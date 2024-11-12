https://ukraina.ru/20241112/1058845291.html

Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии

Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии - 12.11.2024 Украина.ру

Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии

В Абхазии второй день подряд продолжаются массовые беспорядки, которые устроила оппозиция, выступающая против ратификации соглашения о российских инвестициях

2024-11-12T17:20

2024-11-12T17:20

2024-11-12T17:20

эксклюзив

абхазия

россия

сухум

беспорядки

оппозиция

инвестиции

недвижимость

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Документ, который регулирует вопросы реализации инвестиционных проектов, определяет права и обязательства сторон, устанавливает меры поддержки для юридических лиц, занимающихся инвестиционной деятельностью в Абхазии, российская и абхазская стороны подписали 30 октября.Это соглашение направлено на привлечение дополнительных российских инвестиций в экономику республики. Оно будет способствовать развитию сельского хозяйства, туризма, обрабатывающего производства и санаторно-курортного лечения.Перед тем как приступить к ратификации соглашения, депутаты абхазского парламента 11 ноября одобрили закон о строительстве многофункциональных комплексов, предусмотренных в инвестиционном соглашении.Против принятия этого закона выступили оппозиционные активисты. Пять оппозиционеров были задержаны на въезде в Сухум, когда возвращались с общественного собрания в Гудауте, посвященного ратификации парламентом Абхазии инвестиционного соглашения с Россией.Их задержание стало поводом для массовых протестов. Толпа демонстрантов попыталась разгромить здание Службы госбезопасности, куда были доставлены задержанные оппозиционные активисты. Пик народных волнений произошел ночью на 12 ноября. Протестующие перекрывали главные дороги и заблокировали три моста.Днем 12 ноября генеральный прокурор страны заявил о готовности властей отпустить всех ранее задержанных представителей оппозиции на открытые мостов в Сухуме.Президент страны Аслан Бжания обратился к гражданам с призывом не поддаваться на провокации. По его словам, ситуация в Абхазии находится под контролем властей. Он добавил, что блокировка республиканской трассы привела к большим неудобствам для граждан страны, но руководство республики всю ночь на 12 ноября занималось решением данной проблемы".Бажания призвал население сохранить спокойствие и уверил их, что правоохранительные органы располагают достаточными силами и средствами, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок.Нерешенный квартирный вопросНапомним, что конфликт между властями Абхазии и оппозицией возник в июле этого года, когда в парламент страны был внесен законопроект, известный под названием "закон об апартаментах". В восточных районах республики планировалось построить в ближайшие 10 лет более 10 тыс. квартир и домов на 30 тыс. человек.Власти хотели продать эту недвижимость иностранцам и получить таким образом дополнительные доходы в бюджет, но местная оппозиция выступила резко против. По мнению ее представителей, наплыв иностранцев негативно скажется на "демографическом балансе" Абхазии. Также местные жители боятся, что строительство апартаментов поднимет стоимость на жилье и негативно скажется на обветшавшей коммунальной инфраструктуре.В конце сентября российские власти сократили расходы на социальные выплаты жителям Абхазии, в том числе на пенсии. Причиной было названо невыполнение Абхазией ряда двухсторонних договоров с Российской Федерацией. Один из них – двухстороннее соглашение о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, без которого потенциальные инвесторы из России не смогут быть уверенным в наличии необходимых условий для ведения бизнеса в Абхазии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил прекращение социальных выплат для жителей Абхазии необходимостью соблюдения "баланса обязательств"."Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства", - заявил Лавров 5 сентября в интервью российским СМИ.Глава МИД Абхазии Сергей Шамба ранее признал, что за последнее время у российских властей накопилось "много недовольства" по поводу Абхазии, из-за чего с 1 сентября были приостановлены соцвыплаты абхазским учителям, врачам и силовикам. Также российская сторона заявила, что с этой осени планирует поставлять республике электроэнергию по коммерческой цене, напомнил он.Глава абхазской дипломатии призвал жителей республики задуматься, насколько те готовы лишиться поддержки Москвы и "затянуть пояса".Противостояние без перспективыСпор вокруг российских инвестиций в Абхазии вызван внутриклановой борьбой, рассказал Украина.ру эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов."Часть абхазских кланов гипертрофировано воспринимает свою независимость. Они считают, что получать инвестиции можно, но при этом своими законами не позволяют, чтобы инвестиционная политика проводилась, а инфраструктура и экономика страны в целом развивались", - рассказал эксперт.По его словам, все, кто путешествовали в Абхазию как туристы, знают, насколько удручающее состояние инфраструктуры в этой стране."На туристов там смотрят как на подножный корм – приехали, уехали, денег оставили", - сказал Тарасов.Он отметил, что российское присутствие в этой стране становиться все более активным, Москва и Сухум подписали соответствующие соглашения по инвестициям, по модернизации экономики этой страны, по ее развитию."Не надо забывать, что у России там находятся военные базы и фактор военного присутствия будет достаточно серьезным", - добавил Тарасов.Эксперт подчеркнул, что в той ситуации, в которой находится регион, события в Абхазии могут восприниматься как антироссийские выступления."При желании, этим событиям можно придать такой окрас. Но здесь допущена ошибка и со стороны Москвы, и со стороны местных властей. Москва всегда с осторожностью относилась к ситуации в этой республике. Но с учетом бурного развития отношений с Грузией, появились такие силы, которые считают, что Россия, за счет того, что она якобы толкнет Абхазию в объятия Грузии, добьется нормализации отношений с Тбилиси. Это не соответствует действительности", - полагает Тарасов.При этом эксперт не считает, что в организации нынешних волнений в Сухуме активно участвуют третьи страны, хотя интересы Турции или ведущих стран Запада несомненно присутствуют в Абхазии."Я не думаю, что они сейчас ведут там активную игру. Перспектива этого противостояния между абхазскими властями и оппозицией нулевая, но оно может создать очаговую напряженность, которая позволит Западу говорить, что Россия не пользуется поддержкой и влиянием в регионе. Это неприятно", - резюмировал Станислав Тарасов.Более подробно об этом в материале Павла Котова Квартирный вопрос: почему возник кризис между Россией и Абхазией

https://ukraina.ru/20240924/1057660951.html

https://ukraina.ru/20220421/1033828599.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, абхазия, россия, сухум, беспорядки, оппозиция, инвестиции, недвижимость