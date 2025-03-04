https://ukraina.ru/20250304/1061528100.html

Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом

Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом - 04.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом

Украинство заразно, а мир пока что не готов к большим компромиссам, считает известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. О скандале в Белом доме, влиянии Зеленского на Европу и роли Британии в конфликте с Россией, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2025-03-04T16:20

2025-03-04T16:20

2025-03-04T16:36

интервью

европа

украина

британия

дональд трамп

владимир зеленский

черчилль

ес

украина.ру

запад

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В минувшее воскресенье, 2 марта, прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.Ранее, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку.— Дмитрий Игнатьевич, у вас вышел материал "Испанский связной: "Раскол пошёл". В нём вы говорите о распаде политических систем внутри Европы. При этом вы обращаете внимание на социально-психологический разлом и политическо-идеологический раздрай Запада. Как при всём этом раскладе у Европы хватает сил устраивать дискуссию с Трампом, организовывать саммит "партии войны" в Лондоне и поддерживать Зеленского?— Я бы немножко переформатировал вопрос. Я бы его сформулировал примерно так: хватит ли у сил у Европы совместно с совсем небольшой Украиной и довольно большим пролиберальным лобби в Штатах вести жёсткий диалог, тем более оппонировать тем консервативным силам, которые сегодня олицетворяет Трамп и его команда.Если перевести диалог и разговор в такую плоскость, тогда вскрываются многие вещи, которые замыленный глаз не выхватывает среди гущи информации, которую мы получаем.Пока я был в Москве в командировке, я несколько дней неотрывно смотрел телевизор. У меня такое впечатление, что в мире не происходило и не будет происходить никаких тем, кроме как скандал в Белом доме при встрече американского лидера с представителем Украины.В связи с этим мне вспомнился случай из времен, когда Прибалтика была уютной для нас территорией. Мой приятель там проводил конференции и как спонсор имел право на завершающее слово. Он всегда начинал стереотипно: "Сказали все, но не всё".Когда я последние три дня смотрел московские эфиры по поводу событий в Овальном кабинете, в котором мне, кстати, приходилось бывать неоднократно, у меня возникло желание повторить сакральную фразу: "Сказали все, но не всё".На мой взгляд происходит следующее. В мире идет и психологическое, и идеологическое консолидирование сил, которые сами себя называют патриотами, консерваторами.Когда Орбан под Мадридом проводил полутайную встречу, которую я описывал в своем материале, там фактически создали объединение под названием "Патриоты за Европу", и сделали кальку трамповского лозунга, проклассифицировав на европейский манер: "Сделаем Европу великой". Часть Европы уже ушла в этот психологический и идеологический нарратив, они сами себя называют "патриоты".В Америке чаще используют скромное название "консерваторы" или "традиционалисты". И они тоже существуют за счёт создания структурированной организации и особых отношений.Получается есть два трека, как сейчас модно говорить. Первый — это трамповская команда и его симпатики в Европе. Ее наиболее яркий представитель — это Орбан.Соответственно, возник запрос у оппонентов этой команды на поиск человека, который мог бы бросить вызов "патриотам", "консерваторам", "традиционалистам". А оказалось, что в Европе нет людей достойного уровня.К консерваторам я отношу слово "пассионарии", а к либералам и турболибералам — термины "беспредельщики" или "хайписты". Так вот они [европейцы] искали человека с таким уровнем адреналина, чтобы его можно было вытолкнуть на ринг для рестлинга с консерваторами.