https://ukraina.ru/20250303/1061493620.html

Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков

Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков - 03.03.2025 Украина.ру

Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-03-03T12:41

2025-03-03T12:41

2025-03-03T12:41

новости

украина

россия

запад

владимир зеленский

дмитрий песков

дональд трамп

сво

переговоры

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_0:78:3195:1875_1920x0_80_0_0_aaf6af14065f391c0b7d6505f4fa90f4.jpg

"Российская сторона продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала", - заявил Песков.Он также отметил, что на Западе есть "партия войны", желающая продолжения конфликта на Украине.Он также констатировали, что Владимир Зеленский не желает мира и это может воспрепятствовать мирному процессу.По его словам, в Кремле допускают возможность участия других государств Европы в урегулировании украинского конфликта. Оценивая их возможное участие в процессе, песков отметил, что сейчас будет востребована любая конструктивная поддержка этому процессу и любые конструктивные инициативы.В целом ситуация с урегулированием украинской проблемы непростая, заметил пресс-секретарь президента России. По его словам, наглядным свидетельством этому стал конфликт 28 февраля в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.Тем временем Вашингтон рассматривает возможность сокращения финансовой и иной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп3 марта обсудит со своей администрацией соответствующие меры. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, сво, переговоры, международная политика, международные отношения