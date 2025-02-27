Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск - 27.02.2025 Украина.ру
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Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск - 27.02.2025 Украина.ру
Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
Основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО, считает военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-02-27T07:00
2025-02-27T07:00
интервью
сумская область
россия
курская область
вооруженные силы украины
вдв
дроны
техника
купянск
волчанск
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас из Курской области продолжают поступать много обнадеживающих сообщений.Во-первых, киевский режим столкнулся с большими проблемами в логистике, когда ротация по основной его логистической трассе "Юнаковка-Суджа" стоит 15-20% потерь.Во-вторых, армия России после освобождения Свердликово перенесла боевые действия на территорию Сумской области.В-третьих, Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Погребков на севере украинского плацдарма под Курском.- Тимофей, близка ли развязка этой курской эпопеи ВСУ? Есть ли надежда, что мы каждую неделю будем получать оттуда хорошие новости?- Развязка близка.Все эти месяцы у нас под Курском происходило накопление личного состава и сейчас мы имеем численное превосходство над врагом. Об этом мне сообщают ребята из 106-й тульской дивизии ВДВ и 810-й бригады морской пехоты, которые там сражаются.Основную работу сейчас проделывают именно тульские десантники в треугольнике "Свердликово-Юнаковка (Сумская область)-Суджа". Юнаковка фактически стала основным логистическим хабом ВСУ, откуда их техника с личным составом попадают в Курскую область по единственной их транспортной артерии. Ни по каким другим проселочным дорогам они пройти не могут.Нам необходимо ее взять, чтобы физически перерезать эту трассу "Юнаковка-Курск" и оставить противника без снабжения.- Выходит, на территории Сумской области мы сейчас не просто берем какие-то высоты, а действительно ведем бои за Басовку, чтобы полностью окружить ВСУ под Суджей?- Да. Чтобы взять Юнаковку, нам необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня. Мы уже взяли Новенькое (совсем микроскопическое село) и сейчас идут бои за Басовку.Кроме того, подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а ВС РФ уже прорвались в Новую и Старую Сорочины. Это на карте кажется, что все эти населенные пункты далеко друг от друга. На самом деле все эти деревни – часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои.А к югу от Суджи поступают сообщения, что мы отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки.- То есть мы отбили все позиции, которые ВСУ заняли в ходе наступления на хутор Уланок в начале февраля?- Нет, все позиции мы еще не отбили, поскольку мы тогда закреплялись в Манохвке и Дмитрюкове, готовясь к боям за Замостье. И противник предпринял наступление на хутор Уланок именно для того, чтобы перерезать логистику нашей наступающей группировке и отрезать Плехово, Борки и все, что находится за урочищем Махновщина.Кстати, реальная махновщина сейчас процветает в подразделениях ВСУ, которые находятся в районе Малой Локни. До них уже ничего не доезжает. Они испытывают снарядный голод и нехватку личного состава.При этом ребята сообщали, что противник пытался оттуда прорваться в направлении Кремяного. Но как только их бронемашина попыталась заехать в эти лесопосадки, на нее вылетело сразу десять расчетов наших fpv-шников. Бойцы голодные до того, чтобы поражать такие удобные цели на таком участке (смеется).А так, повторюсь, основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО.- Уточню насчет северного участка вражеского плацдарма. После освобождения Свердликово также начались бои за Лебедевку. Мы оттуда пытаемся Малую Локню отрезать?- Да. Лебедевку мы уже фактически взяли. Оттуда они будут двигаться вдоль реки Локня в направлении Казачьей Локни. На карте не видно, чтобы там были дороги, но они есть. Перспективы у нас хорошие.Поскольку часть подразделений ВСУ заняты обороной Лебедевки и Казачьей Локни, наше наступление от Свердликово идет в две стороны: на север и на юг. Если бы мы просто пошли на юг, мы бы получили удар в тыл. Противник бы отбил Свердликово, и десантники в районе Басовки оказались бы в окружении.- За счет чего ВСУ могут помешать нам осуществить основной план по перерезанию их основной транспортной артерии за счет взятия Юнаковки?- Дело в том, что противник продолжает получать подкрепление из самих Сум, хотя мы наносим по ним удары. Войска накапливаются в населенных пунктах "Хотень-Писаревка-Кияница" и оттуда перебрасываются в Юнаковку. То есть за этот участок враг будет цепляться до последнего.