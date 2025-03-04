https://ukraina.ru/20250304/1061516092.html

Незакрытый пуп Земли выходит на тропу войны

Незакрытый пуп Земли выходит на тропу войны - 04.03.2025 Украина.ру

Незакрытый пуп Земли выходит на тропу войны

Прошло три дня с состоявшейся в Белом доме фатальной встречи в истории международных отношений, а отечественная общественность всё ещё пребывает в состоянии необоснованной эйфории.

2025-03-04T07:36

2025-03-04T07:36

2025-03-04T07:36

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сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

ес

нато

альтернатива для германии (партия)

мнения

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Человек, конечно, по природе своей варвар. Несмотря на внешние признаки цивилизованности, 90% людей в любом обществе психологически остаются на уровне своих диких предков. Поскольку ситуация не меняется на протяжении столетий, можно предположить, что это заложено в человека генетически. Именно поэтому так легко рушатся цивилизации, стоит только государству по какой-то причине ослабеть и выпустить из-под контроля толпу с её кровавыми инстинктами.Именно поэтому так называемые революционные эпохи, когда вакханалия буйствующей толпы сметала устои государственного порядка и сила права сменялась правом силы, пользуются такой популярностью у следующих поколений. Человек в массе своей достаточно глуп, чтобы не понимать, что его личное "право" на насилие, возникающее с ослаблением государства, полностью компенсируется аналогичным "правом" всех остальных. При этом самый сильный становится не самым защищённым, а самым уязвимым, так как все остальные его боятся и заинтересованы в его ликвидации, а даже самый сильный должен иногда спать, становясь в этот момент совершенно беззащитным.Можно, конечно, полагаться на верных друзей, но достаточно ли они верны и как надолго сохранят свою верность? Быть другом сильного выгодно, но в критических условиях друг легко превращается в слугу, а быть слугой выгодно уже не всегда. Сильному, чтобы выжить, надо хотя бы своих ближайших друзей и соратников убедить в том, что с ним им будет лучше, чем без него. С этого и начинается дипломатия.Поэтому в международных отношениях испокон веков цивилизованные государства предпочитают откупаться от варварских орд и/или стравливать варваров друг с другом, на войну же выступают лишь когда все иные средства исчерпаны. Варвары, ведь, никогда не кончатся. Они будут выходить из степей, лесов, пустынь, спускаться с гор, приплывать по морям и рекам. Они будут нападать пока государство не обессилят бесконечные войны. Поэтому цивилизованному обществу проще дать варварам мешок денег, а потом стравить разные племена между собой, чем бесконечно побеждать всех силой оружия. На всех не хватит ни сил, ни оружия.До определённого момента чванство, хамство и попытки запугать оппонента грубостью остаются неотъемлемой частью первобытной дипломатии, но в конечном итоге цивилизация размазывается тонким слоем по всей планете и профессиональные политики быстро выясняют, что вежливость более эффективное оружие, чем грубость.Если вы сохраняете спокойствие даже когда переговоры завершаются провалом, у вас шире пространство для манёвра. Как минимум вы можете начать войну или попытаться вновь вернуться к переговорам, подождав некоторое время, чтобы выяснить была ли жёсткая позиция партнёра блефом и насколько он сам готов к переходу в радикальным способам выяснения отношений. Если же вы срываетесь в хамское переругивание, велика вероятность того, что никакого иного выхода, кроме быстрой деградации отношений к военному столкновению у вас не будет.Именно потому Россия, как цивилизованная держава, ведёт себя сдержанно с варварами по периметру своих границ, предпочитая разбираться с ними по-очереди (желательно когда они заняты выяснением отношений друг с другом), если же дело доходит до применения силы, по возможности оформлять таковое в виде коротких сокрушительных ударов, не слишком обременяющих экономику и общество (хоть получается это и не всегда).В пятницу трансляция из Овального кабинета Белого дома демонстрировала встречу двух варварских вождей. Хозяин, уверенный в своей силе, не скрывал раздражения тем, что слабый и зависимый партнёр пытается качать какие-то права, а слабый и зависимый, понимая, что хозяин его сливает в своих интересах, предварительно втравив в большую войну и пообещав стоять вместе до конца, бодро огрызался. Оба были уверены, что наносят своему оппоненту непоправимый ущерб. Кто-то из них в среднесрочной перспективе окажется прав. Может быть даже оба. Но пока что обе стороны готовы к дальнейшей борьбе и обе считают, что выиграли в имиджевом плане.Если исходить из ориентации на собственную аудиторию, то так и есть – выиграли обе стороны. Трампу удалось продемонстрировать американскому народу неблагодарность и наглость Зеленского, который, подумать только, посмел напомнить американцам, что они сами толкали Украину туда, куда она пришла. Не Байден, как это пытается представить Трамп, а США в лице своих президентов. Причём не только Обамы и Байдена, но и самого Трампа, который не преминул похвастаться, что это именно он "дал вам "Джавелины".