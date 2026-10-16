https://ukraina.ru/20261016/rossiyskie-voyska-polnostyu-vzyali-pod-kontrol-dobropole-v-dnr-1083874928.html
Российские войска полностью взяли под контроль Доброполье в ДНР
Российские войска полностью взяли под контроль Доброполье в ДНР - 16.10.2026 Украина.ру
Российские войска полностью взяли под контроль Доброполье в ДНР
Доброполье в Донецкой народной республике находится под полным контролем российских войск. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. Также, по его словам, занят поселок Алексеево-Дружковка в ДНР
2026-10-16T19:01
2026-10-16T19:01
2026-10-16T19:01
новости
доброполье
донецкая народная республика
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
генштаб
украина.ру
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По информации главы Генштаба, освободили Доброполье войска группировки "Центр", в городе идет уничтожение отдельных групп ВСУ. Этот населенный пункт являлся одним из основных узлов обороны противника на днепропетровском направлении.Герасимов также доложил о завершении уничтожения двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области. Под контроль российских войск перешли 28 населённых пунктов.Об ударах ВС РФ - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
доброполье
донецкая народная республика
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, доброполье, донецкая народная республика, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру
Новости, Доброполье, Донецкая Народная Республика, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру
Российские войска полностью взяли под контроль Доброполье в ДНР
Доброполье в Донецкой народной республике находится под полным контролем российских войск. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. Также, по его словам, занят поселок Алексеево-Дружковка в ДНР