компромиссам, считает известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. О скандале в Белом доме, влиянии Зеленского на Европу и роли Британии в конфликте с Россией, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2025-03-04T16:20
2025-03-04T16:36
интервью
европа
украина
британия
дональд трамп
владимир зеленский
черчилль
ес
украина.ру
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_71:27:823:450_1920x0_80_0_0_9b19bc7ead85391110edf917925096f1.jpg.webp
В минувшее воскресенье, 2 марта, прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.Ранее, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку.— Дмитрий Игнатьевич, у вас вышел материал "Испанский связной: "Раскол пошёл". В нём вы говорите о распаде политических систем внутри Европы. При этом вы обращаете внимание на социально-психологический разлом и политическо-идеологический раздрай Запада. Как при всём этом раскладе у Европы хватает сил устраивать дискуссию с Трампом, организовывать саммит "партии войны" в Лондоне и поддерживать Зеленского?— Я бы немножко переформатировал вопрос. Я бы его сформулировал примерно так: хватит ли у сил у Европы совместно с совсем небольшой Украиной и довольно большим пролиберальным лобби в Штатах вести жёсткий диалог, тем более оппонировать тем консервативным силам, которые сегодня олицетворяет Трамп и его команда.Если перевести диалог и разговор в такую плоскость, тогда вскрываются многие вещи, которые замыленный глаз не выхватывает среди гущи информации, которую мы получаем.Пока я был в Москве в командировке, я несколько дней неотрывно смотрел телевизор. У меня такое впечатление, что в мире не происходило и не будет происходить никаких тем, кроме как скандал в Белом доме при встрече американского лидера с представителем Украины.В связи с этим мне вспомнился случай из времен, когда Прибалтика была уютной для нас территорией. Мой приятель там проводил конференции и как спонсор имел право на завершающее слово. Он всегда начинал стереотипно: "Сказали все, но не всё".Когда я последние три дня смотрел московские эфиры по поводу событий в Овальном кабинете, в котором мне, кстати, приходилось бывать неоднократно, у меня возникло желание повторить сакральную фразу: "Сказали все, но не всё".На мой взгляд происходит следующее. В мире идет и психологическое, и идеологическое консолидирование сил, которые сами себя называют патриотами, консерваторами.Когда Орбан под Мадридом проводил полутайную встречу, которую я описывал в своем материале, там фактически создали объединение под названием "Патриоты за Европу", и сделали кальку трамповского лозунга, проклассифицировав на европейский манер: "Сделаем Европу великой". Часть Европы уже ушла в этот психологический и идеологический нарратив, они сами себя называют "патриоты".В Америке чаще используют скромное название "консерваторы" или "традиционалисты". И они тоже существуют за счёт создания структурированной организации и особых отношений.Получается есть два трека, как сейчас модно говорить. Первый — это трамповская команда и его симпатики в Европе. Ее наиболее яркий представитель — это Орбан.Соответственно, возник запрос у оппонентов этой команды на поиск человека, который мог бы бросить вызов "патриотам", "консерваторам", "традиционалистам". А оказалось, что в Европе нет людей достойного уровня.К консерваторам я отношу слово "пассионарии", а к либералам и турболибералам — термины "беспредельщики" или "хайписты". Так вот они [европейцы] искали человека с таким уровнем адреналина, чтобы его можно было вытолкнуть на ринг для рестлинга с консерваторами.И кроме некой персоны Зеленского ("отмороженной" с их точки зрения, беспредельной, не учитывающей ни внешние дресс-коды, ни дипломатические правила, ни политические понятия) не нашли никого. А лидера киевского режима даже "господином" не назовёшь.Поэтому раскол, с которого мы начали разговор, происходит не только на уровне психологии, но и на уровне идеологем и личности.Когда я смотрел диалог в Белом доме, то думал, насколько далеко он [Зеленский] может зайти в своём беспредельничании. Мне хотелось поддержать большого рыжего человека, который не понимает, что его мелкий оппонент может вскочить и просто ударить его. И что делать тогда?