Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Российская сторона продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала", - заявил Песков.
Он также отметил, что на Западе есть "партия войны", желающая продолжения конфликта на Украине.
"Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он также констатировали, что Владимир Зеленский не желает мира и это может воспрепятствовать мирному процессу.
"Очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира. Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мир", - констатировал Песков.
"Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится", - отметил Песков.
В целом ситуация с урегулированием украинской проблемы непростая, заметил пресс-секретарь президента России. По его словам, наглядным свидетельством этому стал конфликт 28 февраля в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Тем временем Вашингтон рассматривает возможность сокращения финансовой и иной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп3 марта обсудит со своей администрацией соответствующие меры. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине