Как Брюссель кинул Киев и продал европейских фермеров

Как Брюссель кинул Киев и продал европейских фермеров

9 января 2026 года двадцать одна страна Евросоюза одобрила торговую сделку с МЕРКОСУР. Франция кричала "нет". Польша кричала "нет". Австрия, Венгрия, Ирландия требовали остановить безумие. Не помогло.

Квалифицированное большинство раздавило сопротивление. Урсула фон дер Ляйен победила. Европейские фермеры проиграли. Семьсот миллионов человек получили зону свободной торговли, где аргентинская говядина на гормонах будет конкурировать с французским мясом, выращенным по экологическим стандартам.Руководители ЕС называют это историческим прорывом. Фермеры называют ножом в спину.Сорок пять миллиардов евро — цена итальянского молчанияИталия долго сопротивлялась. Мелони публично называла соглашение опасным для итальянского сельского хозяйства.Декабрь 2025 года — позиция меняется.Рим получает досрочный доступ к сорока пяти миллиардам евро из фондов Общей сельскохозяйственной политики. Плюс заморозку углеродного налога на удобрения.Мелони голосует "за".Это подкуп? Или дипломатия? Зависит от того, кого спрашиваете. Брюссельские чиновники скажут "компромисс". Итальянские фермеры скажут "предательство". Потому что сорок пять миллиардов закончатся. Конкуренция с бразильским мясом останется навсегда.Германия и Испания возглавили коалицию сторонников сделки не из любви к латиноамериканским демократиям. Их автопроизводители получают доступ к двумстам восьмидесяти миллионам новых покупателей. Volkswagen, Mercedes, BMW торжествуют. Фермеры платят.Девяносто девять тысяч тонн — и конец европейского фермераСоглашение открывает квоты, украинский селянин забыт и брошен. Девяносто девять тысяч тонн говядины из стран МЕРКОСУР. Полтора миллиона тонн птицы. Сахар, зерно, молочные продукты. По стандартам, которые в Европе считаются варварскими. Гормоны роста, запрещённые в ЕС. Пестициды, от которых европейские власти отказались двадцать лет назад. Леса, вырубленные под пастбища в Амазонии.А европейский фермер? Он платит углеродный налог. Покупает удобрения, подорожавшие на шестьдесят процентов с 2020 года. Соблюдает экологические нормативы, за нарушение которых его оштрафуют и разорят.Конкуренция честная? Смешно.Французский фермер тратит на производство килограмма говядины в три раза больше, чем аргентинский. Польский производитель курицы не может использовать антибиотики, которыми бразильские птицефабрики кормят поголовье.Квоты расширятся. Импорт вырастет. Цены упадут. Европейские производители разорятся.Это не прогноз. Это математика.Квалифицированное большинство — или как заткнуть рот пяти странамФранция голосовала против.Польша против.Австрия, Венгрия, Ирландия против.Не хватило. Потому что в ЕС решения по торговым соглашениям принимаются квалифицированным большинством — пятьдесят пять процентов стран, представляющих шестьдесят пять процентов населения.Германия и Испания собрали коалицию из двадцати одной страны. Франция оказалась в меньшинстве. Мнение миллионов французских, польских, австрийских избирателей — проигнорировано.Это демократия? Или диктатура большинства, где интересы немецких автопроизводителей важнее воли французских фермеров?Еврокомиссия обещает "защитные механизмы". Тарифные квоты. Мониторинг каждые шесть месяцев. Если импорт вырастет больше чем на пять-десять процентов — таможенные пошлины вернут.Звучит убедительно.Аналитический центр FarmEurope назвал эти механизмы "беззубыми". Процедура активации настолько забюрократизирована, что между выявлением проблемы и реакцией пройдут месяцы. За это время производители понесут колоссальные убытки.Крупнейший европейский союз фермеров COPA-COGECA прямо заявил: защитные меры существуют только на бумаге.