Тогда половина штатов и значительная часть Европы начнет аплодировать и говорить "наш-то победил", не понимая, что после минимального физического контакта их континент и страны, которые выступают бультерьерами, будут просто размазаны в пыль.Но визуально ситуация в Овальном кабинете выглядела, как "наш пострел набил морду ихнему шерифу". Поэтому нынешнюю ситуацию я трактую как психологический, идеологический, мировоззренческий, личностный раскол.То есть, если говорить о Западе, там выкристаллизовались два потенциальных лидера. Первый — легитимный, большой, рыжий, с полным основанием называющий себя "шерифом", "доном". Это "большой рыжий босс" [Трамп]. Второй — шустрый, но беспредельный по готовности нарушить любые правила, любые законы. Это "квартальный беспредельщик" [Зеленский]. Он вырос из квартальной ситуации. Мы, наверное, немножко недооцениваем его жизненный опыт и бойцовские качества. Я бывал на окраинах Кривого рога и других городов и знаю, когда он был школьником, любой поход из школы домой был приключением, из которого не каждый мог выйти не помятым, не избитым, с мобильным телефоном и с часами.А если даже мелкие персонажи выживали в такой среде, значит, они проявляли некий зашкаливающий уровень дерзости, хамства, умения, как тогда говорили, отгавкаться, вести себя правильно на "стрелке" с соседним кварталом.Поэтому европейцы сейчас сделали ставку на беспредел квартального уровня, которому противостоит дальновидность, эдакое шерифство континентального мегауровня.Дон Корлеоне неоднократно вспоминал одну историю. В место, где жили доны, селились разного рода беспредельщики, начинали насиловать девочек, отнимать карманные деньги у мальчиков. Но люди жаловались донам, и последние зачищали территорию, становилась опять тишь, гладь, благодать.Мне бы хотелось, чтобы эта благодать была на уровне соблюдения законов, но поскольку мир вошёл в ситуацию турбулентности, западный мир будет местом борьбы донов с уличными беспредельщиками.Думаю, ближайшие недели, месяцы мы будем наблюдать, кто победит. Квартал или континент? Уличный беспредельщик или шериф? Это будет захватывающее зрелище.— Какова роль Британии в эскалации международной ситуации, в том числе вокруг украинского вопроса?— Есть знаменитая фраза, которую приписывают Сталину по отношению к одному из Пап Римских. Когда ему доложили, что Папа недоволен, он спросил: "А сколько у этого Папы дивизий"? И вопрос перестал нуждаться в ответе.Поэтому, когда зашла речь о Британии, незримо возник вопрос: "А сколько дивизий у Британии"? Оказалось, что ее совокупные вооружённые силы сегодня не дотягивают до 70 тысяч человек. Это по разным меркам, военным или гражданским, 3-4 дивизии! По сути ничто, если произойдет большое, тем более континентальное, противостояние.Поэтому Британия сегодня — это скромные ресурсы. Поскольку мы заговорили с вами, используя аналогии с улицей, с кварталами, используя жаргонизмы, Британия — это страна понтов. А что такое "понт"? Это попытка показаться богаче, сильнее, влиятельнее, могущественнее, чем есть на самом деле.Британия сегодня "беспонтова", извините ещё раз за этот термин. Это страна, у которой практически нет золотого ресурса, там не сосредотачиваются высокие технологии.Представьте, когда едете в метро в Москве, вы можете пользоваться Интернетом. В британской подземке, к сожалению, это недостижимо. Или — в московской гостинице вам всегда обеспечат доступ в Сеть. В британском отеле вам придется куда-то идти и проплачивать каждый час Интернета.Поэтому, когда мы [в России] посыпаем голову пеплом и говорим, что мы ещё не сильные, не могущественные, не технологичные — мы не понимаем, что в Британии даже руки помыть нормально нельзя под краном. Там необходимо сначала заткнуть умывальник, налить в него воды по крану, который присоединён почти к стенке умывальника, поэтому руки не подставишь. И потом из этого, не всегда чистого, устройства ополаскивать лицо и руки.