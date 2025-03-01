New York Times: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру
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New York Times: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ
New York Times: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ - 01.03.2025 Украина.ру
New York Times: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ
После перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. Об этом 1 марта написало издание New York Times со ссылкой на американского чиновника
2025-03-01T12:28
2025-03-01T12:29
новости
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германия
дональд трамп
владимир зеленский
илон маск
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По информации газеты, поставки боеприпасов и оборудования, одобренные еще бывшим президентом США Байденом, также могут быть "отменены в ближайшее время".Ранее немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".Параллельно с New York Times другое американское издание - NBC News - написало о том, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов.В материале уточняется, что американские власти также сокращают присутствие агентства на Украине - из 64 человек, работавших в интересах USAID, останутся лишь восемь.Также стало известно, что ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США."Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. &lt;...&gt; На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи - ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек", - рассказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в комментарии американским СМИ.В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.По информации прессы, указания будут действовать "в обозримом будущем", и не коснутся Агентства национальной безопасности США.В то же время сам Трамп ушел от ответа на вопрос о прекращении поставок военной помощи Украине, после того, как поругался с Зеленским в Овальном кабинете."Не имеет значения, что я рассматриваю. &lt;&gt; Если он (Зеленский. - Ред.) продолжит борьбу, это не приведет ни к чему хорошему. Потому что без нас он не победит", - сказал лидер США.О том, кто конфликт на Украине закончится очень быстро без американской помощи лидер США сказал и на встрече с Зеленским в Овальном кабинете."Если бы у вас не было нашего вооружения, этот конфликт закончился бы за две недели. &lt;...&gt; Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня", - сказал Трамп.Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.
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Новости, США, Украина, Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, New York Times, ООН

New York Times: Трамп может запретить делиться разведданными с ВСУ

12:28 01.03.2025 (обновлено: 12:29 01.03.2025)
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP
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После перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. Об этом 1 марта написало издание New York Times со ссылкой на американского чиновника
По информации газеты, поставки боеприпасов и оборудования, одобренные еще бывшим президентом США Байденом, также могут быть "отменены в ближайшее время".
"После спектакля в Овальном кабинете президент (Трамп. - Ред.) может решить прекратить даже косвенную поддержку,, которая включает другие виды военного финансирования, предоставление разведданных, обучение украинских военных и пилотов и размещение кол-центра, занимающегося вопросам международной помощи, на американской военной базе в Германии", - говорится в публикации издания.
Ранее немецкий телеканал ZDF отметил, что когда американский предприниматель Илон Маск отключит системы спутникового интернета Starlink на территории Украины произойдет полный крах ВСУ: В Германии рассказали, как Илон Маск может "обрушить оборону ВСУ".
Параллельно с New York Times другое американское издание - NBC News - написало о том, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов.
В материале уточняется, что американские власти также сокращают присутствие агентства на Украине - из 64 человек, работавших в интересах USAID, останутся лишь восемь.
Также стало известно, что ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.
"Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. <...> На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи - ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек", - рассказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в комментарии американским СМИ.
В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.
По информации прессы, указания будут действовать "в обозримом будущем", и не коснутся Агентства национальной безопасности США.
10:25
Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и фактыВ субботу, 1 марта, американское издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность прекратить оказание всей военной помощи Украине на фоне ухудшившихся отношений с Киевом
В то же время сам Трамп ушел от ответа на вопрос о прекращении поставок военной помощи Украине, после того, как поругался с Зеленским в Овальном кабинете.
"Не имеет значения, что я рассматриваю. <> Если он (Зеленский. - Ред.) продолжит борьбу, это не приведет ни к чему хорошему. Потому что без нас он не победит", - сказал лидер США.
О том, кто конфликт на Украине закончится очень быстро без американской помощи лидер США сказал и на встрече с Зеленским в Овальном кабинете.
"Если бы у вас не было нашего вооружения, этот конфликт закончился бы за две недели. <...> Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня", - сказал Трамп.
Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.
 
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