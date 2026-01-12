Министр обороны Великобритании едва не попал под удар "Орешником" - 12.01.2026 Украина.ру
Министр обороны Великобритании едва не попал под удар "Орешником"
Министр обороны Великобритании едва не попал под удар "Орешником" - 12.01.2026 Украина.ру
Министр обороны Великобритании едва не попал под удар "Орешником"
Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара "Орешником". Об этом в ночь на 12 января передаёт РИА Новости
2026-01-12T03:28
2026-01-12T03:30
"Источник сообщил, что он [Хили] "чуть не попал в беду" под Львовом, когда... была выпущена ракета "Орешник"", — цитирует агентство публикацию британского таблоида The Sun.Британский министр подтвердил, что по дороге в Киев его поезд сделал экстренную остановку из-за ракетной опасности."Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги", — сказал Хили.Министр обороны Великобритании направлялся в Киев для согласования вопроса передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые ещё находятся в процессе разработки.Ранее сообщалось, что во время своего визита в столицу Украины министр обороны Великобритании Джон Хили обсуждал планы похищения российского президента Владимира Путина.По информации газеты Die Welt, ссылающейся на источники в НАТО, новейшая немецкая система противоракетной обороны Arrow-3 пока не готова к перехвату российской гиперзвуковой ракеты "Орешник".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Министр обороны Великобритании едва не попал под удар "Орешником"

03:28 12.01.2026 (обновлено: 03:30 12.01.2026)
 
© APГлава Минобороны Великобритании Джон Хили
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара "Орешником". Об этом в ночь на 12 января передаёт РИА Новости
"Источник сообщил, что он [Хили] "чуть не попал в беду" под Львовом, когда... была выпущена ракета "Орешник"", — цитирует агентство публикацию британского таблоида The Sun.
Британский министр подтвердил, что по дороге в Киев его поезд сделал экстренную остановку из-за ракетной опасности.
"Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги", — сказал Хили.
Министр обороны Великобритании направлялся в Киев для согласования вопроса передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые ещё находятся в процессе разработки.
Ранее сообщалось, что во время своего визита в столицу Украины министр обороны Великобритании Джон Хили обсуждал планы похищения российского президента Владимира Путина.
По информации газеты Die Welt, ссылающейся на источники в НАТО, новейшая немецкая система противоракетной обороны Arrow-3 пока не готова к перехвату российской гиперзвуковой ракеты "Орешник".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