Мы даже не понимаем, насколько опередили по чистоплотности, по технологичности, по комфорту, по уюту жизни некоторые в прошлом могущественные империи. А британцы до сих пор делают вид, что они эдакая могучая нация, и разведка у них тайная-тайная, всезнающая-всезнающая, и всех-то они умеют стравливать, создавать подковёрные стратегии…Я считаю, что и Черчилль был тоже большим "понтовиком". Много лет назад я гостил в комнате, в которой, по рассказам, Черчилль встречался с одной изумительно красивой актрисой. Так вот там невозможно было спать, поскольку даже спустя много лет комната была пропитана вонючим дымом сигар и запахом любимого Черчиллем армянского коньяка.Не думаю, что человек, который в день выпивал 3-4 бутылки коньяка и выкуривал полкоробки сигар, мог создавать какой-то сумасшедший креатив для построения великих имперских смыслов, вокруг которых можно было объединять религии и микшировать мировоззрения разных племён и народов. Это маловероятно.Поэтому роль Британии преувеличена в разы, а может быть и на порядки. Почти ничего они уже не могут сделать! Но пока многие люди, страны, народы ведутся на их якобы могущество.Нет уже могущества! Могущество умерло вместе с Британской империей!— Могущество Британской империи умерло. А Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи, заявил Макрон. На саммите лидеры также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности. Опять же, о какой европейской безопасности можно говорить в нынешних условиях? Как вы считаете, с нашей стороны должны идти параллельно какие-то мероприятия или реакция на это событие?— Я бы несколько планов здесь выделил. У меня много лет в сетях гулял псевдоним "Дервиш", а дервиш мыслит картинками. Поэтому для меня важны бытовые, внешние мелочи, которые не всегда видит глаз эксперта.Не знаю, обратили ли вы внимание на стилистику встречи,которая проходила в Англии? Люди собрались в колледже, с которым до сих пор судятся за то, что не оплатили воду, блокноты, ручки гелевые, которые были на мероприятии.Я не верю, что люди, которые не могут заплатить за воду, создадут какую-то стратегию, которая весь мир как бык овцу покроет своими сильными смыслами и нарративами. Такого не бывает.Можно предположить, что эти люди в дауншифтинг, в нищих специально играют. Но...Обратите внимание, Трамп хотел, чтобы те, кто приходит в Овальный кабинет, выглядели даже по дресс-коду достойно. Я думаю, что после последней выволочки [Зеленского] вряд ли найдётся человек, лидер страны, который войдёт в этот кабинет в пижаме.Мы, кстати, с вами писали, что великий Илон Маск, почти триллионер, будет иметь проблемы, если будет приходить в Овальный кабинет в бейсболке и футболке. Но, может быть, он изучает наши с вами интервью — сейчас он входит в Овальный кабинет только в галстучке и в белоснежной рубашечке. Наверное, читает издание Украина.ру!Так вот, я обратил внимание на встречу в Англии, где переводчики были одеты не как джентльмены из Лондона, а как гость из несчастной страны [Украины] — они были почти в такой же пижаме! Я боюсь, что в плохом смысле "украинство" заразно — даже в виде дресс-кода!Представьте, не Европа облагораживает внешний вид гостей из Украины, а гость из Украины заставляет приспосабливаться великих партнёров (как они считают) из Европы. Пока это происходит на уровне переводчиков, а там, глядишь, премьер Канады приедет в пижаме на встречу, или лидер ранее сверхэлегантной Франции появится на саммите в футболке, одетой под пиджак без галстука. У них [в Европе] процесс пошёл в этом направлении...Американцев хвалю: они блюдут и бдят свои смыслы на уровне дресс-кода — а это не мало.Я очень люблю слово "смыслы". Возвращаюсь к встрече в Белом доме, ведь почему произошло то столкновение и непонимание? А потому что собрались два лидера. У одного в голове смыслы континентальные: "Сделаем страну великой". А как он видит это величие? Он пытается стилистику своей родной страны, Соединённых Штатов, натянуть на континент, оперирует континентальными смыслами.А второй — небольшой человечек в пижаме, который смыслы квартала натянул на свою страну. Украина мыслит психологически, идеологически, не на уровне страны, а на уровне квартала.Не хочу обижать ее какими-то некрасивыми названиями, но, скажем, эти "несчастные территории" пропитаны не смыслом государственного уровня, а смыслом квартала. Неважно, 95-го или 105-го, но квартала.Так вот лидер, который оперирует смыслами континентальными, всегда выиграет у оппонента, который оперирует смыслами квартальными.