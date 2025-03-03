https://ukraina.ru/20250303/1061431213.html

ВСУ ждут окружения: Копылов рассказал, как ВС РФ сжимают "горловину стакана" в Курской области

ВСУ ждут окружения: Копылов рассказал, как ВС РФ сжимают "горловину стакана" в Курской области - 03.03.2025 Украина.ру

ВСУ ждут окружения: Копылов рассказал, как ВС РФ сжимают "горловину стакана" в Курской области

Вся логистика ВСУ под Курском выстраивалась вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы — Курск", которая проходит через Юнаковку. Но сейчас поступают сообщения, что она почти не используется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-03-03T06:15

2025-03-03T06:15

2025-03-03T06:15

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Как известно, Курская операция ВСУ ставила целью совместить пиар-атаку с попыткой переломить плохую обстановку на фронте, при которой они бы однозначно проиграли, рассказал эксперт.По его словам, вся логистика ВСУ под Курском выстраивается вокруг единственной асфальтированной дороги "Сумы — Курск", которая проходит через Юнаковку (Сумская область). Но сейчас стали поступать сообщения, что противник ее почти не использует, указал собеседник Украина.ру.Командование противника само запретило по ней движение, потому что фронт придвинулся к дороге настолько, что проезд по ней стал слишком опасен и сами украинцы не хотят играть со смертью, констатировал историк."Да, у врага для снабжения остаются несколько проселочных дорог. Но они тоже скоро будут нами простреливаться. ВСУ там ждут окружения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Курском направлении — в материале "Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250228/1061425644.html

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новости, россия, курская область, сумская область, трасса, сво, спецоперация, плацдарм, территория, всу, вс рф, логистика, снабжение