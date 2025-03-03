Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков - 03.03.2025 Украина.ру
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Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков - 03.03.2025 Украина.ру
Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-03T12:41
2025-03-03T12:41
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владимир зеленский
дмитрий песков
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переговоры
международная политика
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"Российская сторона продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала", - заявил Песков.Он также отметил, что на Западе есть "партия войны", желающая продолжения конфликта на Украине.Он также констатировали, что Владимир Зеленский не желает мира и это может воспрепятствовать мирному процессу.По его словам, в Кремле допускают возможность участия других государств Европы в урегулировании украинского конфликта. Оценивая их возможное участие в процессе, песков отметил, что сейчас будет востребована любая конструктивная поддержка этому процессу и любые конструктивные инициативы.В целом ситуация с урегулированием украинской проблемы непростая, заметил пресс-секретарь президента России. По его словам, наглядным свидетельством этому стал конфликт 28 февраля в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.Тем временем Вашингтон рассматривает возможность сокращения финансовой и иной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп3 марта обсудит со своей администрацией соответствующие меры. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, сво, переговоры, международная политика, международные отношения
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, СВО, переговоры, Международная политика, международные отношения

Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков

12:41 03.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Российская сторона продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала", - заявил Песков.
Он также отметил, что на Западе есть "партия войны", желающая продолжения конфликта на Украине.
"Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Он также констатировали, что Владимир Зеленский не желает мира и это может воспрепятствовать мирному процессу.
"Очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира. Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мир", - констатировал Песков.
По его словам, в Кремле допускают возможность участия других государств Европы в урегулировании украинского конфликта. Оценивая их возможное участие в процессе, песков отметил, что сейчас будет востребована любая конструктивная поддержка этому процессу и любые конструктивные инициативы.
"Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится", - отметил Песков.
В целом ситуация с урегулированием украинской проблемы непростая, заметил пресс-секретарь президента России. По его словам, наглядным свидетельством этому стал конфликт 28 февраля в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Тем временем Вашингтон рассматривает возможность сокращения финансовой и иной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп3 марта обсудит со своей администрацией соответствующие меры. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
 
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