Кстати, в значительной части этого европейского крыла и части американского — за что у них такая инстинктивная ненависть к нашему лидеру? Потому что он вышел из структур. Даже в названии бывшей его организации было слово "государственный" [КГБ — Комитет государственной безопасности].В этой структуре молодых людей на уровне уже первого курса "вышки" учили, что государственные интересы в любом случае должны превалировать над личными, групповыми, семейными — как бы это не было больно.А люди с уличной, квартальной психологией мыслят в противоположном нарративе. Они считают, что личные выгоды (групповые, квартальные) должны превалировать над государственными интересами. Поэтому с людьми последнего типажа никогда не договорятся ни с нашей, ни даже с американской стороны.— И всё-таки, чего нам можно ожидать от встречи Евросоюза 6 марта?— Я бы попросил своих коллег-аналитиков из Украина.ру пока не отвлекаться на дробные новости и сенсации.Сейчас мир не готов к большим компромиссам. Мир настолько разъединился психологически, идеологически, мировоззренчески, что я не представляю, какой путь нужно пройти с одной и с другой стороны, чтобы встретиться.При этом во мне говорит и образование, и воспитание. Я не торопился бы с какими-то подвижками и компромиссами, поскольку считаю, что наши нарративы (где человек страна, группа, элита живут поистине великими смыслами) можно сжать до трёх слов: вера, надежда, любовь. Или до двух слов: спаси и сохрани.Это величайшие смыслы. Они были легитимизированы на уровне канонических религий: и православной, и мусульманской, и иудейской. Но они уже стали инстинктами людей, которые живут на громадной территории.Это русский мир, который иногда называют "русская цивилизация", хотя это включает бесконечное количество бывших племён, народностей, и так далее. Вся эта территория — это территория подчинённости дробных смыслов великому смыслу.С другой стороны, есть территория, где личные, индивидуальные, эгоистичные смыслы должны побеждать высокие государственные, религиозные, и даже космические смыслы.Поэтому я бы с нашей стороны сильно не стремился к подвижкам. А вот их стороне, уверен, придётся довольно сильно продвинуться. Сейчас мы находимся на разных сторонах полюсов. Это всё равно, что кричать двум группам людей с Южного и Северного полюсов: "Ау! Давайте договариваться! Где мы встречаемся?".Поэтому пока мы друг друга в ближайшее время не услышим: ни в марте, ни в апреле. Дай Бог, чтобы в этом году мы вышли на какие-то более-менее внятные расстояния друг к другу, а далее уже будем согласовывать наши взгляды, позиции, и так далее.По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Об этом в интервью Дениса Рудометова с экспертом Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20250227/1061410922.html
европа
украина
британия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_136:0:771:476_1920x0_80_0_0_818dd4d227ffe16e0f197b86f5ff47ee.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, европа, украина, британия, дональд трамп, владимир зеленский, черчилль, ес, украина.ру, запад
Интервью, Европа, Украина, Британия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Черчилль, ЕС, Украина.ру, Запад

Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом

16:20 04.03.2025 (обновлено: 16:36 04.03.2025)
 
Дмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинство заразно, а мир пока что не готов к большим компромиссам, считает известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. О скандале в Белом доме, влиянии Зеленского на Европу и роли Британии в конфликте с Россией, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В минувшее воскресенье, 2 марта, прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
Ранее, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку.
— Дмитрий Игнатьевич, у вас вышел материал "Испанский связной: "Раскол пошёл". В нём вы говорите о распаде политических систем внутри Европы. При этом вы обращаете внимание на социально-психологический разлом и политическо-идеологический раздрай Запада. Как при всём этом раскладе у Европы хватает сил устраивать дискуссию с Трампом, организовывать саммит "партии войны" в Лондоне и поддерживать Зеленского?
