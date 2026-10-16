https://ukraina.ru/20261016/evrosoyuz-ne-pomozhet-zelenskomu-spasti-ukraintsev-mozhet-tolko-krakh-vsu-1083872062.html

Евросоюз не поможет Зеленскому. Спасти украинцев может только крах ВСУ

Евросоюз не поможет Зеленскому. Спасти украинцев может только крах ВСУ - 16.10.2026 Украина.ру

Евросоюз не поможет Зеленскому. Спасти украинцев может только крах ВСУ

Намеренно обостряя отношения с Белым домом, украинский лидер рассчитывает на крепкое партнёрское плечо ЕС, только вот у самих европейцев своих проблем полно

2026-10-16T18:45

2026-10-16T18:45

2026-10-16T18:45

эксклюзив

украина

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саммит

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На фоне открытого конфликта с Соединёнными Штатами единственным, кто может оказать помощь Украине, осталась Европа. Туда-то глава киевского режима Владимир Зеленский незамедлительно поехал искать поддержки. Но и европейцам сейчас не до него.Впервые с начала СВО тема Украины отошла на задний план на саммите лидеров ЕС, пишет Politico. Её обсуждение перенесли на второй день, 16 октября. Политиков больше беспокоят рост цен на энергоносители (газ +140%, дизель +100% с начала года), из-за чего Еврокомиссия призвала готовиться к крайне тяжёлой зиме, а также разногласия по проекту бюджета сообщества.Поэтому Зеленский пытается удержать внимание лидеров стран ЕС на украинском вопросе, для чего даже прилетел в Брюссель на день раньше начала саммита, чтобы провести двусторонние встречи с европейскими политиками, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Но сделать это, как отмечает Politico, трудно.По словам европейского дипломата, некоторые лидеры ЕС обеспокоены тем, какие Зеленский выстраивает напряжённые отношения с президентом США Дональдом Трампом, считая его публичные выпады бесполезными.Рассчитывал лидер киевского режима, естественно, на договорённости о новых партиях вооружений и финансовых траншах, однако лидеры государств-членов ЕС намеревались сказать ему совершенно другое.Как узнал The Financial Times накануне их встречи в пятницу, 16 октября, лидеры ЕС, которых ошеломила резкая оценка Зеленского действий Трампа в интервью этому же изданию, собирались призвать главу киевского режима смягчить риторику относительно американской стороны.Аналогичную информацию сообщило и агентство Bloomberg: "Пока что большинство европейцев советуют Зеленскому поумерить критику Трампа, учитывая, что альтернативы сотрудничеству с США нет".Если Соединённые Штаты прекратят делиться разведданными с Украиной, как отмечают источники, у Европы не найдётся хорошей альтернативы. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас уже признала, что в ближайшее время Евросоюз не сможет заменить Киеву американскую спутниковую систему Starlink – по этой причине европейские лидеры старались особенно не критиковать Трампа по прибытии на саммит. Впрочем, это может быть не самая веская причина."В Брюсселе опасаются, что резкие высказывания Зеленского в адрес Трампа могут обернуться проблемами для самого Евросоюза. Европейским лидерам необходимо сохранять рабочие отношения с Вашингтоном, поэтому публичная конфронтация украинского руководства с американским президентом создаёт для них дополнительные дипломатические риски", – отмечает турецкий политический аналитик Онур Дашделен.Прежде всего потому, что все они состоят в НАТО, и европейским чиновникам придётся лавировать между Украиной, которую они так рьяно поддерживают, и ключевым членом Североатлантического альянса в лице США. Понятно, что делать это будет всё сложнее и сложнее по мере обострения конфликта между Вашингтоном и Киевом. Потому-то соратники из Старого света так настойчиво и пытаются усмирить пыл Зеленского.Но что страшнее, если Трамп всё же перейдёт от громких слов к реальным действиям и сократит поддержку Киева, это финансовое бремя ляжет на плечи Европы, и так переживающей не лучшие времена по части экономики. Тем не менее, на саммите ЕС обсудили потребности Украины на 2027 год, хотя кредит на €90 млрд на текущий и следующий год уже утверждён."Европейские политики заявили в один день, что хватит предоставлять Украине военную помощь, потому что они уже и не могут. Возможно, они бы ещё хотели, но европейская экономика этого уже не выдерживает. Она и так утратила конкурентоспособность по отношению к России, Китаю и США", – заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.А желающих и готовых выделить дополнительные средства на увеличение финансовой помощи Украине, и так немного, в чём признался премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш возмущался, что в европейском бюджете заложены €100 млрд для Украины, но эти деньги должны были бы дать в долг.Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Украина не сможет существовать без помощи Германии, а компенсировать её в случае утраты будет практически невозможно. При этом общественность ФРГ всё сильнее выступает против поддержки Киева из-за коррупции и промедления в реализации реформ.Тем временем Зеленский запросил у ЕС дополнительно €70 млрд на военные расходы в 2027 году, назвав это реалистичной суммой. Однако в итоге, как сообщил один европейский дипломат, на саммите Евросоюз не предложил Украине новых пакетов финансовой помощи и вооружений.А может, для рядовых жителей страны это самый предпочтительный вариант развития событий?Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что лучшее, чего Украина может добиться на СВО, – это внезапный крах ВСУ, поскольку это спасёт жизни многих граждан Украины.Зеленский же всё равно будет идти до конца. И, даже осознавая все риски для своего государства, сознательно делает все эти острые заявления, прозвучавшие за последние дни в адрес Трампа, поскольку, как объясняет немецкая газета Die Welt, "не стремится к снижению напряжённости, а скорее к конфронтации".К деэскалации не стремятся и европейские чиновники, особенно на фоне дизельной сделки США с Россией – любая перспектива налаживания сотрудничества между двумя державами их, что называется, триггерит, и они сразу же пытаются сорвать диалог Москвы и Вашингтона. А Украина в этом – самый подходящий инструмент."Как мне кажется, вся идея НАТО заключалась в том, что конфликт на Украине разоружит Россию, что она выйдет из него с меньшим количеством вооружений. Но произошло прямо противоположное: русские оказались гораздо более устойчивыми, чем мы думали. И из всего этого они вышли или выходят ещё сильнее, – заявил на YouTube-канале коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми, отметив, что ВСУ теряют способность противостоять ВС РФ. – Конфликт на Украине начинает по-настоящему обостряться. Полагаю, сейчас в Киеве наступает кризисный момент — как из-за успехов России на поле боя, так и вследствие её полного господства в воздухе, а также полной неспособности украинской стороны даже при наличии европейского и американского оружия защититься от российских ударов. Я думаю, мы приближаемся к завершению конфликта".Конфликт приближается, приближается, приближается к концу, но этот конец никак не наступает, прежде всего, конечно, из-за поддержки Киева западными спонсорами. Но они сворачивать поддержку, пока им самим это не станет выгодно, не будут. Так что наберёмся терпения. Однако важно в этом контексте отметить, в мировых СМИ больше не пытаются рисовать красивую картинку, что ВСУ имеет преимущество на поле боя. Наоборот, всё чаще на Западе открыто говорят о превосходстве российских войск, поскольку это настолько очевидно, что пытаться твердить иное, глупо.

https://ukraina.ru/20261016/ostavili-vsu-bez-starlink-prekratyatsya-li-ataki-dronov-na-rossiyu-posle-resheniy-trampa-i-maska-1083862357.html

https://ukraina.ru/20261016/bez-zapreschenki-ne-oboshlos-pochemu-zelenskiy-naglo-sebya-vedet-i-khamit-trampu-1083842374.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, ес, сша, владимир зеленский, нато, дональд трамп, саммит