ВСУ ждут окружения: Копылов рассказал, как ВС РФ сжимают "горловину стакана" в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Вся логистика ВСУ под Курском выстраивалась вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы — Курск", которая проходит через Юнаковку. Но сейчас поступают сообщения, что она почти не используется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Как известно, Курская операция ВСУ ставила целью совместить пиар-атаку с попыткой переломить плохую обстановку на фронте, при которой они бы однозначно проиграли, рассказал эксперт.
"Она закончилась тем, что теперь противник на нашей территории занимает вытянутый стакан, горловина которого сжимается", — отметил Копылов.
По его словам, вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы — Курск", которая проходит через Юнаковку (Сумская область). Но сейчас стали поступать сообщения, что противник ее почти не использует, указал собеседник Украина.ру.
Командование противника само запретило по ней движение, потому что фронт придвинулся к дороге настолько, что проезд по ней стал слишком опасен и сами украинцы не хотят играть со смертью, констатировал историк.
"Да, у врага для снабжения остаются несколько проселочных дорог. Но они тоже скоро будут нами простреливаться. ВСУ там ждут окружения", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.
28 февраля, 10:42В этот раз в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГРоссийские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из шести человек, принадлежавшую 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Курской области. Об этом 28 февраля написало агентство РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур