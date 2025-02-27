https://ukraina.ru/20250227/1061382787.html

Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск

Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск - 27.02.2025 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск

Основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО, считает военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-02-27T07:00

2025-02-27T07:00

2025-02-27T07:00

интервью

сумская область

россия

курская область

вооруженные силы украины

вдв

дроны

техника

купянск

волчанск

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас из Курской области продолжают поступать много обнадеживающих сообщений.Во-первых, киевский режим столкнулся с большими проблемами в логистике, когда ротация по основной его логистической трассе "Юнаковка-Суджа" стоит 15-20% потерь.Во-вторых, армия России после освобождения Свердликово перенесла боевые действия на территорию Сумской области.В-третьих, Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Погребков на севере украинского плацдарма под Курском.- Тимофей, близка ли развязка этой курской эпопеи ВСУ? Есть ли надежда, что мы каждую неделю будем получать оттуда хорошие новости?- Развязка близка.Все эти месяцы у нас под Курском происходило накопление личного состава и сейчас мы имеем численное превосходство над врагом. Об этом мне сообщают ребята из 106-й тульской дивизии ВДВ и 810-й бригады морской пехоты, которые там сражаются.Основную работу сейчас проделывают именно тульские десантники в треугольнике "Свердликово-Юнаковка (Сумская область)-Суджа". Юнаковка фактически стала основным логистическим хабом ВСУ, откуда их техника с личным составом попадают в Курскую область по единственной их транспортной артерии. Ни по каким другим проселочным дорогам они пройти не могут.Нам необходимо ее взять, чтобы физически перерезать эту трассу "Юнаковка-Курск" и оставить противника без снабжения.- Выходит, на территории Сумской области мы сейчас не просто берем какие-то высоты, а действительно ведем бои за Басовку, чтобы полностью окружить ВСУ под Суджей?- Да. Чтобы взять Юнаковку, нам необходимо взять несколько населенных пунктов, которые ведут от Свердликово вдоль реки Локня. Мы уже взяли Новенькое (совсем микроскопическое село) и сейчас идут бои за Басовку.Кроме того, подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, а ВС РФ уже прорвались в Новую и Старую Сорочины. Это на карте кажется, что все эти населенные пункты далеко друг от друга. На самом деле все эти деревни – часть одной агломерации Малая Локня. При этом за саму Малую Локню скоро начнутся непосредственные бои.А к югу от Суджи поступают сообщения, что мы отбили Черкасскую Конопельку и Куриловку, а также зашли на окраины Махновки.- То есть мы отбили все позиции, которые ВСУ заняли в ходе наступления на хутор Уланок в начале февраля?- Нет, все позиции мы еще не отбили, поскольку мы тогда закреплялись в Манохвке и Дмитрюкове, готовясь к боям за Замостье. И противник предпринял наступление на хутор Уланок именно для того, чтобы перерезать логистику нашей наступающей группировке и отрезать Плехово, Борки и все, что находится за урочищем Махновщина.Кстати, реальная махновщина сейчас процветает в подразделениях ВСУ, которые находятся в районе Малой Локни. До них уже ничего не доезжает. Они испытывают снарядный голод и нехватку личного состава.При этом ребята сообщали, что противник пытался оттуда прорваться в направлении Кремяного. Но как только их бронемашина попыталась заехать в эти лесопосадки, на нее вылетело сразу десять расчетов наших fpv-шников. Бойцы голодные до того, чтобы поражать такие удобные цели на таком участке (смеется).А так, повторюсь, основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО.- Уточню насчет северного участка вражеского плацдарма. После освобождения Свердликово также начались бои за Лебедевку. Мы оттуда пытаемся Малую Локню отрезать?- Да. Лебедевку мы уже фактически взяли. Оттуда они будут двигаться вдоль реки Локня в направлении Казачьей Локни. На карте не видно, чтобы там были дороги, но они есть. Перспективы у нас хорошие.Поскольку часть подразделений ВСУ заняты обороной Лебедевки и Казачьей Локни, наше наступление от Свердликово идет в две стороны: на север и на юг. Если бы мы просто пошли на юг, мы бы получили удар в тыл. Противник бы отбил Свердликово, и десантники в районе Басовки оказались бы в окружении.