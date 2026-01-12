https://ukraina.ru/20260112/ministr-oborony-velikobritanii-edva-ne-popal-pod-udar-oreshnikom-1074151366.html

Министр обороны Великобритании едва не попал под удар "Орешником"

Министр обороны Великобритании Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара "Орешником". Об этом в ночь на 12 января передаёт РИА Новости

"Источник сообщил, что он [Хили] "чуть не попал в беду" под Львовом, когда... была выпущена ракета "Орешник"", — цитирует агентство публикацию британского таблоида The Sun.Британский министр подтвердил, что по дороге в Киев его поезд сделал экстренную остановку из-за ракетной опасности."Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги", — сказал Хили.Министр обороны Великобритании направлялся в Киев для согласования вопроса передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые ещё находятся в процессе разработки.Ранее сообщалось, что во время своего визита в столицу Украины министр обороны Великобритании Джон Хили обсуждал планы похищения российского президента Владимира Путина.По информации газеты Die Welt, ссылающейся на источники в НАТО, новейшая немецкая система противоракетной обороны Arrow-3 пока не готова к перехвату российской гиперзвуковой ракеты "Орешник".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

