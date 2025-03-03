https://ukraina.ru/20250303/1061454087.html

Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей

Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей - 03.03.2025 Украина.ру

Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей

Чтобы освободить Юнаковку, ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые идут от Свердликово вдоль реки Локня. Бойцы уже взяли небольшое село Новенькое, сейчас идут бои за Басовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-03-03T05:00

2025-03-03T05:00

2025-03-03T05:00

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Населенный пункт Юнаковка фактически стал основным логистическим хабом, откуда техника и личный состав ВСУ по единственной трассе попадают в Курскую область, сообщил военкор. Ни по каким другим проселочным дорогам это сделать невозможно, указал он.Чтобы взять Юнаковку, ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня. Бойцы уже взяли небольшое село Новенькое, сейчас идут бои за Басовку, сообщил журналист.Кроме того, подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, ВС России прорвались в Новую и Старую Сорочины, скоро начнутся бои за Малую Локню, уточнил Ермаков."А к югу от Суджи поступают сообщения, что мы отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250228/1061451107.html

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новости, россия, суджа, курская область, всу, малая локня, курск, плацдарм, вс рф, трасса, снабжение, логистика, бои