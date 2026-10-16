США предложили матч с Россией, Киев в истерике - 16.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261016/ssha-predlozhili-match-s-rossiey-kiev-v-isterike-1083873805.html
США предложили матч с Россией, Киев в истерике
США предложили матч с Россией, Киев в истерике - 16.10.2026 Украина.ру
США предложили матч с Россией, Киев в истерике
Специальный представитель президента США Паоло Замполли заявил, что был бы рад увидеть товарищеский матч между сборными Америки и России по футболу. А заодно — и игры между легендами хоккея
2026-10-16T18:56
2026-10-16T18:56
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
джанни инфантино
уефа
фифа
футбол
хоккей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048295588_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_85ea737746987e0854cb54b953a7e149.jpg
По его словам, Россия и США могли бы создать отдельный канал взаимодействия по спортивным вопросам. И добавил: такой матч может состояться даже раньше, чем многие думают. По его словам, и хоккей, и футбол могут напомнить, что "соперничество не обязательно означает враждебность"."Наши великие страны снова встретятся на футбольном поле — не для того, чтобы делать вид, будто один матч способен разрешить все разногласия, а для того, чтобы показать: спортивное соперничество может возобновить диалог", — отметил спецпредставитель главы Белого дома.Для Украины между тем любое упоминание России в позитивном ключе — это личная обида. Годами украинские СМИ и чиновники добивались отстранения российских спортсменов от международных турниров. И вот теперь, когда спецпредставитель Дональда Трампа говорит о товарищеском матче, в Киеве, надо полагать, уже рвут на себе волосы. Ведь если Россия и США снова выйдут на поле — пусть даже просто пожать друг другу руки, — это разрушит всю ту картину "изоляции России", которую так старательно лепили украинские пропагандисты. А главное — покажет всему миру, что разговаривать с Москвой можно и нужно, чего Киев боится больше всего.Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. УЕФА блокирует возвращение жёстко — из-за позиции Великобритании, Германии и Франции. ФИФА занимает более гибкую позицию: ее президент Джанни Инфантино высказывался за частичную реинтеграцию.Киевская сторона и Украинская ассоциация футбола активно выступают против любого возвращения российских команд и требуют сохранения ограничений — там готовы воевать не только на фронте, но и на футбольном поле.А теперь — вишенка на торте. В начале октября футболисты сборной Португалии, среди которых был и знаменитый Криштиану Роналду, стали лицами рекламной кампании китайского автопроизводителя Changan Automobile. На Украине в ту же секунду началась истерия: именно пикапы этой компании российские военные используют для запуска ударных дронов по Украине, заявляли украинские СМИ.Все, что связано с Россией, даже косвенно, — объявляется Украиной врагом. И это уже не "борьба за справедливость", а банальная паранойя.
https://ukraina.ru/20261015/shok-ukraintsy-ulichili-ronaldu-v-reklame-kitayskikh-avto-dlya-armii-rossii-1083830512.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048295588_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_a5e2306367ecf993c09923466468ea1e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джанни инфантино, уефа, фифа, футбол, хоккей
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джанни Инфантино, УЕФА, ФИФА, футбол, хоккей

США предложили матч с Россией, Киев в истерике

18:56 16.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу
Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Специальный представитель президента США Паоло Замполли заявил, что был бы рад увидеть товарищеский матч между сборными Америки и России по футболу. А заодно — и игры между легендами хоккея
По его словам, Россия и США могли бы создать отдельный канал взаимодействия по спортивным вопросам.
"Футбол — игра, которая объединяет весь мир, и я был бы рад, если бы при участии ФИФА и соответствующих национальных федераций состоялся товарищеский матч между нашими национальными сборными", — сказал Замполли.
И добавил: такой матч может состояться даже раньше, чем многие думают. По его словам, и хоккей, и футбол могут напомнить, что "соперничество не обязательно означает враждебность".
"Наши великие страны снова встретятся на футбольном поле — не для того, чтобы делать вид, будто один матч способен разрешить все разногласия, а для того, чтобы показать: спортивное соперничество может возобновить диалог", — отметил спецпредставитель главы Белого дома.
Для Украины между тем любое упоминание России в позитивном ключе — это личная обида. Годами украинские СМИ и чиновники добивались отстранения российских спортсменов от международных турниров. И вот теперь, когда спецпредставитель Дональда Трампа говорит о товарищеском матче, в Киеве, надо полагать, уже рвут на себе волосы.
Ведь если Россия и США снова выйдут на поле — пусть даже просто пожать друг другу руки, — это разрушит всю ту картину "изоляции России", которую так старательно лепили украинские пропагандисты. А главное — покажет всему миру, что разговаривать с Москвой можно и нужно, чего Киев боится больше всего.
Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. УЕФА блокирует возвращение жёстко — из-за позиции Великобритании, Германии и Франции. ФИФА занимает более гибкую позицию: ее президент Джанни Инфантино высказывался за частичную реинтеграцию.
Киевская сторона и Украинская ассоциация футбола активно выступают против любого возвращения российских команд и требуют сохранения ограничений — там готовы воевать не только на фронте, но и на футбольном поле.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
Вчера, 14:13
Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"Украинский проект Slidstvo.info обвинил футболиста Криштиану Роналду и других игроков сборной Португалии в рекламе автомобилей марки Changan
А теперь — вишенка на торте. В начале октября футболисты сборной Португалии, среди которых был и знаменитый Криштиану Роналду, стали лицами рекламной кампании китайского автопроизводителя Changan Automobile. На Украине в ту же секунду началась истерия: именно пикапы этой компании российские военные используют для запуска ударных дронов по Украине, заявляли украинские СМИ.
Все, что связано с Россией, даже косвенно, — объявляется Украиной врагом. И это уже не "борьба за справедливость", а банальная паранойя.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжанни ИнфантиноУЕФАФИФАфутболхоккей
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:07Доброполье, освобождение ДНР и будущие удары: Путин провел совещание с военным руководством
19:30"Бьем не только по мостам": Ищенко о том, как Россия наращивает удары по Украине
19:29Ситуация сложная: "Укрэнерго" ухудшило прогноз на зиму после ударов по ТЭС
19:13Будут ли бунтовать жители замёрзшего Киева, и на что Зеленский хочет обменять ведро навоза – Гаспарян
19:10Михаил Попов: Россия устроит еще один котел в Харьковской области и заблокирует ВСУ в лесах под Сумами
19:01Российские войска полностью взяли под контроль Доброполье в ДНР
18:56США предложили матч с Россией, Киев в истерике
18:53Автомобильный бизнес и ЦМБ, второй альбом проекта "Рэп Взвод". 16 октября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:45Евросоюз не поможет Зеленскому. Спасти украинцев может только крах ВСУ
18:32В Ровно и области масштабные отключения света
18:30"Вторые Крынки": Анпилогов о том, как ВС РФ выжигают плацдармы ВСУ под Купянском
18:07Пенсия в 60, 63 или 65: почему миллионы украинцев могут остаться без выплат
18:00Кофе – пить, пиво – бросить, условие Ле Пен для визита на Украину. Итоги 16 октября
17:55Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi
17:31Идите воевать: европейские страны больше не принимают мужчин с Украины
17:09В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию Европы
17:02Оставили ВСУ без Starlink: прекратятся ли атаки дронов на Россию после решений Трампа и Маска
16:56Зрада Экспресс: бенефис боксера. Как Зеленский и Кличко делят Киев
16:37Погреться в Испании, нагрев галичан: в ЕС поймали украинского коммунального мошенника
16:28Газ по 50: до конца октября топливо на украинских АЗС продолжит дорожать
Лента новостейМолния