— Я бы немножко переформатировал вопрос. Я бы его сформулировал примерно так: хватит ли у сил у Европы совместно с совсем небольшой Украиной и довольно большим пролиберальным лобби в Штатах вести жёсткий диалог, тем более оппонировать тем консервативным силам, которые сегодня олицетворяет Трамп и его команда.
Если перевести диалог и разговор в такую плоскость, тогда вскрываются многие вещи, которые замыленный глаз не выхватывает среди гущи информации, которую мы получаем.
Пока я был в Москве в командировке, я несколько дней неотрывно смотрел телевизор. У меня такое впечатление, что в мире не происходило и не будет происходить никаких тем, кроме как скандал в Белом доме при встрече американского лидера с представителем Украины.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
В связи с этим мне вспомнился случай из времен, когда Прибалтика была уютной для нас территорией. Мой приятель там проводил конференции и как спонсор имел право на завершающее слово. Он всегда начинал стереотипно: "Сказали все, но не всё".
Когда я последние три дня смотрел московские эфиры по поводу событий в Овальном кабинете, в котором мне, кстати, приходилось бывать неоднократно, у меня возникло желание повторить сакральную фразу: "Сказали все, но не всё".
На мой взгляд происходит следующее. В мире идет и психологическое, и идеологическое консолидирование сил, которые сами себя называют патриотами, консерваторами.
Когда Орбан под Мадридом проводил полутайную встречу, которую я описывал в своем материале, там фактически создали объединение под названием "Патриоты за Европу", и сделали кальку трамповского лозунга, проклассифицировав на европейский манер: "Сделаем Европу великой". Часть Европы уже ушла в этот психологический и идеологический нарратив, они сами себя называют "патриоты".
В Америке чаще используют скромное название "консерваторы" или "традиционалисты". И они тоже существуют за счёт создания структурированной организации и особых отношений.
Получается есть два трека, как сейчас модно говорить. Первый — это трамповская команда и его симпатики в Европе. Ее наиболее яркий представитель — это Орбан.
Соответственно, возник запрос у оппонентов этой команды на поиск человека, который мог бы бросить вызов "патриотам", "консерваторам", "традиционалистам". А оказалось, что в Европе нет людей достойного уровня.
К консерваторам я отношу слово "пассионарии", а к либералам и турболибералам — термины "беспредельщики" или "хайписты". Так вот они [европейцы] искали человека с таким уровнем адреналина, чтобы его можно было вытолкнуть на ринг для рестлинга с консерваторами.
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
И кроме некой персоны Зеленского ("отмороженной" с их точки зрения, беспредельной, не учитывающей ни внешние дресс-коды, ни дипломатические правила, ни политические понятия) не нашли никого. А лидера киевского режима даже "господином" не назовёшь.
Поэтому раскол, с которого мы начали разговор, происходит не только на уровне психологии, но и на уровне идеологем и личности.
Когда я смотрел диалог в Белом доме, то думал, насколько далеко он [Зеленский] может зайти в своём беспредельничании. Мне хотелось поддержать большого рыжего человека, который не понимает, что его мелкий оппонент может вскочить и просто ударить его. И что делать тогда?
Тогда половина штатов и значительная часть Европы начнет аплодировать и говорить "наш-то победил", не понимая, что после минимального физического контакта их континент и страны, которые выступают бультерьерами, будут просто размазаны в пыль.
Но визуально ситуация в Овальном кабинете выглядела, как "наш пострел набил морду ихнему шерифу". Поэтому нынешнюю ситуацию я трактую как психологический, идеологический, мировоззренческий, личностный раскол.
То есть, если говорить о Западе, там выкристаллизовались два потенциальных лидера. Первый — легитимный, большой, рыжий, с полным основанием называющий себя "шерифом", "доном". Это "большой рыжий босс" [Трамп].
© Public domain
© Public domain
Второй — шустрый, но беспредельный по готовности нарушить любые правила, любые законы. Это "квартальный беспредельщик" [Зеленский].
Он вырос из квартальной ситуации. Мы, наверное, немножко недооцениваем его жизненный опыт и бойцовские качества. Я бывал на окраинах Кривого рога и других городов и знаю, когда он был школьником, любой поход из школы домой был приключением, из которого не каждый мог выйти не помятым, не избитым, с мобильным телефоном и с часами.