Зеленский же продемонстрировал украинцам непреклонность в отстаивании "национальных интересов". Учитывая сколько людей на Украине уже задействованы в войну, живут войной, получают прибыль от войны или потеряли на ней своих близких и жаждут мести, для своей аудитории он тоже вышел победителем. Даже непримиримый враг в лице Порошенко публично поддержал его, солидаризировавшись с его позицией. А Пётр Алексеевич, надо отдать ему должное, политическую конъюнктуру чует отлично.Обе стороны не получили от переговоров ожидаемый ими эффект. Зеленский был уверен, что прогнёт Трампа, которому было необходимо соглашение о минеральных ресурсах, для демонстрации своей успешности и для получения точки входа в переговоры с Россией в качестве посредника при урегулировании украинского конфликта.Сейчас США – участник конфликта. Трамп пытался свернуть военное противостояние, получив явный невоенный интерес на Украине, чтобы можно было обосновать участие США в процессе переговоров и их претензию на бонусы при заключении мира.Решая эту проблему Трамп сливал Зеленского. Как только соглашение было бы подписано, комик-президент становился не нужен и можно было приступать к этапу организации на Украине выборов без участия Зеленского. Не случайно американские политики настойчиво рекомендовали ему в последние дни "уехать во Францию".Зеленский совершил несложный финт, заявив, что он-то конечно готов отказаться от власти, но Украине нужны гарантии безопасности в виде приёма в НАТО или ввода западных войск на её территорию. Оба требования исключали дальнейшее участие России в мирных переговорах, а значит отпадала и необходимость устранения Зеленского. Зачем ему "уезжать во Францию", сели с Россией всё равно невозможно будет договориться на предложенных условиях.Трамп считал, что когда Зеленский приедет в Вашингтон, он дожмёт его до подписания соглашения, согласованный текст ждал в соседней комнате. Но при этом он пытался пойти по боле простому пути: Зеленскому рекомендовали через Макрона не приезжать в США, а прислать на подписание соглашения уполномоченного представителя. Имелось в виду, что представитель Киева, уполномоченный лишь на подписание текста, не смоет требовать от США никаких дополнительных гарантий.Зеленский не послушался и приехал, так как он был уверен, что соглашение настолько необходимо Трампу, что осознав угрозу срыва его подписания, Трамп пойдёт на уступки и сделает хотя бы некое заявление о поддержке европейских стран, намеревающихся послать свои войска на Украину для противостояния России под видом миротворцев.Обе стороны ошиблись в своих расчётах. Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что до появления прессы и начала перебранки диалог Трампа и Зеленского продолжался 45 минут. За это время стороны выяснили, что их позиции по соглашению радикально не совпадают. Судя по всему приглашение прессы было последней попыткой Трампа надавить на Зеленского. Американцы не ожидали, что он продолжит брыкаться перед камерами. И ошиблись. Вот тут-то нервы у всех и сдали.При этом претензии, которые американцы публично предъявляли Зеленскому яйца выеденного не стоят, хоть для обывателя смотрятся выигрышно. Там было три основные позиции:1. Пришёл не в костюме, а это не нравится многим американцам.Надо заметить, что и сам Трамп не нравится многим американцам (и что из этого?). Зеленский же в своей зелёной пижаме неоднократно бывал в Белом доме раньше. И это не недоработка байденовского протокола, поскольку в Белом доме (и не только в нём) многократно принимали других лидеров в похожих зелёных пижамах. И будут принимать в дальнейшем.2. Агитировал в Пенсильвании против Трампа.Эти претензии пусть предъявляют демократам, которые согласовывали программу визита, а если к ним претензий нет, то не может их быть и к Зеленскому. Тем более, что администрация США регулярно вмешивается в выборы по всему миру и прямо сейчас Трамп и его команда агитировали за АДГ в Германии и поддерживают Найджела Фараджа против действующего премьера Британии Кира Стармера.3. Неблагодарен по отношению к США, которые помогали Украине в течение трёх лет.Так Трамп же тут же говорит, что это глупый президент Байден давал вам деньги и оружие, а я не буду. Правда он сразу же вспоминает, что "Джавелины" Украине дал всё же он (он и санкции против России резко ужесточил и много чего ещё сделал в первый свой срок). Кроме того не надо забывать и о том, что именно США клялись Киеву быть с ним до конца, а сейчас съезжают с темы. Так за что Зеленский должен был благодарить Трампа?Единственное серьёзное обвинение – Зеленский не хочет мира и готов втравить США в ядерную войну. Зеленский действительно не хочет мира и практически не скрывает этого, и действительно пытается убедить Запад начать войну с Россией, так как ресурсы и возможности Украины иссякли.