И кроме некой персоны Зеленского ("отмороженной" с их точки зрения, беспредельной, не учитывающей ни внешние дресс-коды, ни дипломатические правила, ни политические понятия) не нашли никого. А лидера киевского режима даже "господином" не назовёшь.Поэтому раскол, с которого мы начали разговор, происходит не только на уровне психологии, но и на уровне идеологем и личности.Когда я смотрел диалог в Белом доме, то думал, насколько далеко он [Зеленский] может зайти в своём беспредельничании. Мне хотелось поддержать большого рыжего человека, который не понимает, что его мелкий оппонент может вскочить и просто ударить его. И что делать тогда?Тогда половина штатов и значительная часть Европы начнет аплодировать и говорить "наш-то победил", не понимая, что после минимального физического контакта их континент и страны, которые выступают бультерьерами, будут просто размазаны в пыль.Но визуально ситуация в Овальном кабинете выглядела, как "наш пострел набил морду ихнему шерифу". Поэтому нынешнюю ситуацию я трактую как психологический, идеологический, мировоззренческий, личностный раскол.То есть, если говорить о Западе, там выкристаллизовались два потенциальных лидера. Первый — легитимный, большой, рыжий, с полным основанием называющий себя "шерифом", "доном". Это "большой рыжий босс" [Трамп]. Второй — шустрый, но беспредельный по готовности нарушить любые правила, любые законы. Это "квартальный беспредельщик" [Зеленский]. Он вырос из квартальной ситуации. Мы, наверное, немножко недооцениваем его жизненный опыт и бойцовские качества. Я бывал на окраинах Кривого рога и других городов и знаю, когда он был школьником, любой поход из школы домой был приключением, из которого не каждый мог выйти не помятым, не избитым, с мобильным телефоном и с часами.А если даже мелкие персонажи выживали в такой среде, значит, они проявляли некий зашкаливающий уровень дерзости, хамства, умения, как тогда говорили, отгавкаться, вести себя правильно на "стрелке" с соседним кварталом.Поэтому европейцы сейчас сделали ставку на беспредел квартального уровня, которому противостоит дальновидность, эдакое шерифство континентального мегауровня.Дон Корлеоне неоднократно вспоминал одну историю. В место, где жили доны, селились разного рода беспредельщики, начинали насиловать девочек, отнимать карманные деньги у мальчиков. Но люди жаловались донам, и последние зачищали территорию, становилась опять тишь, гладь, благодать.Мне бы хотелось, чтобы эта благодать была на уровне соблюдения законов, но поскольку мир вошёл в ситуацию турбулентности, западный мир будет местом борьбы донов с уличными беспредельщиками.Думаю, ближайшие недели, месяцы мы будем наблюдать, кто победит. Квартал или континент? Уличный беспредельщик или шериф? Это будет захватывающее зрелище.— Какова роль Британии в эскалации международной ситуации, в том числе вокруг украинского вопроса?— Есть знаменитая фраза, которую приписывают Сталину по отношению к одному из Пап Римских. Когда ему доложили, что Папа недоволен, он спросил: "А сколько у этого Папы дивизий"? И вопрос перестал нуждаться в ответе.Поэтому, когда зашла речь о Британии, незримо возник вопрос: "А сколько дивизий у Британии"? Оказалось, что ее совокупные вооружённые силы сегодня не дотягивают до 70 тысяч человек. Это по разным меркам, военным или гражданским, 3-4 дивизии! По сути ничто, если произойдет большое, тем более континентальное, противостояние.Поэтому Британия сегодня — это скромные ресурсы. Поскольку мы заговорили с вами, используя аналогии с улицей, с кварталами, используя жаргонизмы, Британия — это страна понтов. А что такое "понт"? Это попытка показаться богаче, сильнее, влиятельнее, могущественнее, чем есть на самом деле.Британия сегодня "беспонтова", извините ещё раз за этот термин. Это страна, у которой практически нет золотого ресурса, там не сосредотачиваются высокие технологии.Представьте, когда едете в метро в Москве, вы можете пользоваться Интернетом. В британской подземке, к сожалению, это недостижимо. Или — в московской гостинице вам всегда обеспечат доступ в Сеть. В британском отеле вам придется куда-то идти и проплачивать каждый час Интернета.