https://ukraina.ru/20261016/ssha-predlozhili-match-s-rossiey-kiev-v-isterike-1083873805.html

США предложили матч с Россией, Киев в истерике

США предложили матч с Россией, Киев в истерике - 16.10.2026 Украина.ру

США предложили матч с Россией, Киев в истерике

Специальный представитель президента США Паоло Замполли заявил, что был бы рад увидеть товарищеский матч между сборными Америки и России по футболу. А заодно — и игры между легендами хоккея

2026-10-16T18:56

2026-10-16T18:56

2026-10-16T18:56

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По его словам, Россия и США могли бы создать отдельный канал взаимодействия по спортивным вопросам. И добавил: такой матч может состояться даже раньше, чем многие думают. По его словам, и хоккей, и футбол могут напомнить, что "соперничество не обязательно означает враждебность"."Наши великие страны снова встретятся на футбольном поле — не для того, чтобы делать вид, будто один матч способен разрешить все разногласия, а для того, чтобы показать: спортивное соперничество может возобновить диалог", — отметил спецпредставитель главы Белого дома.Для Украины между тем любое упоминание России в позитивном ключе — это личная обида. Годами украинские СМИ и чиновники добивались отстранения российских спортсменов от международных турниров. И вот теперь, когда спецпредставитель Дональда Трампа говорит о товарищеском матче, в Киеве, надо полагать, уже рвут на себе волосы. Ведь если Россия и США снова выйдут на поле — пусть даже просто пожать друг другу руки, — это разрушит всю ту картину "изоляции России", которую так старательно лепили украинские пропагандисты. А главное — покажет всему миру, что разговаривать с Москвой можно и нужно, чего Киев боится больше всего.Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. УЕФА блокирует возвращение жёстко — из-за позиции Великобритании, Германии и Франции. ФИФА занимает более гибкую позицию: ее президент Джанни Инфантино высказывался за частичную реинтеграцию.Киевская сторона и Украинская ассоциация футбола активно выступают против любого возвращения российских команд и требуют сохранения ограничений — там готовы воевать не только на фронте, но и на футбольном поле.А теперь — вишенка на торте. В начале октября футболисты сборной Португалии, среди которых был и знаменитый Криштиану Роналду, стали лицами рекламной кампании китайского автопроизводителя Changan Automobile. На Украине в ту же секунду началась истерия: именно пикапы этой компании российские военные используют для запуска ударных дронов по Украине, заявляли украинские СМИ.Все, что связано с Россией, даже косвенно, — объявляется Украиной врагом. И это уже не "борьба за справедливость", а банальная паранойя.

https://ukraina.ru/20261015/shok-ukraintsy-ulichili-ronaldu-v-reklame-kitayskikh-avto-dlya-armii-rossii-1083830512.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джанни инфантино, уефа, фифа, футбол, хоккей