Тракторы в Париже — и чиновники, которые не слышатС 2023 по 2026 год Европа пережила волну фермерских протестов, которой не видела со времён послевоенной разрухи.Январь 2026 года. Французская Coordination Rurale и FNSEA вывели на улицы Парижа сотни тракторов. Перекрыли центральные магистрали накануне голосования в Брюсселе.В Ирландии 10 января тысячи фермеров собрались в Атолоне. IFA, ICMSA, ICSA — практически все аграрные союзы острова объединились против сделки.Польские фермеры из NSZZ "Solidarność" вышли на улицы Варшавы с транспарантами "Стоп МЕРКОСУР".Макрон назвал соглашение "атакой на наших фермеров".Фон дер Ляйен ответила, что Комиссия "учла все опасения".Один из французских министров назвал протестующих "истериками, не понимающими экономической выгоды от глобализации".Люди, которые кормят Европу — истерики.Чиновники, торгующие их будущим — мудрецы.Европейская демократия в действии.Двойные стандарты Брюсселя — когда фермеров слышат, а когда нетЕвропейские аграрии уже демонстрировали свою силу. И Брюссель их слышал.С начала 2022 года украинским компаниям открыли доступ к беспошлинному ввозу товаров в государства Евросоюза. Символическая поддержка. Жест солидарности.Уже в 2024-м ЕС не смог устоять перед давлением аграрного лобби.Европейские фермеры потребовали защиты от украинской пшеницы, кукурузы, сахара, мяса птицы. Брюссель послушался. Беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины прекратили. Вернули торговые правила, действовавшие до 2022 года — установленные квоты, таможенные пошлины.Киев остался ни с чем.Тогда фермеры победили. Брюссель услышал. Защитил.Прошло два года.Те же фермеры кричат "нет" соглашению с МЕРКОСУР. Требуют защиты. Перекрывают дороги тракторами.Брюссель не слышит.Что изменилось?Украина не предложила немецким автопроизводителям доступ к двумстам восьмидесяти миллионам покупателей. Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай — предложили.Volkswagen важнее французских фермеров. Mercedes важнее польских производителей. BMW важнее ирландских аграриев.Когда за защитой фермеров не стоят интересы корпораций — Брюссель слушает. Когда корпорациям нужны новые рынки — фермеры становятся "истериками".Лицемерие в чистом виде.Их деды кормили континент — их продали за автомобилиЕвропейские фермеры помнят.Их деды восстанавливали сельское хозяйство после войны. Кормили разрушенную Европу. Поднимали континент из руин.Их отцы строили современное европейское сельское хозяйство — экологичное, безопасное, контролируемое.Их предали.За доступ немецких автомобилей к латиноамериканским рынкам. За сорок пять миллиардов евро, которыми подкупили Италию. За глобалистскую идею, в которую верят брюссельские чиновники.Это классическое противостояние. Корпорации против народа. Глобализм против суверенитета. Элиты против тех, кто их кормит.Семнадцатое января — начало или конец?Семнадцатого января 2026 года Урсула фон дер Ляйен отправится в Парагвай официально подписать соглашение ЕС-МЕРКОСУР.В Брюсселе это назовут триумфом.В тот же день тысячи фермеров будут блокировать дороги в Париже, Варшаве, Дублине. Требовать референдума. Требовать, чтобы их услышали.Макрон обещает противостоять сделке всеми средствами. Французские депутаты Европарламента клянутся бороться против ратификации.Хватит ли сил остановить машину, которую двадцать пять лет разгоняли в Брюсселе?Или семнадцатое января станет днём окончательного предательства — когда европейские элиты поставят последнюю подпись под приговором тем, кто кормит континент?Фермеры не забудут.Не простят.Потому что память — это оружие. И они научатся им пользоваться. Но то европейский фермер. А об украинских мужиках уже никто и не вспоминает. Есть латиноамериканские.