При этом есть надежда, что в результате взятия Свердликово мы настроем хорошую логистику из района Коренево на подмогу десантникам.Да, сейчас поступают тревожные сообщения, что ВСУ могут нанести какой-то удар в Брянскую область. Да, у противника есть три потенциальных направления удара и лакомая цель в виде нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая отвечает за работу трубопровода "Дружба". Но отслеживание новых абонентов сотовой связи (один из способов определить накопление войск) это не подтверждает.- Почему мы не боимся вступать во встречные бои с ВСУ на чужой территории?- Потому что у нас просто нет другого выбора. Без встречных боев на чужой территории мы не сможем ликвидировать этот курский выступ. Мы ведь уже полгода вступаем в лобовые столкновения с войсками на нашей территории, куда регулярно поступают резервы. Да, ВСУ никуда не могут продвинуться. Да, их плацдарм сократился в два раза. Но война всегда выигрывается за счет отрезания путей снабжения.Как я уже сказал, дальнейший ход боев за Басовку сейчас зависит от расширения нашего контроля вокруг Лебедевки в направлении Никольского (на север) и в направлении Казачьей Локни (на юго-восток). Тогда мы получим разблокированные пути подвоза из Кореневского района через Любимовку и дело пойдет быстрее.Пока десантники осуществляют штурмовые операции. А для закрепления им нужно подкрепление.- Мы под Курском применяем такую же тактику, что и в Донбассе: сковывающий удар по центру и обхват с флангом?- Да. Эта тактика хорошо себя зарекомендовала. Наконец-то наша группировка "Север" научилась перенимать подходы группировки "Центр" во главе с генералом Мордвичевым.Ходят слухи, что Мордвичева могут сделать заместителем начальника Генштаба. Я понимаю, что для него это было бы повышением, но опасаюсь, что это может отразиться текущей обстановке в западном Донбассе. Мордвичев там делает большое дело. Хотелось бы, чтобы он его закончил.- Как может сложиться судьба всей нашей Курской группировки после освобождения территорий?- В идеале нам нужно переходить к наступательным операциям в Сумской области. Оперативная работа должна быть активной. Иначе ВСУ будут и дальше осуществлять различные провокации на приграничье. А ведь мы эти провокации получаем с 2023 года. То рейд на Брянщину, то рейд на Белгородчину, а в итоге получили вторжение в Курскую область. Просто так это оставлять нельзя. Мы уже попробовали, и это плохо закончилось.- Просто когда мы рассуждаем о наших гипотетических операциях в Сумской области, мы рискуем оказаться в положении ВСУ под Курском, когда наши основные транспортные артерии будут простреливаться.- Поэтому надо наступать широким фронтом. Иначе мы рискуем оказаться даже не в положении ВСУ под Курском, а в положении ВСУ в Крынках.Еще нужно понимать, с какой именно целью мы будем заходить в Сумскую область. Потому что "буферная зона" – это какая-то абстрактная цель. Это как "временное правительство".Мне все же кажется, что после освобождения Курской области мы попытаемся активизировать наше завязшее наступление в Волчанске. Плацдарм там мы заняли, половину города освободили. Тем более, у нас на правом берегу Оскола расширяется плацдарм в Двуречной. Оттуда мы попытаемся двинуться на Великий Бурлук навстречу подразделениям, которые наступают на Волчанск.Таким образом, мы еще больше отодвинем фронт от Белгородской области и освободим Купянск.Кстати, все прекрасно понимают, что Купянск – не самоцель. Чтобы освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, надо вернуть Изюм и Балаклею, а в идеале дойти до Барвенково. Наверное, именно этим мы займемся после освобождения Курской области. Потому что освобождение Донбасса у нас в приоритете.Также о ходе боевых действий в Курской области и на других участках СВО - в интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
https://ukraina.ru/20250215/1061093321.html
https://ukraina.ru/20250226/1061342925.html
сумская область
россия
курская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, сумская область, россия, курская область, вооруженные силы украины, вдв, дроны, техника, купянск, волчанск, сво
Интервью, Сумская область, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВДВ, дроны, техника, Купянск, Волчанск, СВО

Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск

07:00 27.02.2025
 
© 5nun4xujТимофей Ермаков
Тимофей Ермаков
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО, считает военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Сейчас из Курской области продолжают поступать много обнадеживающих сообщений.