А если даже мелкие персонажи выживали в такой среде, значит, они проявляли некий зашкаливающий уровень дерзости, хамства, умения, как тогда говорили, отгавкаться, вести себя правильно на "стрелке" с соседним кварталом.
Поэтому европейцы сейчас сделали ставку на беспредел квартального уровня, которому противостоит дальновидность, эдакое шерифство континентального мегауровня.
Дон Корлеоне неоднократно вспоминал одну историю. В место, где жили доны, селились разного рода беспредельщики, начинали насиловать девочек, отнимать карманные деньги у мальчиков. Но люди жаловались донам, и последние зачищали территорию, становилась опять тишь, гладь, благодать.
Мне бы хотелось, чтобы эта благодать была на уровне соблюдения законов, но поскольку мир вошёл в ситуацию турбулентности, западный мир будет местом борьбы донов с уличными беспредельщиками.
Думаю, ближайшие недели, месяцы мы будем наблюдать, кто победит. Квартал или континент? Уличный беспредельщик или шериф? Это будет захватывающее зрелище.
— Какова роль Британии в эскалации международной ситуации, в том числе вокруг украинского вопроса?
— Есть знаменитая фраза, которую приписывают Сталину по отношению к одному из Пап Римских. Когда ему доложили, что Папа недоволен, он спросил: "А сколько у этого Папы дивизий"? И вопрос перестал нуждаться в ответе.
- РИА Новости, 1920, 27.02.2025
27 февраля, 16:36
Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к РоссииОбычно о наличии или отсутствии территориальных споров между государствами судят по формальному признаку - границе. Однако в случае с Россией и Великобританией такой подход не работает. Об этом на брифинге для СМИ в четверг, 27 февраля, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос издания Украина.ру
Поэтому, когда зашла речь о Британии, незримо возник вопрос: "А сколько дивизий у Британии"? Оказалось, что ее совокупные вооружённые силы сегодня не дотягивают до 70 тысяч человек. Это по разным меркам, военным или гражданским, 3-4 дивизии! По сути ничто, если произойдет большое, тем более континентальное, противостояние.
Поэтому Британия сегодня — это скромные ресурсы. Поскольку мы заговорили с вами, используя аналогии с улицей, с кварталами, используя жаргонизмы, Британия — это страна понтов. А что такое "понт"? Это попытка показаться богаче, сильнее, влиятельнее, могущественнее, чем есть на самом деле.
Британия сегодня "беспонтова", извините ещё раз за этот термин. Это страна, у которой практически нет золотого ресурса, там не сосредотачиваются высокие технологии.
Представьте, когда едете в метро в Москве, вы можете пользоваться Интернетом. В британской подземке, к сожалению, это недостижимо. Или — в московской гостинице вам всегда обеспечат доступ в Сеть. В британском отеле вам придется куда-то идти и проплачивать каждый час Интернета.
Поэтому, когда мы [в России] посыпаем голову пеплом и говорим, что мы ещё не сильные, не могущественные, не технологичные — мы не понимаем, что в Британии даже руки помыть нормально нельзя под краном. Там необходимо сначала заткнуть умывальник, налить в него воды по крану, который присоединён почти к стенке умывальника, поэтому руки не подставишь. И потом из этого, не всегда чистого, устройства ополаскивать лицо и руки.
Мы даже не понимаем, насколько опередили по чистоплотности, по технологичности, по комфорту, по уюту жизни некоторые в прошлом могущественные империи. А британцы до сих пор делают вид, что они эдакая могучая нация, и разведка у них тайная-тайная, всезнающая-всезнающая, и всех-то они умеют стравливать, создавать подковёрные стратегии…
Я считаю, что и Черчилль был тоже большим "понтовиком". Много лет назад я гостил в комнате, в которой, по рассказам, Черчилль встречался с одной изумительно красивой актрисой. Так вот там невозможно было спать, поскольку даже спустя много лет комната была пропитана вонючим дымом сигар и запахом любимого Черчиллем армянского коньяка.