Поэтому, когда мы [в России] посыпаем голову пеплом и говорим, что мы ещё не сильные, не могущественные, не технологичные — мы не понимаем, что в Британии даже руки помыть нормально нельзя под краном. Там необходимо сначала заткнуть умывальник, налить в него воды по крану, который присоединён почти к стенке умывальника, поэтому руки не подставишь. И потом из этого, не всегда чистого, устройства ополаскивать лицо и руки.Мы даже не понимаем, насколько опередили по чистоплотности, по технологичности, по комфорту, по уюту жизни некоторые в прошлом могущественные империи. А британцы до сих пор делают вид, что они эдакая могучая нация, и разведка у них тайная-тайная, всезнающая-всезнающая, и всех-то они умеют стравливать, создавать подковёрные стратегии…Я считаю, что и Черчилль был тоже большим "понтовиком". Много лет назад я гостил в комнате, в которой, по рассказам, Черчилль встречался с одной изумительно красивой актрисой. Так вот там невозможно было спать, поскольку даже спустя много лет комната была пропитана вонючим дымом сигар и запахом любимого Черчиллем армянского коньяка.Не думаю, что человек, который в день выпивал 3-4 бутылки коньяка и выкуривал полкоробки сигар, мог создавать какой-то сумасшедший креатив для построения великих имперских смыслов, вокруг которых можно было объединять религии и микшировать мировоззрения разных племён и народов. Это маловероятно.Поэтому роль Британии преувеличена в разы, а может быть и на порядки. Почти ничего они уже не могут сделать! Но пока многие люди, страны, народы ведутся на их якобы могущество.Нет уже могущества! Могущество умерло вместе с Британской империей!— Могущество Британской империи умерло. А Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи, заявил Макрон. На саммите лидеры также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности. Опять же, о какой европейской безопасности можно говорить в нынешних условиях? Как вы считаете, с нашей стороны должны идти параллельно какие-то мероприятия или реакция на это событие?— Я бы несколько планов здесь выделил. У меня много лет в сетях гулял псевдоним "Дервиш", а дервиш мыслит картинками. Поэтому для меня важны бытовые, внешние мелочи, которые не всегда видит глаз эксперта.Не знаю, обратили ли вы внимание на стилистику встречи,которая проходила в Англии? Люди собрались в колледже, с которым до сих пор судятся за то, что не оплатили воду, блокноты, ручки гелевые, которые были на мероприятии.Я не верю, что люди, которые не могут заплатить за воду, создадут какую-то стратегию, которая весь мир как бык овцу покроет своими сильными смыслами и нарративами. Такого не бывает.Можно предположить, что эти люди в дауншифтинг, в нищих специально играют. Но...Обратите внимание, Трамп хотел, чтобы те, кто приходит в Овальный кабинет, выглядели даже по дресс-коду достойно. Я думаю, что после последней выволочки [Зеленского] вряд ли найдётся человек, лидер страны, который войдёт в этот кабинет в пижаме.Мы, кстати, с вами писали, что великий Илон Маск, почти триллионер, будет иметь проблемы, если будет приходить в Овальный кабинет в бейсболке и футболке. Но, может быть, он изучает наши с вами интервью — сейчас он входит в Овальный кабинет только в галстучке и в белоснежной рубашечке. Наверное, читает издание Украина.ру!Так вот, я обратил внимание на встречу в Англии, где переводчики были одеты не как джентльмены из Лондона, а как гость из несчастной страны [Украины] — они были почти в такой же пижаме! Я боюсь, что в плохом смысле "украинство" заразно — даже в виде дресс-кода!Представьте, не Европа облагораживает внешний вид гостей из Украины, а гость из Украины заставляет приспосабливаться великих партнёров (как они считают) из Европы. Пока это происходит на уровне переводчиков, а там, глядишь, премьер Канады приедет в пижаме на встречу, или лидер ранее сверхэлегантной Франции появится на саммите в футболке, одетой под пиджак без галстука. У них [в Европе] процесс пошёл в этом направлении...