Но и тут Трамп совсем недавно (в ходе предвыборной кампании) заявлял, что Байден и его команда хотят втянуть США в ядерную войну и втянут, если останутся у власти. То есть получается, что Зеленский оценивал общую политическую ситуацию так же, как предыдущий президент США, а за Байдена американские избиратели не хотели голосовать не потому, что боялись, что он втянет США в ядерную войну, а потому, что он умудрился продемонстрировать в ходе дебатов с Трампом свою психическую неадекватность.Таким образом, мы видим эмоциональный всплеск американских переговорщиков, которым вдруг становится понятно, что их план по подписанию соглашения о минеральном сырье, открывавший дверь к устранению Зеленского и быстрому заключению мира, проваливается в момент, когда был почти реализован. На него накладывается ответный эмоциональный всплеск Зеленского, который тоже осознаёт, что не только не сможет дробиться от Трампа гарантий безопасности в той форме, которая была ему нужна, чтобы сохраниться у власти и сорвать мирное соглашение, но будет лишён любой поддержки США.В результате весь мир стал свидетелем нового (вернее хорошо, с "тёмных веков", забытого старого) слова в международных отношениях – публичного сеанса одновременного двустороннего политического хамства. Может смотрелось это со стороны и весело, но это опасный прецедент. Если Трамп может хамить Зеленскому, а Зеленский Трампу, так как они ошиблись в своих расчётах друг на друга, то они могут хамить и всем остальным. А что мешает какому-нибудь мелкому, но амбициозному постсоветскому, африканскому или азиатскому лидеру нахамить Путину или Си Цзиньпину в стремлении обрести на родине дешёвую популярность крутого мачо?Созданный прецедент может надолго дестабилизировать международные отношения, повысив риск быстрого сваливания в военные конфликты в каждом отдельном случае. Великие державы не могут терпеть и оставлять безнаказанным хамство всякой пузатой мелочи, но и примерно наказать они не всегда могут (обстановка не всегда позволяет). Уровень предсказуемости международных отношениях снижается, риски возрастают для всех.Понятно, что смелость Зеленского в ходе беседы с Трампом объясняется науськиванием Макрона и Стармера, которые выступают за продолжение войны на Украине и пытаются обеспечить поддержку украинской армии европейскими войсками. Но своих войск в достаточном количестве Франция и Британии не имеют, а Польша (на чьих солдат они рассчитывали) ясно заявила, что готова послать на Украину армию только если США гарантируют военную поддержку в случае столкновения с Россией. Лондон и Париж пытаются выжать из Вашингтона соответствующее заявление и при помощи личных встреч, и толкая Зелснского на саботаж трамповских мирных инициатив, и даже собирая в ЕС оппозицию курсу США.Не случайно же к возвращению Зеленского из США в Лондоне уже была готова встреча всех главных оппонентов Трампа в ЕС и НАТО (помимо 12 членов ЕС, руководства Евросоюза и генерального секретаря НАТО участвовали Великобритания, Канада, Турция и Украина), в ходе которой рассматривался украинский вопрос и по итогам Стармер вновь заявил о готовности Британии послать на Украину войска (которых у неё, правда, нет в нужном количестве). На 6-марта был также заранее назначен уже официальный саммит ЕС по Украине. Судя по всему, европейские антитрамписты, готовы под прикрытием украинского вопроса, в рамках борьбы с европейскими союзниками Трампа, пойти на фактический (хоть пока ещё не юридический развал ЕС, когда две группировки европейских стран будут проводить самостоятельную политику.России это не так выгодно, как может показаться. Хоть Лавров и заявлял о готовности работать с европейскими странами по-отдельности, вне формата ЕС, Москве было бы выгодно, если бы правые консерваторы окончательно поставили под свой контроль евроструктуры (пусть и не сразу, а в среднесрочной перспективе). Но европейские леволибералы судя по всему готовы пойти и на юридический развал ЕС и на создание в Европе новых военных и экономических блоков, лишь бы сохранить хотя бы частичный контроль над странами континента.Единственное, что во всей этой истории является однозначно хорошим, это то, что, после трёх дней колебаний, убедившись, что его оппоненты в ЕС всерьёз настроены давить на него при помощи Зеленского, Трамп ответил стартом сворачивания военной и военно-технической помощи Украины, а также заявлением о возможности отмены части антироссийских санкций. Это должно серьёзно облегчить и ускорить добивание Украины и снять с России часть торгово-экономических и финансовых проблем.Однако надо меть в виду, что европейские антитрамписты всерьёз настроены добиться изменения политики Трампа. Их основной ресурс для этого – Украина. Поскольку их собственные возможности по поддержке киевского режима недостаточны для его спасения, они, в поисках выхода будут склонны к масштабным провокациям, имеющим целью дискредитацию России. Хаос, начавшийся с перепалки в Овальном кабинете, распространяется по миру, повышая риски для всех.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского в Овальном кабинете - в статье Алексея Туманова "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне"

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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, ес, нато, альтернатива для германии (партия), мнения