© Public domainФултонская речь Черчилль
Фултонская речь Черчилль
© Public domain
Фултонская речь Черчилль
Не думаю, что человек, который в день выпивал 3-4 бутылки коньяка и выкуривал полкоробки сигар, мог создавать какой-то сумасшедший креатив для построения великих имперских смыслов, вокруг которых можно было объединять религии и микшировать мировоззрения разных племён и народов. Это маловероятно.
Поэтому роль Британии преувеличена в разы, а может быть и на порядки. Почти ничего они уже не могут сделать! Но пока многие люди, страны, народы ведутся на их якобы могущество.
Нет уже могущества! Могущество умерло вместе с Британской империей!
— Могущество Британской империи умерло. А Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи, заявил Макрон. На саммите лидеры также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности. Опять же, о какой европейской безопасности можно говорить в нынешних условиях? Как вы считаете, с нашей стороны должны идти параллельно какие-то мероприятия или реакция на это событие?
— Я бы несколько планов здесь выделил. У меня много лет в сетях гулял псевдоним "Дервиш", а дервиш мыслит картинками. Поэтому для меня важны бытовые, внешние мелочи, которые не всегда видит глаз эксперта.
Не знаю, обратили ли вы внимание на стилистику встречи,которая проходила в Англии? Люди собрались в колледже, с которым до сих пор судятся за то, что не оплатили воду, блокноты, ручки гелевые, которые были на мероприятии.
Я не верю, что люди, которые не могут заплатить за воду, создадут какую-то стратегию, которая весь мир как бык овцу покроет своими сильными смыслами и нарративами. Такого не бывает.
Можно предположить, что эти люди в дауншифтинг, в нищих специально играют. Но...
Обратите внимание, Трамп хотел, чтобы те, кто приходит в Овальный кабинет, выглядели даже по дресс-коду достойно. Я думаю, что после последней выволочки [Зеленского] вряд ли найдётся человек, лидер страны, который войдёт в этот кабинет в пижаме.
Мы, кстати, с вами писали, что великий Илон Маск, почти триллионер, будет иметь проблемы, если будет приходить в Овальный кабинет в бейсболке и футболке. Но, может быть, он изучает наши с вами интервью — сейчас он входит в Овальный кабинет только в галстучке и в белоснежной рубашечке. Наверное, читает издание Украина.ру!
Так вот, я обратил внимание на встречу в Англии, где переводчики были одеты не как джентльмены из Лондона, а как гость из несчастной страны [Украины] — они были почти в такой же пижаме! Я боюсь, что в плохом смысле "украинство" заразно — даже в виде дресс-кода!
Представьте, не Европа облагораживает внешний вид гостей из Украины, а гость из Украины заставляет приспосабливаться великих партнёров (как они считают) из Европы. Пока это происходит на уровне переводчиков, а там, глядишь, премьер Канады приедет в пижаме на встречу, или лидер ранее сверхэлегантной Франции появится на саммите в футболке, одетой под пиджак без галстука. У них [в Европе] процесс пошёл в этом направлении...
Американцев хвалю: они блюдут и бдят свои смыслы на уровне дресс-кода — а это не мало.
Трамп, Зеленский и Ермак
Трамп, Зеленский и Ермак
Трамп, Зеленский и Ермак
Я очень люблю слово "смыслы". Возвращаюсь к встрече в Белом доме, ведь почему произошло то столкновение и непонимание? А потому что собрались два лидера. У одного в голове смыслы континентальные: "Сделаем страну великой". А как он видит это величие? Он пытается стилистику своей родной страны, Соединённых Штатов, натянуть на континент, оперирует континентальными смыслами.
А второй — небольшой человечек в пижаме, который смыслы квартала натянул на свою страну. Украина мыслит психологически, идеологически, не на уровне страны, а на уровне квартала.
Не хочу обижать ее какими-то некрасивыми названиями, но, скажем, эти "несчастные территории" пропитаны не смыслом государственного уровня, а смыслом квартала. Неважно, 95-го или 105-го, но квартала.
Так вот лидер, который оперирует смыслами континентальными, всегда выиграет у оппонента, который оперирует смыслами квартальными.
