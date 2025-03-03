Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей - 03.03.2025 Украина.ру
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Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей
Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей - 03.03.2025 Украина.ру
Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей
Чтобы освободить Юнаковку, ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые идут от Свердликово вдоль реки Локня. Бойцы уже взяли небольшое село Новенькое, сейчас идут бои за Басовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-03-03T05:00
2025-03-03T05:00
новости
россия
суджа
курская область
всу
малая локня
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плацдарм
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трасса
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Населенный пункт Юнаковка фактически стал основным логистическим хабом, откуда техника и личный состав ВСУ по единственной трассе попадают в Курскую область, сообщил военкор. Ни по каким другим проселочным дорогам это сделать невозможно, указал он.Чтобы взять Юнаковку, ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня. Бойцы уже взяли небольшое село Новенькое, сейчас идут бои за Басовку, сообщил журналист.Кроме того, подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, ВС России прорвались в Новую и Старую Сорочины, скоро начнутся бои за Малую Локню, уточнил Ермаков."А к югу от Суджи поступают сообщения, что мы отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, суджа, курская область, всу, малая локня, курск, плацдарм, вс рф, трасса, снабжение, логистика, бои
Новости, Россия, Суджа, Курская область, ВСУ, Малая Локня, Курск, плацдарм, ВС РФ, трасса, снабжение, логистика, бои

Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей

05:00 03.03.2025
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Чтобы освободить Юнаковку, ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые идут от Свердликово вдоль реки Локня. Бойцы уже взяли небольшое село Новенькое, сейчас идут бои за Басовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Населенный пункт Юнаковка фактически стал основным логистическим хабом, откуда техника и личный состав ВСУ по единственной трассе попадают в Курскую область, сообщил военкор. Ни по каким другим проселочным дорогам это сделать невозможно, указал он.
"Нам необходимо ее взять, чтобы физически перерезать эту трассу "Юнаковка-Курск" и оставить противника без снабжения", – подчеркнул Ермаков.
Чтобы взять Юнаковку, ВС РФ необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня. Бойцы уже взяли небольшое село Новенькое, сейчас идут бои за Басовку, сообщил журналист.
Кроме того, подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, ВС России прорвались в Новую и Старую Сорочины, скоро начнутся бои за Малую Локню, уточнил Ермаков.
"А к югу от Суджи поступают сообщения, что мы отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.
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Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"У них там, на коллективном Западе, что-то действительно удивительное происходит – на почве ускоренной политики (или политинканства?) случаются видения с сильными впечатлениями. Как у президента США Дональда Трампа, который уверен, что ему по силам весь мир нагнуть.
 
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06:15ВСУ ждут окружения: Копылов рассказал, как ВС РФ сжимают "горловину стакана" в Курской области
06:00Самый большой котел за три года: Ермаков рассказал, когда настанет развязка курской авантюры ВСУ
05:45"Нам не нужны ни Киев, ни Украина": историк о том, почему сейчас не работают аналогии из прежних войн
05:30Развязка близка: военкор раскрыл, как ВС РФ перерезаю трассу "Юнаковка — Курск" и громят плацдарм ВСУ
05:00Отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку: Ермаков раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Суджей
04:30Точки соприкосновения: Белаш про перспективы и возможности для сотрудничества России и США
04:00"До них уже ничего не доезжает": военкор рассказал о плачевном состоянии частей ВСУ в Малой Локне
03:30Каждый месяц прибавляют по 10 тысяч: Копылов о том, почему потери ВСУ это "гадание на кофейной гуще"
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