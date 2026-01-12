https://ukraina.ru/20260112/kiev-i-drugie-goroda-stanut-gorodami-prizrakami-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukraine-1074152797.html

"Киев и другие города станут городами-призраками". Эксперты и политики о будущем Украине

В экспертном сообществе обсуждают, какое "послание" отправила Москва западным политикам и их хозяевам, ударив "Орешником" по газохранилищу в Стрые Львовской области. Думают и над тем, как украинцам в городах на подконтрольной Киеву территории удастся пережить холодную зиму.

Удар "Орешником" по объекту во Львовской области, нанесенный ВС РФ 9 января, был демонстрацией силы, считает мэр Львова Андрей Садовой. Он в эфире одного из каналов заявил, что если бы эта баллистическая ракета имела бы боевую часть, то разрушения были бы несоизмеримо большими.Они, эти разрушения, по словам мэра, и так "ужасны", но они не такие, какие могли бы быть."Я думаю, что это была демонстрация силы. Потому что Львов на границе с ЕС, и нигде на радарах эта ракета не была обозначена. Если мы обычно имеем до получаса, чтобы собраться и пойти в укрытия - здесь речь шла менее, чем о десяти минутах", - сказал Садовой, чьи слова приводит издание "ПолитНавигатор".Мэр Львова добавил, что вряд ли сегодня на Украине есть технологии, которые позволяют противостоять таким ударам.По мнению Садового, применение русскими этого оружия также было "чётким сигналом", адресованным США и ЕС.Прилёт "Орешника" произвёл впечатление на Западе. Телеканал Sky News сообщил, что главным в атаке было не то, какой именно объект уничтожен, но в том, "каким посланием" стала эта ракета. Послание же заключается в том, что большая часть Европы находится в пределах досягаемости "Орешника".Возможно, удар по Львовской области был ответом на заявленные планы Франции и Британии ввести войска на территорию Украины после завершения конфликта, предполагают авторы материала.Поймут ли такой намёк? Пока сказать сложно. Лондон уже выделил из оборонного бюджета средства (200 миллионов фунтов стерлингов) на подготовку к возможной отправке войск на территорию Украины после достижения мирного соглашения, об этом сообщило Минобороны Британии.Ранее британский премьер Кир Стармер заявлял, что Лондон и Париж готовы создать военные центры по всей Украине.Что ж, возможно, "Орешник" кого-то на Западе всё же отрезвит и заставит несколько откорректировать подобные планы.Издание The Washington Post отметило, что применение ракеты "Орешник" "стало угрожающим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы" - и произошло это в момент, когда будто бы выдвигаемый Дональдом Трампом мирный план "похоже, терпит неудачу".А британский военный аналитик Александр Меркурис, комментируя в эфире одного из каналов призыв мэра Киева Виталия Кличко к горожанам оставить на время столицу из-за проблем с отоплением и электроснабжением, заявил, что Украине надо бы поторопиться с заключением мира. Иначе, по его словам, "россияне окажутся в гораздо более сильной позиции" и не будут настроены на какие-либо уступки.Однако, отметил аналитик, никто в Киеве не желает идти на компромисс. Поэтому, продолжил он, можно ожидать на Украине ещё больше катастроф и разрушений, и может возникнуть "реальный риск того, что сам Киев и другие города станут городами-призраками".Зеленский в очередном своём телеобращении обвинил в проблемах киевлян мэра столицы Кличко — мол, городские власти плохо готовились к российским ракетным ударам, хотя могли бы, ведь Киев - "наиболее обеспеченный финансами город Украины, должны быть все необходимые резервные схемы".Это заявление Зеленского прокомментировала в своём блоге украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян*, отметившая, что "резервные схемы" отсутствуют по всей стране примерно в одинаковой степени"."...И как можно создать "резервную схему" теплоснабжения трёхмиллионого города, лично мне непонятно. А вот почему Зелебобус (Зеленский — ред.) попрекает этим столичные власти - понятно прекрасно: между Кличко и зелебобиками уже давно идёт вялотекущая война за власть, полномочия, схемки, темки и коррупционное баблишко", - написала Монтян*.Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин* заявил, что ни Зеленский, ни новый глава его офиса Кирилл Буданов* проблемами Киева вообще не занимаются. По мнению эксперта, "ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы".Соскин добавил, что это может привести к тому, что все другие проекты властей (их якобы борьба с коррупцией в ТЦК и пр.) могут оказаться бесполезнымии и бессмысленными, поскольку - "всё рухнет".Добавим, что ситуация в Киеве остаётся сложной. По данным мэра столицы Кличко, до сих пор в тысяче домов нет отопления (по другим данным, в пяи тысячах домов — авт.). Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко обещала, что проблема будет решена уже в эти (минувшие — ред.) выходные, но теперь срок продлён до четверга."Тем временем, киевляне, которые остались без отопления, сообщают, что температура в их квартирах опускается уже до 10-12 градусов, а во многих случаях и гораздо ниже", - информирует издание "Страна" в своём телеграм-канале. И приводит данные синоптиков, согласно которым сейчас в Киеве температура опускается ночью до минус 16 градусов, холода продержатся ещё как минимум неделю.В некоторых районах света нет по много часов. На Борщаговке местные жители даже перекрывали дорогу, чтобы привлечь внимание городских властей к этой проблеме. Однако все понимают, что пикетами и демонстрациями делу не поможешь. Тем более, что протестующих могут обвинить в поддержке "агрессора" и вообще в чём угодно. Понимая это, многие от открытого выражения недовольства воздерживаются.Дело не только в атаках на объекты критической инфраструктуры. Как заявил в эфире одного из ютуб-каналов глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, в Киеве последние ремонты теплосетей производились давно, еще в 2012 году. Поэтому быстро восстановить теплоснабжение не получится.Чтобы обеспечить теплом оставшиеся без теплоснабжения пять тысяч домов, потребуется две-три недели, сделал прогноз эксперт, пояснив, что при минусовой температуре никто не будет восстанавливать отопительный сезон в этих домах, поскольку это чревато огромными осложнениями как в самх домах, так и на теплотрассах, возможны порывы труб из-за разницы температур.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Мышиная возня ополоумевших импотентов". Эксперты о вводе иностранного контингента на территорию Украины

Сергей Зуев

Сергей Зуев