Кстати, в значительной части этого европейского крыла и части американского — за что у них такая инстинктивная ненависть к нашему лидеру? Потому что он вышел из структур. Даже в названии бывшей его организации было слово "государственный" [КГБ — Комитет государственной безопасности].
В этой структуре молодых людей на уровне уже первого курса "вышки" учили, что государственные интересы в любом случае должны превалировать над личными, групповыми, семейными — как бы это не было больно.
А люди с уличной, квартальной психологией мыслят в противоположном нарративе. Они считают, что личные выгоды (групповые, квартальные) должны превалировать над государственными интересами. Поэтому с людьми последнего типажа никогда не договорятся ни с нашей, ни даже с американской стороны.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европарламент
— И всё-таки, чего нам можно ожидать от встречи Евросоюза 6 марта?
— Я бы попросил своих коллег-аналитиков из Украина.ру пока не отвлекаться на дробные новости и сенсации.
Сейчас мир не готов к большим компромиссам. Мир настолько разъединился психологически, идеологически, мировоззренчески, что я не представляю, какой путь нужно пройти с одной и с другой стороны, чтобы встретиться.
При этом во мне говорит и образование, и воспитание. Я не торопился бы с какими-то подвижками и компромиссами, поскольку считаю, что наши нарративы (где человек страна, группа, элита живут поистине великими смыслами) можно сжать до трёх слов: вера, надежда, любовь. Или до двух слов: спаси и сохрани.
Это величайшие смыслы. Они были легитимизированы на уровне канонических религий: и православной, и мусульманской, и иудейской. Но они уже стали инстинктами людей, которые живут на громадной территории.
Это русский мир, который иногда называют "русская цивилизация", хотя это включает бесконечное количество бывших племён, народностей, и так далее. Вся эта территория — это территория подчинённости дробных смыслов великому смыслу.
С другой стороны, есть территория, где личные, индивидуальные, эгоистичные смыслы должны побеждать высокие государственные, религиозные, и даже космические смыслы.
Поэтому я бы с нашей стороны сильно не стремился к подвижкам. А вот их стороне, уверен, придётся довольно сильно продвинуться. Сейчас мы находимся на разных сторонах полюсов. Это всё равно, что кричать двум группам людей с Южного и Северного полюсов: "Ау! Давайте договариваться! Где мы встречаемся?".
Поэтому пока мы друг друга в ближайшее время не услышим: ни в марте, ни в апреле. Дай Бог, чтобы в этом году мы вышли на какие-то более-менее внятные расстояния друг к другу, а далее уже будем согласовывать наши взгляды, позиции, и так далее.
По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Об этом в интервью Дениса Рудометова с экспертом Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис.
 
ИнтервьюЕвропаУкраинаБританияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЧерчилльЕСУкраина.руЗапад
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов
16:29СБУ обвинила Охлобыстина в покушении на территориальную целостность Украины
16:24Европейское (недо)разумение. Что делать, когда не хочешь признаваться, кто виноват
16:20Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом
16:17Евросоюз пообещал придумать свой Starlink
16:00"Подводная лодка в степях Украины…", или всё же партизаны?
15:54Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
15:38После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине
14:42"Неадекватность решений Киева возрастает": сенатор Пушков о крупнейшей ошибке Зеленского
14:22"Илон Маск, видимо, читает Украина.ру". Выдрин о том, почему советник Трампа сменил футболку на пиджак
14:03Десакрализация Трампа. Зеленский продолжает войну несмотря ни на что
13:55Медведев сравнил киевский режим с опасной бешеной собакой, которую Трамп больше не хочет кормить
13:43Британия заявила о поддержке идеи мира на Украине во взаимодействии с ключевыми союзниками
13:15Правительство Франции подтвердило, что оно может украсть собственность России
13:14Отношения РФ и США нужно освободить от негативного груза санкций - Песков
13:06Как проходят боевые испытания новых вооружений России: наш репортаж из Курской области
13:00Горестное признание Трампа, "удавка" помощи Зеленскому, обновленный Залужный. Главное на 13.00
12:40Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине
12:33Остановка военной помощи Киеву со стороны США будет наилучшим вкладом в дело мира — Песков
12:14Правительство Италии отказалось отправлять солдат на Украину
Лента новостейМолния