Во-первых, киевский режим столкнулся с большими проблемами в логистике, когда ротация по основной его логистической трассе "Юнаковка-Суджа" стоит 15-20% потерь.
Во-вторых, армия России после освобождения Свердликово перенесла боевые действия на территорию Сумской области.
В-третьих, Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Погребков на севере украинского плацдарма под Курском.
- Тимофей, близка ли развязка этой курской эпопеи ВСУ? Есть ли надежда, что мы каждую неделю будем получать оттуда хорошие новости?
- Развязка близка.
Все эти месяцы у нас под Курском происходило накопление личного состава и сейчас мы имеем численное превосходство над врагом. Об этом мне сообщают ребята из 106-й тульской дивизии ВДВ и 810-й бригады морской пехоты, которые там сражаются.
Тимофей Ермаков
15 февраля, 06:50
Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа Не надо строить иллюзионных перспектив, что скоро все закончится миром. Чем бы ни закончились переговоры между Путиным и Трампом, боевые действия на Украине продлятся еще минимум два года, считает военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Основную работу сейчас проделывают именно тульские десантники в треугольнике "Свердликово-Юнаковка (Сумская область)-Суджа". Юнаковка фактически стала основным логистическим хабом ВСУ, откуда их техника с личным составом попадают в Курскую область по единственной их транспортной артерии. Ни по каким другим проселочным дорогам они пройти не могут.
Нам необходимо ее взять, чтобы физически перерезать эту трассу "Юнаковка-Курск" и оставить противника без снабжения.
- Выходит, на территории Сумской области мы сейчас не просто берем какие-то высоты, а действительно ведем бои за Басовку, чтобы полностью окружить ВСУ под Суджей?
- Да. Чтобы взять Юнаковку, нам необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня. Мы уже взяли Новенькое (совсем микроскопическое село) и сейчас идут бои за Басовку.
Кроме того, подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а ВС РФ уже прорвались в Новую и Старую Сорочины. Это на карте кажется, что все эти населенные пункты далеко друг от друга. На самом деле все эти деревни – часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои.
А к югу от Суджи поступают сообщения, что мы отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки.
- То есть мы отбили все позиции, которые ВСУ заняли в ходе наступления на хутор Уланок в начале февраля?
- Нет, все позиции мы еще не отбили, поскольку мы тогда закреплялись в Манохвке и Дмитрюкове, готовясь к боям за Замостье. И противник предпринял наступление на хутор Уланок именно для того, чтобы перерезать логистику нашей наступающей группировке и отрезать Плехово, Борки и все, что находится за урочищем Махновщина.
Кстати, реальная махновщина сейчас процветает в подразделениях ВСУ, которые находятся в районе Малой Локни. До них уже ничего не доезжает. Они испытывают снарядный голод и нехватку личного состава.
При этом ребята сообщали, что противник пытался оттуда прорваться в направлении Кремяного. Но как только их бронемашина попыталась заехать в эти лесопосадки, на нее вылетело сразу десять расчетов наших fpv-шников. Бойцы голодные до того, чтобы поражать такие удобные цели на таком участке (смеется).
А так, повторюсь, основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО.
- Уточню насчет северного участка вражеского плацдарма. После освобождения Свердликово также начались бои за Лебедевку. Мы оттуда пытаемся Малую Локню отрезать?
- Да. Лебедевку мы уже фактически взяли. Оттуда они будут двигаться вдоль реки Локня в направлении Казачьей Локни. На карте не видно, чтобы там были дороги, но они есть. Перспективы у нас хорошие.
Поскольку часть подразделений ВСУ заняты обороной Лебедевки и Казачьей Локни, наше наступление от Свердликово идет в две стороны: на север и на юг. Если бы мы просто пошли на юг, мы бы получили удар в тыл. Противник бы отбил Свердликово, и десантники в районе Басовки оказались бы в окружении.
- За счет чего ВСУ могут помешать нам осуществить основной план по перерезанию их основной транспортной артерии за счет взятия Юнаковки?