Американцев хвалю: они блюдут и бдят свои смыслы на уровне дресс-кода — а это не мало.Я очень люблю слово "смыслы". Возвращаюсь к встрече в Белом доме, ведь почему произошло то столкновение и непонимание? А потому что собрались два лидера. У одного в голове смыслы континентальные: "Сделаем страну великой". А как он видит это величие? Он пытается стилистику своей родной страны, Соединённых Штатов, натянуть на континент, оперирует континентальными смыслами.А второй — небольшой человечек в пижаме, который смыслы квартала натянул на свою страну. Украина мыслит психологически, идеологически, не на уровне страны, а на уровне квартала.Не хочу обижать ее какими-то некрасивыми названиями, но, скажем, эти "несчастные территории" пропитаны не смыслом государственного уровня, а смыслом квартала. Неважно, 95-го или 105-го, но квартала.Так вот лидер, который оперирует смыслами континентальными, всегда выиграет у оппонента, который оперирует смыслами квартальными.Кстати, в значительной части этого европейского крыла и части американского — за что у них такая инстинктивная ненависть к нашему лидеру? Потому что он вышел из структур. Даже в названии бывшей его организации было слово "государственный" [КГБ — Комитет государственной безопасности].В этой структуре молодых людей на уровне уже первого курса "вышки" учили, что государственные интересы в любом случае должны превалировать над личными, групповыми, семейными — как бы это не было больно.А люди с уличной, квартальной психологией мыслят в противоположном нарративе. Они считают, что личные выгоды (групповые, квартальные) должны превалировать над государственными интересами. Поэтому с людьми последнего типажа никогда не договорятся ни с нашей, ни даже с американской стороны.— И всё-таки, чего нам можно ожидать от встречи Евросоюза 6 марта?— Я бы попросил своих коллег-аналитиков из Украина.ру пока не отвлекаться на дробные новости и сенсации.Сейчас мир не готов к большим компромиссам. Мир настолько разъединился психологически, идеологически, мировоззренчески, что я не представляю, какой путь нужно пройти с одной и с другой стороны, чтобы встретиться.При этом во мне говорит и образование, и воспитание. Я не торопился бы с какими-то подвижками и компромиссами, поскольку считаю, что наши нарративы (где человек страна, группа, элита живут поистине великими смыслами) можно сжать до трёх слов: вера, надежда, любовь. Или до двух слов: спаси и сохрани.Это величайшие смыслы. Они были легитимизированы на уровне канонических религий: и православной, и мусульманской, и иудейской. Но они уже стали инстинктами людей, которые живут на громадной территории.Это русский мир, который иногда называют "русская цивилизация", хотя это включает бесконечное количество бывших племён, народностей, и так далее. Вся эта территория — это территория подчинённости дробных смыслов великому смыслу.С другой стороны, есть территория, где личные, индивидуальные, эгоистичные смыслы должны побеждать высокие государственные, религиозные, и даже космические смыслы.Поэтому я бы с нашей стороны сильно не стремился к подвижкам. А вот их стороне, уверен, придётся довольно сильно продвинуться. Сейчас мы находимся на разных сторонах полюсов. Это всё равно, что кричать двум группам людей с Южного и Северного полюсов: "Ау! Давайте договариваться! Где мы встречаемся?".Поэтому пока мы друг друга в ближайшее время не услышим: ни в марте, ни в апреле. Дай Бог, чтобы в этом году мы вышли на какие-то более-менее внятные расстояния друг к другу, а далее уже будем согласовывать наши взгляды, позиции, и так далее.По эффекту инерции Европа еще год-два будет поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и истеблишмента, надеясь, что вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии. Об этом в интервью Дениса Рудометова с экспертом Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20250227/1061410922.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, европа, украина, британия, дональд трамп, владимир зеленский, черчилль, ес, украина.ру, запад