https://ukraina.ru/20261016/rossiyskie-voyska-polnostyu-vzyali-pod-kontrol-dobropole-v-dnr-1083874928.html

Российские войска полностью взяли под контроль Доброполье в ДНР

Российские войска полностью взяли под контроль Доброполье в ДНР - 16.10.2026 Украина.ру

Российские войска полностью взяли под контроль Доброполье в ДНР

Доброполье в Донецкой народной республике находится под полным контролем российских войск. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. Также, по его словам, занят поселок Алексеево-Дружковка в ДНР

2026-10-16T19:01

2026-10-16T19:01

2026-10-16T19:01

новости

доброполье

донецкая народная республика

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

генштаб

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071954507_0:107:1730:1080_1920x0_80_0_0_4c74348a1c85729e1fde4583d9606ae6.jpg

По информации главы Генштаба, освободили Доброполье войска группировки "Центр", в городе идет уничтожение отдельных групп ВСУ. Этот населенный пункт являлся одним из основных узлов обороны противника на днепропетровском направлении.Герасимов также доложил о завершении уничтожения двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области. Под контроль российских войск перешли 28 населённых пунктов.Об ударах ВС РФ - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.

доброполье

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, доброполье, донецкая народная республика, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру