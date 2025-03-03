Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР
Чтобы освободить Юнаковку, ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые идут от Свердликово вдоль реки Локня. Бойцы уже взяли небольшое село Новенькое, сейчас идут бои за Басовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Населенный пункт Юнаковка фактически стал основным логистическим хабом, откуда техника и личный состав ВСУ по единственной трассе попадают в Курскую область, сообщил военкор. Ни по каким другим проселочным дорогам это сделать невозможно, указал он.
"Нам необходимо ее взять, чтобы физически перерезать эту трассу "Юнаковка-Курск" и оставить противника без снабжения", – подчеркнул Ермаков.
Чтобы взять Юнаковку, ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня. Бойцы уже взяли небольшое село Новенькое, сейчас идут бои за Басовку, сообщил журналист.
Кроме того, подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, ВС России прорвались в Новую и Старую Сорочины, скоро начнутся бои за Малую Локню, уточнил Ермаков.
"А к югу от Суджи поступают сообщения, что мы отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
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