- За счет чего ВСУ могут помешать нам осуществить основной план по перерезанию их основной транспортной артерии за счет взятия Юнаковки?- Дело в том, что противник продолжает получать подкрепление из самих Сум, хотя мы наносим по ним удары. Войска накапливаются в населенных пунктах "Хотень-Писаревка-Кияница" и оттуда перебрасываются в Юнаковку. То есть за этот участок враг будет цепляться до последнего.При этом есть надежда, что в результате взятия Свердликово мы настроем хорошую логистику из района Коренево на подмогу десантникам.Да, сейчас поступают тревожные сообщения, что ВСУ могут нанести какой-то удар в Брянскую область. Да, у противника есть три потенциальных направления удара и лакомая цель в виде нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая отвечает за работу трубопровода "Дружба". Но отслеживание новых абонентов сотовой связи (один из способов определить накопление войск) это не подтверждает.- Почему мы не боимся вступать во встречные бои с ВСУ на чужой территории?- Потому что у нас просто нет другого выбора. Без встречных боев на чужой территории мы не сможем ликвидировать этот курский выступ. Мы ведь уже полгода вступаем в лобовые столкновения с войсками на нашей территории, куда регулярно поступают резервы. Да, ВСУ никуда не могут продвинуться. Да, их плацдарм сократился в два раза. Но война всегда выигрывается за счет отрезания путей снабжения.Как я уже сказал, дальнейший ход боев за Басовку сейчас зависит от расширения нашего контроля вокруг Лебедевки в направлении Никольского (на север) и в направлении Казачьей Локни (на юго-восток). Тогда мы получим разблокированные пути подвоза из Кореневского района через Любимовку и дело пойдет быстрее.Пока десантники осуществляют штурмовые операции. А для закрепления им нужно подкрепление.- Мы под Курском применяем такую же тактику, что и в Донбассе: сковывающий удар по центру и обхват с флангом?- Да. Эта тактика хорошо себя зарекомендовала. Наконец-то наша группировка "Север" научилась перенимать подходы группировки "Центр" во главе с генералом Мордвичевым.Ходят слухи, что Мордвичева могут сделать заместителем начальника Генштаба. Я понимаю, что для него это было бы повышением, но опасаюсь, что это может отразиться текущей обстановке в западном Донбассе. Мордвичев там делает большое дело. Хотелось бы, чтобы он его закончил.- Как может сложиться судьба всей нашей Курской группировки после освобождения территорий?- В идеале нам нужно переходить к наступательным операциям в Сумской области. Оперативная работа должна быть активной. Иначе ВСУ будут и дальше осуществлять различные провокации на приграничье. А ведь мы эти провокации получаем с 2023 года. То рейд на Брянщину, то рейд на Белгородчину, а в итоге получили вторжение в Курскую область. Просто так это оставлять нельзя. Мы уже попробовали, и это плохо закончилось.- Просто когда мы рассуждаем о наших гипотетических операциях в Сумской области, мы рискуем оказаться в положении ВСУ под Курском, когда наши основные транспортные артерии будут простреливаться.- Поэтому надо наступать широким фронтом. Иначе мы рискуем оказаться даже не в положении ВСУ под Курском, а в положении ВСУ в Крынках.Еще нужно понимать, с какой именно целью мы будем заходить в Сумскую область. Потому что "буферная зона" – это какая-то абстрактная цель. Это как "временное правительство".Мне все же кажется, что после освобождения Курской области мы попытаемся активизировать наше завязшее наступление в Волчанске. Плацдарм там мы заняли, половину города освободили. Тем более, у нас на правом берегу Оскола расширяется плацдарм в Двуречной. Оттуда мы попытаемся двинуться на Великий Бурлук навстречу подразделениям, которые наступают на Волчанск.Таким образом, мы еще больше отодвинем фронт от Белгородской области и освободим Купянск.Кстати, все прекрасно понимают, что Купянск – не самоцель. Чтобы освободить Славянско-Краматорскую агломерацию, надо вернуть Изюм и Балаклею, а в идеале дойти до Барвенково. Наверное, именно этим мы займемся после освобождения Курской области. Потому что освобождение Донбасса у нас в приоритете.Также о ходе боевых действий в Курской области и на других участках СВО - в интервью Владимира Евсеева: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра

https://ukraina.ru/20250215/1061093321.html

https://ukraina.ru/20250226/1061342925.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сумская область, россия, курская область, вооруженные силы украины, вдв, дроны, техника, купянск, волчанск, сво