- Дело в том, что противник продолжает получать подкрепление из самих Сум, хотя мы наносим по ним удары. Войска накапливаются в населенных пунктах "Хотень-Писаревка-Кияница" и оттуда перебрасываются в Юнаковку. То есть за этот участок враг будет цепляться до последнего.
При этом есть надежда, что в результате взятия Свердликово мы настроем хорошую логистику из района Коренево на подмогу десантникам.
Да, сейчас поступают тревожные сообщения, что ВСУ могут нанести какой-то удар в Брянскую область. Да, у противника есть три потенциальных направления удара и лакомая цель в виде нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая отвечает за работу трубопровода "Дружба". Но отслеживание новых абонентов сотовой связи (один из способов определить накопление войск) это не подтверждает.
- Почему мы не боимся вступать во встречные бои с ВСУ на чужой территории?
- Потому что у нас просто нет другого выбора. Без встречных боев на чужой территории мы не сможем ликвидировать этот курский выступ. Мы ведь уже полгода вступаем в лобовые столкновения с войсками на нашей территории, куда регулярно поступают резервы. Да, ВСУ никуда не могут продвинуться. Да, их плацдарм сократился в два раза. Но война всегда выигрывается за счет отрезания путей снабжения.
Как я уже сказал, дальнейший ход боев за Басовку сейчас зависит от расширения нашего контроля вокруг Лебедевки в направлении Никольского (на север) и в направлении Казачьей Локни (на юго-восток). Тогда мы получим разблокированные пути подвоза из Кореневского района через Любимовку и дело пойдет быстрее.
Пока десантники осуществляют штурмовые операции. А для закрепления им нужно подкрепление.
- Мы под Курском применяем такую же тактику, что и в Донбассе: сковывающий удар по центру и обхват с флангом?
- Да. Эта тактика хорошо себя зарекомендовала. Наконец-то наша группировка "Север" научилась перенимать подходы группировки "Центр" во главе с генералом Мордвичевым.
Ходят слухи, что Мордвичева могут сделать заместителем начальника Генштаба. Я понимаю, что для него это было бы повышением, но опасаюсь, что это может отразиться текущей обстановке в западном Донбассе. Мордвичев там делает большое дело. Хотелось бы, чтобы он его закончил.
- Как может сложиться судьба всей нашей Курской группировки после освобождения территорий?
- В идеале нам нужно переходить к наступательным операциям в Сумской области. Оперативная работа должна быть активной. Иначе ВСУ будут и дальше осуществлять различные провокации на приграничье. А ведь мы эти провокации получаем с 2023 года. То рейд на Брянщину, то рейд на Белгородчину, а в итоге получили вторжение в Курскую область. Просто так это оставлять нельзя. Мы уже попробовали, и это плохо закончилось.
- Просто когда мы рассуждаем о наших гипотетических операциях в Сумской области, мы рискуем оказаться в положении ВСУ под Курском, когда наши основные транспортные артерии будут простреливаться.
- Поэтому надо наступать широким фронтом. Иначе мы рискуем оказаться даже не в положении ВСУ под Курском, а в положении ВСУ в Крынках.
Еще нужно понимать, с какой именно целью мы будем заходить в Сумскую область. Потому что "буферная зона" – это какая-то абстрактная цель. Это как "временное правительство".
Мне все же кажется, что после освобождения Курской области мы попытаемся активизировать наше завязшее наступление в Волчанске. Плацдарм там мы заняли, половину города освободили. Тем более, у нас на правом берегу Оскола расширяется плацдарм в Двуречной. Оттуда мы попытаемся двинуться на Великий Бурлук навстречу подразделениям, которые наступают на Волчанск.
Таким образом, мы еще больше отодвинем фронт от Белгородской области и освободим Купянск.
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Вчера, 07:00
Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемыИ продолжение, и прекращение боевых действий приведет к серьезным проблемам для всех участников конфликта на Украине. Какие из этого перевесят – вопрос, считает военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Кстати, все прекрасно понимают, что Купянск – не самоцель. Чтобы освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, надо вернуть Изюм и Балаклею, а в идеале дойти до Барвенково. Наверное, именно этим мы займемся после освобождения Курской области. Потому что освобождение Донбасса у нас в приоритете.
Также о ходе боевых действий в Курской области и на других участках СВО - в интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
 
ИнтервьюСумская областьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВДВдронытехникаКупянскВолчанскСВО
 
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07:00Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
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